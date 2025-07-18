XRP, Ethereum ve Solana Fiyat Tahmini – 18 Temmuz

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Bitcoin son günlerde güçlü bir ivme yakaladı ve pazartesi günü 122.838 dolar seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. BTC şu anda bu rekor seviyeye kıyasla %2.8 daha düşük işlem görüyor. Bitcoin fiyatı yükselişini sürdürürken kripto sektörüne ilgi artıyor.

Altcoinler ve TRON, Sui Network, Solana, Pepe, Trump, SPX6900 ve FartCoin de dahil olmak üzere önde gelen meme coin’ler son aylarda yeni rekorlar kırdı. Bu durum hem altcoin’lerin hem de meme coin’lerin kayda değer bir yükseliş potansiyeli barındırdığı fikrini güçlendirdi.

Piyasada iyimserlik artarken yatırımcılar yeni rekorlar kırabilecek altcoinleri merak ediyor. İşte daha fazla fiyat artışı yaşama potansiyeli barındıran bazı altcoinler.

Ripple (XRP): Kayda Değer Fiyat Artışları Hedefliyor

Ripple’ın XRP tokeni bu yıl kayda değer bir büyüme yaşadı. Son 365 günde %495 oranında değer kazanan XRP, bugün 3.65 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

XRP, uluslararası işlemleri son derece hızlı bir şekilde ve düşük maliyetlerle gerçekleştirme kapasitesi sayesinde kurumsal yatırımcılardan ilgi görüyor. Bu arada Birleşmiş Milletler Sermaye Geliştirme Fonu (UNCDF), geçtiğimiz yılın sonlarında XRP’nin uluslararası ödemeleri hızlı, şeffaf ve düzenlemelere uygun bir şekilde gerçekleştirme kapasitesini kabul etti.

Öte yandan şirketin bireysel yatırımcılara XRP satarak menkul kıymetler yasalarını ihlal etmediği yönündeki 2023 tarihli mahkeme kararının ardından ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) davayı resmen geri çekmesi Ripple’ın büyük bir zafer elde etmesini sağladı. SEC, 2025’te davayı sonlandırarak dört yıllık anlaşmazlığın sona ermesini sağladı.

Bu gelişme XRP’nin sektördeki pozisyonunu daha da güçlendirdi ve bu dava altcoin alanı için önemli bir emsal haline geldi. Ayrıca yatırımcı güveninin artmasıyla birlikte XRP son bir yılda %495 değerlenirken, Bitcoin ise aynı süreçte %83 değer kazandı.

XRP’nin göreceli güç endeksi (RSI) 89 seviyesinde olup aşırı alıma işaret ediyor. XRP’nin iki haftada yaklaşık %57’lik bir fiyat artışı yaşadığı göz önüne alındığında yatırımcılar şimdi kar alma ihtimali olduğu söylenebilir. XRP şu anda 3.52 dolar seviyesinde işlem görürken, 3 dolar civarında güçlü bir destek bulunuyor. Dolayısıyla 4 dolara yükselme ihtimali devam ediyor.

XRP’nin yılın ilk çeyreğinde bir boğa flaması oluşturması, yaklaşan bir kırılmanın habercisi olarak değerlendiriliyor.

Ethereum ($ETH): Daha Fazla Büyümeye Hazır

Ethereum ($ETH) şu anda 435.2 milyar dolar piyasa değerine sahip ve dünyanın ikinci en büyük kripto parası olarak konumunu koruyor.

Akıllı sözleşme ve DeFi alanlarında önemli bir isim olan Ethereum’un kilitli toplam değeri (TVL) 80.8 milyar dolar seviyesinde. Ethereum’un TVL’sinin büyüklüğü, önde gelen kripto paranın Web3 alanındaki gücünü yansıtıyor.

Ethereum şu anda 3.608 dolar civarında işlem görürken yıl sonundan önce 5.000 dolara doğru yükselebileceğine dair tahminler var. Ethereum fiyatının yükselmesini sağlayabilecek faktörler arasında yaklaşan ağ yükseltmeleri, ETH’nin NFT’ler ve DeFi alanındaki rolü ve artan kurumsal yatırımcı ilgisine ek olarak spot Ethereum ETF’lerinin gördüğü ilgi yer alıyor.

Ancak Ethereum’un RSI’si 86 seviyesinde olduğu için yakın zamanda kar alımları görülebilir. Ethereum’un kilit direnç seviyesi 3.600 dolarda bulunurken, 3.200 dolarda ise güçlü bir destek bulunuyor.

ABD hükümeti kripto düzenlemelerini netleştirirse piyasaya duyulan güven ve kurumsal yatırımcı ilgisi daha da artabilir. Bu durumda Ethereum fiyatında daha fazla artış görülebilir.

Ethereum fiyatı bir hafta %21.7’lik artış yaşarken, Bitcoin ise aynı süreçte %0.8 oranında değer kazandı. Buna ek olarak, ETH bu yılın başlarında düşen kama formasyonu içinde konsolide olduktan sonra 1.800 dolardan 2.412 dolara yükseldi. ETH’deki bu yükseliş yatırımcı güveninin arttığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Solana ($SOL): Sonbaharda Yeni Rekorlar Kırabilir mi?

Solana ($SOL) hızlı işlemler, düşük işlem ücretleri ve güçlü akıllı sözleşme kapasitesiyle merkezi olmayan finans alanında önemli bir konuma sahip. DeFiLlama verilerine göre SOL’un piyasa değeri 95.8 milyar doları aşarken, Solana ağının kilitli toplam değeri (TVL) ise 9.9 milyar doların üzerinde.

Bu arada ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun spot Solana ETF’ine onay vermesi bekleniyor. Böyle bir ETF’in onaylanması piyasada daha fazla kurumsal yatırımcının girmesini sağlayabilir ve Ethereum rakibi olarak Solana’nın konumunu güçlendirebilir.

Buna ek olarak, ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD’nin kripto rezervine Solana’nın da eklenmesini önermesi de Solana’nın ilerleyen zamanlarda iyi performans gösterebileceğini düşündürüyor.

Şubat ayında 250 dolara kadar yükselen Solana, nisan ayında 100 dolara kadar geriledi ve şu anda 180 dolardan işlem görüyor. Solana son zamanlarda ivme yakalayarak bir haftada %8.6 oranında değer kazandı. Solana’nın RSI’si 71 seviyesinde ve bir düşüş yaşayabilir. Ancak SOL şu anda güçlü bir destek bulduğu için son zamanlardaki kazançlarını konsolide ederek yükselişini sürdürme ihtimali var.

Jeopolitik gerilimler kısa vadeli fiyat artışını baskılamış olsa da bu konsolidasyon dönemi Solana’nın piyasa temellerini güçlendirdi. Solana’nın direnç seviyeleri 200 dolar ve 250 dolarda bulunuyor. SOL güçlü bir kırılma gerçekleştirirse 293.31 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesini aşabilir ve 300 dolara ulaşabilir.

Snorter ($SNORT) Ön Satışı Devam Ediyor

Piyasaya sürülmeden önce tespit edilen yeni projeler genellikle istisnai kazanç potansiyelleri barındırır. Köklü altcoin’ler piyasada hüküm sürmeye devam etse de yeni projeler de büyüme potansiyeli taşıyor.

Yenilikçi kripto projelerinden biri olan Snorter ($SNORT), Solana üzerinde faaliyet gösteren bir meme coin ve alım satım botudur. Telegram’a entegre olan Snorter, kullanıcılara gerçek zamanlı piyasa analizleri sunuyor.

Snorter, %0.85’lik düşük işlem ücretiyle BonkBot, Maestro ve Trojan gibi platformlarla rekabet etmeye hazırlanıyor. Snorter’ın özellikleri arasında MEV’e dirençli takaslar, kopya ticareti (copy trading), rugpull koruması ve limit emirleri yer alıyor.

Snorter yatırımcılardan büyük ilgi gördü ve ön satışında şimdiye kadar 2 milyon dolardan fazla fon toplandı. Buna ek olarak, projenin staking programı %197’ye varan APY sunuyor.

SNORT token şu anda 0.0983 dolar fiyatla satılıyor ancak 24 saat içinde fiyat artışı bekleniyor.

Snorter’ı X ve Instagram‘dan takip edebilir ya da resmi web sitesine giderek ön satışa katılabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.