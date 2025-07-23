XRP, Cardano ve Pepe Fiyat Tahmini – 23 Temmuz

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Bitcoin fiyatının son zamanlarda yeniden ivme yakalayarak geçen hafta 122.838 dolar ile rekor kırmasının ardından piyasa genelinde hareketlilik görüldü. Bitcoin şimdi tüm zamanların en yüksek seviyesine göre sadece %3.6 daha düşük işlem görüyor.

Ayrıca XRP, TRON, Sui Network, Solana, Pepe, Trump, SPX6900 ve FartCoin de dahil olmak üzere önde gelen altcoin’ler ve meme coin’ler de yeni rekorlar kırdı. Bu durum piyasada iyimserliği ve yükseliş beklentilerini daha da artırdı.

Ancak son yükselişin ardından piyasada durağan seyir görülüyor ve kripto piyasasının toplam değeri son 24 saatte %0.34 düşüşle 3.91 trilyon dolara geriledi.

Piyasada büyük bir yükseliş beklenirken yatırımcılar değerlenebilecek kripto paraları merak ediyor. İşte yükselebilecek altcoinler.

Ripple (XRP): Rekor Seviyelere Hazırlanıyor

Ripple’ın XRP tokeni, geleneksel bankacılık sistemleri ile blockchain sistemleri arasında önemli bir köprü olarak konumunu güçlendirmeye devam ediyor. XRP, 2018’de kaydettiği 3.40 dolarlık rekor seviyesini aştı ve yedi yıl aradan sonra, 18 Temmuz’da 3.65 dolara ulaşarak yeni bir rekor kırdı.

Tüm zamanların en yüksek seviyesine kıyasla %5.3 daha düşük işlem gören XRP şu anda 3.45 dolar seviyesinde seyrediyor.

XRP’nin uluslararası işlemleri son derece hızlı bir şekilde ve düşük maliyetlerle gerçekleştirme kapasitesi kurumsal yatırımcılardan büyük ilgi görüyor. Ayrıca Birleşmiş Milletler Sermaye Geliştirme Fonu (UNCDF), XRP’nin uluslararası ödemeleri hızlı, şeffaf ve düzenlemelere uygun bir şekilde gerçekleştirme kapasitesini kabul etti.

Öte yandan şirketin bireysel yatırımcılara XRP satarak menkul kıymetler yasalarını ihlal etmediği yönündeki 2023 tarihli mahkeme kararının ardından ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) davayı resmen geri çekmesi Ripple’ın büyük bir zafer elde etmesini sağladı. SEC, 2025’te davayı resmen sonlandırarak dört yıllık anlaşmazlığın bitmesini sağladı ve XRP’nin kripto paralar arasındaki statüsünü güçlendirdi.

Ripple ve SEC arasındaki hukuki anlaşmazlığın çözülmesi yatırımcılar arasında iyimserliği artırdı. Artan iyimserlikle birlikte XRP bir yılda %464 oranında değer kazandı.

Bu arada XRP’nin göreceli güç endeksi (RSI) şu anda 77 seviyesinde olup, XRP’nin aşırı alım bölgesinde olduğuna işaret ediyor. XRP’nin iki haftada %40’tan fazla değer kazanmasının ardından bazı yatırımcılar şimdi kar alıyor.

XRP’nin bir günde %4.5’lik bir düşüş yaşaması olası bir düzeltmenin görülebileceğine işaret ediyor. Böyle bir düzeltme gerçekleşirse XRP 3.30 dolarda destek bulabilir.

XRP’nin 2025’in ilk çeyreğinde bir boğa flaması oluşturması, sonbaharda 4 dolar seviyesini hedefleyebileceğini düşündürüyor.

Cardano ($ADA): 2025’te Yeni Bir Rekor Kırabilir mi?

Cardano (ADA) son zamanlarda yeniden ilgi görmeye başladı ve son iki haftada %35’ten fazla değer kazandı. ADA’nın yükselişinde etkili olan faktörler arasında güçlü teknik indikatörler ve artan kurumsal yatırımcı ilgisi yer alıyor.

2014 yılında Ethereum’un kurucu ortağı Charles Hoskinson tarafından kurulan Cardano, araştırma odaklı yaklaşımı ve enerji tasarruflu proof-of-stake (PoS) mekanizmasıyla biliniyor.

ADA şu anda 30.2 milyar dolar piyasa değerine sahip ve Solana’yı geçmesi ve Ethereum hakimiyetini sarsması için üç kat değerlenmesi gerekiyor.

ADA son yedi günde %11.6 oranında değer kazanarak bu süreçte Bitcoin’den daha iyi performans gösterdi.

Analistler, ADA’nın sonbahara kadar 0.83 dolardan 1.50 dolar civarına kadar yükselebileceğini düşünüyor. Ayrıca Eylül 2021’de kaydedilen 3.09 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinin yeniden görülebileceğine dair tahminler de var.

Cardano grafiğinde görülen boğa flaması formasyonu ADA’nın yükselebileceğini gösteriyor. Ancak ADA’nın RSI’si (72) şu anda aşırı alım bölgesinde olup, kar alımlarının gerçekleşebileceğine işaret ediyor.

ADA 1.15 dolarda dirençle karşılaşırken 0.85 dolar ile 0.90 dolar arasında ise güçlü bir destek bulunuyor.

Pepe ($PEPE): Yeni Rekorlar Hedefliyor

Pepe ($PEPE) sadece iki yıl içinde piyasada sergilediği güçlü performansıyla ilk üç meme coin arasına yerleşti ve piyasadaki konumunu güçlendirmeye devam ediyor.

Matt Furie’nin efsanevi kurbağa karakterinden esinlenen PEPE, ilk yatırımcılarına büyük kazançlar sağladı ve şimdi yaklaşık 5.8 milyar dolar piyasa değerine sahip.

PEPE’nin Nisan 2023’te piyasaya sürülmesinin ardından çok sayıda benzer token çıktı ancak hiçbiri Pepe’nin yakaladığı başarıyı yakalayamadı.

PEPE şu anda yaklaşık 0.00001325 dolardan işlem görüyor ve iki haftada %28.1, bir ayda ise %46.6 oranında değer kazandı. PEPE 2024’ün sonlarında kaydettiği 0.00002803 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine kıyasla %52.7 daha düşük işlem görüyor.

Pepe’nin RSI’si şu anda 65 seviyesindeyken, pozitif ivme devam ediyor. Ancak RSI’nin 70 eşiğinden düşmesi satışların arttığını gösteriyor.

Piyasa genellikle yükselişin devam etmesi halinde PEPE’nin yaz sona ermeden önce güçlü fiyat artışları yaşama ihtimali var.

Snorter ($SNORT) Ön Satışı Devam Ediyor

Piyasaya sürülmeden önce tespit edilen yeni projeler genellikle istisnai kazanç potansiyelleri barındırır. Köklü altcoin’ler piyasada hüküm sürmeye devam etse de yeni projeler de büyüme potansiyeli taşıyor.

Yenilikçi kripto projelerinden biri olan Snorter ($SNORT), Solana üzerinde faaliyet gösteren bir meme coin ve alım satım botudur. Telegram’a entegre olan Snorter, kullanıcılara gerçek zamanlı piyasa analizleri sunuyor.

Snorter, %0.85’lik düşük işlem ücretiyle BonkBot, Maestro ve Trojan gibi platformlarla rekabet etmeye hazırlanıyor. Snorter’ın özellikleri arasında MEV’e dirençli takaslar, kopya ticareti (copy trading), rugpull koruması ve limit emirleri yer alıyor.

Snorter yatırımcılardan büyük ilgi gördü ve ön satışında şimdiye kadar 2.3 milyon dolardan fazla fon toplandı. Buna ek olarak, projenin staking programı %179’a varan APY sunuyor.

Snorter hem deneyimli hem de acemi yatırımcıların kripto piyasasına ayak uydurmalarına yardımcı olmak için son derece kullanışlı bir platform sunuyor.

Snorter’ı X ve Instagram‘dan takip edebilir ya da resmi web sitesine giderek ön satışa katılabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.