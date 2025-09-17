XRP, Cardano ve Dogecoin Fiyat Tahmini – 17 Eylül

Piyasalar FED’in faiz kararını beklerken XRP, Cardano ve Dogecoin olumlu sinyaller vermeye devam ediyor.

Fed’in aralık ayından bu yana ilk kez faiz indirimine gideceğine dair beklentilerin artması bu coin’lerin geçen hafta yükseliş yaşamasını sağladı.

FED’in faiz oranlarını düşürmesi yatırımcıların risk iştahını artırarak kripto paraların yükselmesini sağlayabilir.

Bu durumda XRP, Cardano ve Dogecoin’de kayda değer fiyat artışları görülebilir.

XRP ($XRP): Ripple’ın Büyümesi ve ETF’ler XRP’nin Yükselmesini Sağlayabilir

XRP bir haftada %2 ve iki haftada %7 değer kazanarak 3.02 dolar seviyesine ulaştı.

XRP’nin uzun vadede yükselmeye devam etmesini sağlayabilecek birçok faktör bulunuyor. Bunlar arasında Ripple’ın büyümesi de yer alıyor.

Ripple son haftalarda gerçekleştirdiği satın alımlar ve ortaklıklar, şirketin büyümesini desteklerken aynı zamanda XRP’ye yönelik talebi de artırabilir.

Ayrıca ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) yılın ilerleyen zamanlarında XRP ETF’lerine onay vermesi halinde XRP’nin ciddi bir fiyat artışı yaşayabileceği yönünde tahminler var.

Tüm bunlar göz önüne alındığında, XRP’nin güçlü bir şekilde toparlanabileceği söylenebilir.

XRP fiyatı ay sonuna kadar 3.50 dolar ve aralık ayında 5 dolara ulaşabilir.

Cardano ($ADA): ADA Yeni Rekorlar Kırabilir

Piyasa değeri açısından en büyük 11. kripto para olan ADA, haftalık bazda hafif bir değer kaybı yaşamış olsa da iki haftada %5.5 değer kazandı ve şu anda 0.8751 dolardan işlem görüyor.

Öte yandan ADA’nın bir ayda %4.5 değer kaybetmiş olması, özellikle FED’in faiz oranlarını düşürmesi durumunda önümüzdeki haftalarda güçlü bir şekilde toparlanabileceğini düşündürüyor.

ADA’nın fiyat grafiğine bakıldığında boğa flamasının kırılmak üzere olduğu görülüyor. Ayrıca ADA’nın indikatörleri de yükselişe geçebilir.

MACD (turuncu, mavi) ağustos ayının sonlarına doğru düşüşe geçti ancak şimdi yeniden yükseliyor.

Bu arada verilere göre balinalar yeniden ADA satın almaya başladı.

Balina alımları olumlu bir durum olarak değerlendiriliyor ve ADA fiyatını pozitif yönde etkileyebilir.

Öte yandan Cardano ağı da büyümeye devam ediyor ve yeni güncellemelerin yayınlanması ağın kullanım durumlarını artırıyor.

Ayrıca Bloomberg analistlerine göre Grayscale’in Cardano ETF başvurusunun onaylanma olasılığı %90. Cardano ETF’i onaylanırsa ADA fiyatında kayda değer bir artış görülebilir.

Tüm bunlar göz önüne alındığında ADA’nın önümüzdeki birkaç hafta içinde 1 dolara ve aralık ayında 2 dolara ulaşabileceği söylenebilir.

Dogecoin ($DOGE): Dogecoin ETF’i Meme Coin’in Yükselmesini Sağlayabilir

Bir haftada %10 ve bir ayda %20 değer kazanan Dogecoin şu anda 0.2669 dolardan işlem görüyor.

DOGE bu süreçte ilk 20 kripto para arasında en iyi performans gösteren kripto paralardan biri oldu.

Öte yandan Grayscale, Bitwise ve 21Shares gibi isimlerin Dogecoin ETF başvuruları onaylanırsa DOGE fiyatında kayda değer fiyat artışları yaşanabileceği düşünülüyor.

Dogecoin’in bugünkü fiyat grafiğine bakıldığında flama formasyonunu kırdığı görülüyor.

Dolayısıyla Dogecoin fiyatında daha fazla artış görülebilir. Ayrıca DOGE’nin RSI’si (sarı) ve MACD de yükseldi.

Dogecoin eylül ayının sonuna kadar 0.35 dolara ve ETF’lerin onaylanması durumunda da aralık ayına kadar 0.50 dolara yükselebilir.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.