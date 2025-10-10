XRP, Cardano ve Pepe Fiyatı Ne Olur? Yapay Zeka Gemini’dan 2025 Sonu Tahminleri

Google’ın gelişmiş yapay zeka asistanı ve OpenAI’a ait ChatGPT’nin rakibi Gemini, kripto piyasasına ilişkin son derece iyimser tahminlerde bulundu. Yapay zeka Gemini XRP, Cardano ve Pepe’nin 2025 sona ermeden önce Bitcoin’den daha fazla fiyat artışı yaşayabileceğini tahmin ediyor.

Kripto camiasında “Uptober” olarak anılan ekim ayı Bitcoin ve altcoinlerin en iyi performans gösterdiği aylardan biridir ve genellikle uzun süre devam eden yükselişlerin başladığı ay olarak bilinir.

Öte yandan son zamanlarda kripto paraların yükselmesinde etkili olabilecek birçok gelişme yaşandı. Bu gelişmeler arasında ABD’nin ülke içindeki kripto operasyonlarını desteklemek üzere attığı adımlar da yer alıyor. Tüm bu gelişmeler ışığında yatırımcılar XRP, Cardano ve Pepe fiyatının ne olacağını merak ediyor. Yapay zeka Gemini’a sorduk: XRP, Cardano ve Pepe fiyatı yükselir mi?

XRP ($XRP): Yapay Zeka Gemini, XRP’nin Yıl Sonunda 10 Dolara Doğru Yükselebileceğini Tahmin Ediyor

Yapay zeka Gemini, Ripple’ın XRP tokeninin yıl sonundan önce 10 dolara kadar yükselebileceğini tahmin ediyor. XRP’nin bu seviyeye yükselmesi 2.81 dolar civarındaki güncel fiyatına kıyasla üç kattan fazla artış anlamına geliyor.

Kaynak: Yapay zeka Gemini

Uluslararası ödemeler alanından önemli bir konuma sahip olan XRP gücünü korumaya devam ediyor. Ripple ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasındaki davanın bu yıl nihayet sona ermesinin ardından yatırımcıların XRP’ye güveni önemli ölçüde arttı. Yatırımcı duyarlılığındaki bu iyileşmenin de etkisiyle XRP fiyatı 18 Temmuz’da 3.65 dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Gemini’ın tahminlerine göre XRP fiyatı temmuz ayında kaydettiği pik seviyeleri aşarsa ocak ayına kadar 10 doların üzerine çıkabilir. Ancak XRP’nin yükselişi piyasa koşullarına ve düzenlemelerle ilgili gelişmelere bağlı olacaktır.

XRP son bir yılda %427 değerlenerek birçok kripto paradan daha iyi performans gösterdi. Örneğin Bitcoin bu süreçte %95 değer kazanırken, Ethereum ise %78 oranında değer kazandı.

XRP’nin fiyat grafiklerine bakıldığında 2025 yılı boyunca ikisi yaz aylarında olmak üzere toplam üç boğa flaması formasyonu şekillendiği görülüyor. Söz konusu boğa flaması formasyonları XRP’nin 4. çeyrekte yukarı yönlü kırılma yaşayabileceğini düşündürüyor.

Yatırımcılar, ETF başvurularının onaylanması ve ABD’nin kripto düzenlemelerine ilişkin adımlarıyla birlikte ekim ayında yükseliş trendi yaşanmasını bekliyor.

Cardano ($ADA): Yapay Zeka Gemini, ADA’nın Bu Çeyrekte %250’lik Büyüme Kaydedebileceğini Tahmin Ediyor

Cardano (ADA), DeFi alanında Ethereum’un en büyük rakiplerinden biri olarak öne çıkıyor. ADA, geliştiricileri ağa çekmesi ve istikrarlı bir şekilde yeni kullanım durumları oluşturmasıyla biliniyor.

Kaynak: Yapay zeka Gemini.

Ethereum’un kurucu ortağı Charles Hoskinson tarafından kurulan Cardano, araştırma odaklı, sürdürülebilirliğe, ölçeklenebilirliğe ve akademik titizliğe ağırlık veren emsal tarama odaklı geliştirme süreciyle öne çıkıyor.

Cardano şu anda 29.4 milyar dolardan fazla piyasa değerine sahip olup akıllı sözleşme alanının önemli isimlerinden biridir. Ancak Cardano’nun Solana ile arasındaki farkı kapatması ve Ethereum için ciddi bir rakip haline gelmesi için yaklaşık dört kat değerlenmesi gerekiyor.

Gemini, ADA’nın 2025 yılının sonlarına kadar 2.80 dolar seviyesine yükselebileceğini tahmin ediyor. ADA’nın bu seviyeye yükselmesi 0.80 dolarlık güncel fiyatına kıyasla %250’lik bir artış anlamına geliyor.

ADA bu yaz boğa flaması formasyonunu kırdı. Altcoin şu anda 1.10 dolar civarında önemli bir dirençle karşılaşıyor. ADA fiyatı ekim ayında kayda değer bir yükseliş yaşarsa 4. çeyrekte 2 dolara doğru yükselebilir ve ivmesini sürdürmesi halinde çok daha yüksek seviyelere ulaşabilir.

ADA’nın 2021’de kaydettiği 3.09 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesini bu yıl yeniden görmesi pek mümkün olmasa da bu seviyeye yaklaşabilir.

Pepe ($PEPE): Yapay Zeka Gemini, Pepe’nin Yeniden Rekor Fiyata Ulaşabileceğini Tahmin Ediyor

Pepe (PEPE) Nisan 2023’te piyasaya sürüldü ve o zamandan bu yana önemli bir büyüme yaşayarak 3.8 milyar dolarlık piyasa değeriyle en büyük üç meme coin’den biri haline geldi. Matt Furie’nin “Boy’s Club” adlı çizgi roman serisinden esinlenen Pepe, kültürel etkisi nedeniyle kripto camiasının favori meme coin’lerinden biri oldu.

Kaynak: Yapay zeka Gemini.

Pepe ünlü isimlerin de desteğini aldı. Elon Musk daha önce sosyal medya platformu X üzerinden Pepe ile ilgili paylaşımlar yaparak tokenin çok daha fazla dikkat çekmesini sağladı.

Şu anda 0.0000092 dolar civarında işlem gören Pepe, 9 Aralık 2024’te kaydettiği 0.00002803 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine kıyasla %67 daha düşük işlem görüyor.

Yapay zeka Gemini’ın iyimser senaryosuna göre Pepe’nin güncel seviyelere kıyasla yaklaşık üç kat değerlenerek tüm zamanların en yüksek seviyesini yeniden görme ihtimali var. Pepe 0.000018 doların üzerinde net bir kırılma gerçekleştirirse kasım ayının sonlarına kadar rekor seviyeye ulaşabilir.

Meme coin’in RSI’si 41 civarında (nötr) olup aşağı ya da yukarı yönde bir fiyat hareketi görülebileceğine işaret ediyor. Ancak piyasanın yönünün ne olacağını görmek için bir süre beklemek gerekebilir. Kripto piyasası aylarca nispeten durağan seyretti ve şimdi ekim ayında yükseliş yaşanacağına dair beklentiler artmış durumda.

ABD’nin kripto konusunda attığı adımlar ve piyasa duyarlılığının güçlenmesi Pepe’nin yıl sonundan önce yeni rekorlar kırmasına zemin hazırlayabilir.

