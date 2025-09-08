XRP, Dogecoin ve Pi Coin Fiyat Tahmini – 8 Eylül

Yazar Zehra Ahmed Yazar Zehra Ahmed Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Eylül 8, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Kripto piyasası yeni haftaya yükselişle başladı. Kripto piyasasının toplam değeri son 24 saatte %1 artışla 3.95 trilyon doları görürken, kripto fiyat tahminleri de pozitife döndü.

Bu arada önde gelen tokenlerin bazıları kayda değer fiyat artışları yaşadı. Bunlardan biri olan Dogecoin, %7’lik fiyat artışıyla dikkatleri üzerine çekti.

Peki XRP, Dogecoin ve Pi Network (PI) fiyatı ne olur?

XRP (XRP): XRP Fiyatı Güçlü Bir Toparlanma Kaydedebilir

Şu anda 2.92 dolardan işlem gören XRP, son 24 saatte %3 ve bir haftada %3.5’lik bir artış kaydetti.

XRP bir ayda %12 değer kaybetmiş olsa da yıllık bazda %450 değerlendi ve orta ve uzun vadede de iyi performans gösterebileceği düşünülüyor.

XRP’nin yükselmesini sağlayabilecek çok sayıda faktör bulunuyor.

Bunlardan biri Ripple’ın bu yıl ciddi bir büyüme yaşaması ve SEC davasının nihayet sona ermesidir.

Öte yandan Ripple, geçtiğimiz haftalarda stablecoin şirketi Rails’i satın aldı. Ayrıca şirket, Dubai’de çeşitli ortaklıklar kurdu ve lisans aldı.

Kaynak: TradingView

XRP’nin fiyat grafiğine bakıldığında toparlanma sinyalleri görülüyor.

Coin’in göreceli güç endeksi (sarı) bir ay boyunca 50’nin altında kaldıktan sonra yeniden yükselmeye başladı.

Ayrıca XRP’nin güncel fiyatı da temmuz ayının ortalarından beri şekillenmekte olan flama formasyonunun üzerinde.

Bu olumlu bir sinyal olarak değerlendiriliyor. Ayrıca XRP’nin önümüzdeki haftalarda 3 dolara ve FED’in bu ay faiz indirimine gitmesi durumunda ekim ayında 3.50 dolara yükselme ihtimali var.

Dogecoin (DOGE): DOGE 4. Çeyrekte İyi Performans Gösterebilir

Bugün en iyi performans gösteren kripto paralardan biri, son 24 saatte %7.5 artışla 0.234 doları gören DOGE oldu.

Dogecoin’in bugün piyasa ortalamasının üzerinde performans göstermesi, yıl sonuna doğru çok daha iyi performans gösterebileceğini düşündürüyor.

Dogecoin 0.7316 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine kıyasla %68 daha düşük işlem görüyor. Bu, büyük bir yükselişin yaşanabileceği ve DOGE’nin önümüzdeki aylarda piyasa genelinden daha iyi performans gösterebileceği anlamına geliyor.

Kaynak: TradingView

DOGE boğa flamasının üst sınırını aştı. Bu durum bir kırılmanın gerçekleşebileceğini düşündürüyor.

Coin’in RSI’si (sarı) de 50’nin üzerine çıkarken, MACD (turuncu, mavi) ise pozitife dönmek üzere.

Dogecoin’in ekim ayının sonuna kadar 0.40 dolara ve yıl sonuna kadar 0.60 dolara yükselebileceği yönünde tahminler var.

Pi Network (PI): Pi Coin Yıl Sonunda Güçlü Bir Yükseliş Yaşayabilir

Pi coin bugün %1’lik küçük bir fiyat artışı yaşadı.

0.3472 dolardan işlem gören Pi, bir haftada %1.5 ve bir ayda %13 değer kaybetti.

Altcoin şubat ayının sonlarında 2.99 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinden bu yana %88 değer kaybetti. Bu son derece endişelendirici bir düşüş olarak değerlendiriliyor.

Ancak Pi ekibi tokeni iyileştirmek ve büyütmek için adımlar atıyor. Bunlar arasında Pi Node’un Linux versiyonunun yayınlanması da dahil olmak üzere çeşitli önemli yükseltmeler yer alıyor.

Pi’nin yılın ilerleyen zamanlarda güçlü bir şekilde toparlanma ihtimali var. Ayrıca Pi coin’in grafiği de dip seviyeyi görmesinin ardından yükselmeye başlayabileceğini düşündürüyor.

Kaynak: TradingView

Pi’nin uzun bir süredir düşüş yaşaması yakında toparlanabileceğini düşündürüyor.

FED faiz indirimine giderse Pi coin de dahil olmak üzere kripto paralara yönelik talepte artış görülebilir ve Pi coin yükselerek birkaç hafta içinde 1 dolara ulaşabilir.

Pi coin 1 doları aşar ve güçlü bir boğa piyasası yaşanırsa 2 dolara doğru bir yükseliş görülebilir.

PEPENODE (PEPENODE) Ön Satışında 800.000 Dolar Toplandı

İlk 100 kripto para dışında alternatifleri de değerlendirmek isteyen yatırımcılar piyasadaki daha yeni ve daha küçük coinlere göz atabilirler.

Bunlar arasında genellikle ilk listelemelerini takiben güçlü fiyat artışları yaşama potansiyeli barındıran ön satış coinleri de yer alıyor.

Yeni bir ERC-20 tokeni olan PEPENODE (PEPENODE), ön satışında yatırımcılardan büyük ilgi görüyor.

PEPENODE lets you build your own virtual meme coin mining rig. ⛏



Buy Nodes. Build Your Server Room. Combine Nodes For Huge Bonuses. 🔥https://t.co/FaKIaBoHfa pic.twitter.com/T7PyMqASiN — PEPENODE (@pepenode_io) September 6, 2025

PEPENODE ön satışı birkaç hafta önce başladı ancak şimdiden 800.000 dolardan fazla fon toplandı.

PEPENODE sahipleri, sanal madencilik cihazları oluşturarak tokenlerini stake edebilir ve daha fazla node (düğüm) satın almak için PEPENODE harcayabilirler.

Kripto madenciliğini oyunlaştıran PEPENODE bu yaklaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

Bu arada tokenin arzı 210 milyar ile sınırlı olacak. PEPENODE’un web sitesine giderek ön satışa katılabilirsiniz.

PEPENODE şu anda 0.0010491 dolar fiyatla satılıyor ancak yakında fiyat artışı olacak.

Ön Satışa Katıl

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.