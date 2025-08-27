XRP CME’de Rekor Kırdı! XRP Fiyatı 1.000 Dolar Olur mu?

Last updated: Ağustos 27, 2025

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

XRP fiyatı son 24 saatte %3.5’lik bir fiyat artışı kaydederken, XRP fiyat tahminleri de pozitife döndü.

Bu arada CME’nin platformlarındaki XRP vadeli işlem sözleşmelerinin açık pozisyonları son 3 ayda 1 milyar doları aştı. Böylece XRP, bu seviyeye en hızlı ulaşan kripto para oldu.

Bu XRP için son derece olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor ve kurumsal yatırımcı ilgisini artırabileceği düşünülüyor. Öte yandan spot XRP ETF’lerinin de yakın zamanda onaylanması bekleniyor.

Ayrıca Ripple’ın büyümeye devam ettiği de göz önüne alındığında XRP fiyatının yıl sonuna doğru yeni rekorlar kırma ihtimali olduğu söylenebilir.

XRP Fiyat Tahmini: XRP, 1 Milyar Doları En Hızlı Gören CME Sözleşmesi Oldu, XRP 1.000 Dolar Olur mu?

CME Group, hafta başında yaptığı bir paylaşımda kripto vadeli işlem sözleşmelerinin açık pozisyonlarının 30 milyar doları aştığını söyledi.

Ayrıca Solana ve XRP vadeli işlemlerinin açık pozisyonlarının da 1 milyar doları aştığı belirtildi.

XRP’nin kaydettiği bu aşama, açık pozisyonların önümüzdeki haftalarda ve aylarda artmaya devam edebileceğini düşündürüyor.

Bu XRP fiyatı için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor. XRP’nin grafiğine bakıldığında da kayıplarının bir kısmını telafi ettiği görülüyor.

Kaynak: TradingView

MACD (turuncu, mavi) kısa bir süre önce yatay seyretmeye başlayarak yakında bir toparlanmanın gerçekleşebileceğinin sinyalini verdi.

Benzer şekilde XRP’nin göreceli güç endeksi (sarı) de 50’nin altına düştükten sonra istikrar kazandı ve yeniden yükselmeye başlayabilir.

Öte yandan Whale Alert‘in son 24 saatlik verileri de balinaların XRP biriktirdiklerini gösteriyor.

Kurumsal yatırımcıların piyasaya girmesiyle ivme kazanan XRP, yılın 4. çeyreğinde 4 dolar ve mevcut trendi korursa yıl sonunda 5 dolar seviyesini aşabilir.

XRP’nin 1.000 dolara ulaşması şimdilik pek mümkün görünmese de benimsemenin artması, token yakma işlemleri ve düzenlemelerle ilgili gelişmeler XRP’nin iyi performans göstermesini sağlayabilir.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.