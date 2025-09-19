XRP ETF’si Rekor Kırdı! XRP Fiyatı Yükselir mi?

Yazar Zehra Ahmed Yazar Zehra Ahmed Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Eylül 19, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Merakla beklenen spot XRP borsa yatırım fonu (ETF) piyasaya sürüldü. XRP ETF’i sadece 90 dakika içinde 24 milyon dolar giriş kaydetti ve yatırımcılar şimdi bunun XRP fiyatını nasıl etkileyeceğini merak ediyor.

SEMI-SHOCK: Rex XRP ETF $XRPP is already at $24m in volume. That is way more than I would have thought. For context it's 5x more than any of the XRP futures ETFs did on Day One and it's only been 90min. pic.twitter.com/DKIDD6noZF — Eric Balchunas (@EricBalchunas) September 18, 2025

REX-Osprey XRP ETF (XRPR), bireysel ve kurumsal yatırımcıların ABD piyasaları aracılığıyla kripto paraya yatırım yapmasına imkan tanıyacak.

XRPR lansmanının önümüzdeki haftalarda XRP’yi olumlu yönde etkileyebileceğine dair tahminler var.

Bu arada REX-Osprey Solana + Staking ETF (SSK) gibi benzer yatırım araçları ise yaklaşık 300 milyon dolar giriş gördü.

XRP’ye yönelik ilgi devam ederse XRP fiyatının kısa vadede 10 doları görme ihtimali var.

XRP Fiyat Tahmini: XRP 10 Doları Görebilir mi?

XRP’nin günlük fiyat grafiğine bakıldığında 3.15 dolara ulaşmasının ardından satış baskısıyla karşılaştığı görülüyor. Token geçen yıl 1 doların üzerinde çıktıktan sonra uzun bir süre konsolide oldu.

XRP güçlü bir sıçrama kaydederse ve işlem hacimleri ortalamanın üzerine çıkarsa 3.65 dolara doğru yükselebilir ve bir sonraki hedefi 5 dolar, ardından da 10 dolar olabilir.

XRP’nin yatırımcı ilgisi açısından Bitcoin’i geçmesi zaman alacaktır ancak XRP’nin bireysel yatırımcılardan ilgi görmeye devam etmesi ve ETF’nin de kayda değer bir talep görmesi bekleniyor.

Önde gelen altcoin’ler olumlu işaretler vermeye devam ederken, Pepenode (PEPENODE) gibi yılın en iyi kripto ön satış projelerinin de ilerleyen zamanlarda iyi performans gösterebileceği düşünülüyor.

Pepenode ($PEPENODE) Ön Satışı Devam Ediyor

Pepenode ($PEPENODE) , kripto madenciliğini oyunlaştırarak sanal madencilik cihazları çalıştırmanıza ve token kazanmanıza imkan tanıyor.

Kullanıcılar madencilik cihazları satın aldıkça madencilik güçleri artacak. En iyi madenciler ise liderlik tablolarına isimlerini yazdıracak ve ödül havuzundan PEPE ve FARTCOIN gibi meme coin’ler kazanabilecek.

Projenin ön satışı kısa bir süre önce başladı ve şimdiden 1.3 milyon dolardan fazla fon toplandı.

Pepenode’un resmi web sitesine gidip kripto cüzdanınızı (örn. Best Wallet ) bağlayarak PEPENODE token satın alabilirsiniz.

USDT, ETH ya da banka kartıyla alım yapabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.