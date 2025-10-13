XRP ETF’leri İçin Heyecan Dorukta! XRP Fiyatı 1.000 Dolar Olur mu?

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Spot XRP ETF’leri için yeni S-1 formlarının sunulması bekleniyor. Spot XRP ETF’lerinin onaylanacağına dair beklentiler artarken yatırımcılar “XRP fiyatı ne olur? XRP fiyatı yükselir mi?” gibi sorular soruyor.

ETF Institute Kurucu Ortağı Nate Geraci, güncellenen belgelerde ETF’lerin resmi kodlarının yer almasının başvuruların onaylanacağının işareti olduğunu söyledi.

Another batch of S-1 amendments rolling in on spot xrp ETFs…



Bitwise, Franklin, 21Shares, WisdomTree, Grayscale, & Canary.



Several include ticker symbols.



Getting close. pic.twitter.com/TY24kTY6MI — Nate Geraci (@NateGeraci) October 10, 2025

Bloomberg’in ETF analisti Eric Balchunas, söz konusu S-1 formlarının ETF onayından önce son aşama olduğunu söyledi.

Honestly the odds are really 100% now. Generic listing standards make the 19b-4s and their “clock” meaningless. That just leaves the S-1s waiting for formal green light from Corp Finance. And they just submitted amendment #4 for Solana. The baby could come any day. Be ready. https://t.co/5JtfTm82Wi — Eric Balchunas (@EricBalchunas) September 29, 2025

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) yeni listeleme standartları belirlemesi 19b-4 belgelerine duyulan ihtiyacı ortadan kaldırdı. Artık sadece S-1 kayıt formlarının incelenmesi gerekiyor.

XRP de SEC’in yeni listeleme standarlarına uyan kripto paralar arasında yer alıyor. Dolayısıyla XRP ETF’lerinin onaylanma olasılığının yüksek olduğu düşünülüyor.

XRP Fiyat Tahmini: XRP Fiyatı 1.000 Doları Görebilir mi?

Geleneksel piyasalardan gelen talep XRP’nin bir yıllık yükselen üçgen formasyonunu kırmak için ihtiyaç duyduğu ivmeyi yakalamasını sağlayabilir.

Hafta sonu yaşanan yüklü tasfiyeler kısa vadeli yükseliş beklentilerini zedelemiş olsa da uzun vadede toparlanma görülebilir.

1 günlük XRP / USD grafiği, bir yıllık yükselen üçgen formasyonu. Kaynak: TradingView.

1.50 dolar seviyesinin dip seviye olarak belirlenmesiyle birlikte gözler olası bir kırılmaya çevrildi.

XRP’nin RSI’si 30 seviyesine (aşırı satış) düştükten sonra toparlanırken, MACD histogramı ise sinyal çizgisinin altında dip oluşturmak üzere. RSI ve MACD’nin mevcut durumu satış baskısının zayıfladığını düşündürüyor.

XRP için kilit kırılma eşiği 3.40 dolar seviyesi olarak öne çıkıyor. XRP 3.40 dolar direncini desteğe dönüştürürse %210’luk bir artışla 8 dolar seviyesini hedefleyebilir.

Kısa vadede 2.70 dolardaki talep bölgesinin yakından izlenmesi gerekiyor. XRP bu bölgeden sıçrarsa güçlü bir yükseliş yaşayabilir.

Spot ETF’lerin onaylanması ve ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz indirimlerini sürdürmesi gibi faktörler XRP’nin ivme yakalayarak 2026 yılında 15 dolara doğru yükselmesini sağlayabilir. XRP’nin bu seviyeye yükselmesi yaklaşık %500’lük bir değer artışı anlamına geliyor.

1.000 dolar seviyesi XRP fiyatı için uzak bir hedef olsa da sermaye girişlerinin devam etmesi halinde uzun vadede bu seviyeler görülebilir.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.