XRP, Cardano, Shiba Inu Fiyat Tahmini – 29 Temmuz

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Bitcoin fiyatının son zamanlarda yeniden ivme yakalayarak geçen hafta 122.838 dolar ile rekor kırmasının ardından piyasa genelinde yükseliş görüldü.

Bitcoin rekor seviyesine kıyasla %3.4 daha düşük işlem görse de piyasa genelinde iyimserlik devam ediyor.

Ayrıca XRP, TRON, Sui Network, Solana, Pepe, Trump, SPX6900 ve FartCoin de dahil olmak üzere önde gelen altcoin’ler ve meme coin’ler de yeni rekorlar kırdı. Bu durum piyasada iyimserliği ve yükseliş beklentilerini daha da artırdı.

Boğa piyasasının devam etmesi beklenirken yatırımcılar değerlenebilecek kripto paraları merak ediyor. İşte yükselebilecek altcoinler.

Ripple (XRP): XRP Fiyatı Rekor Seviyeleri Gördü

Ripple’ın XRP tokeni 2018’de kaydettiği 3.40 dolarlık rekor seviyesini aştı ve 18 Temmuz’da 3.65 dolara ulaşarak yeni bir rekor kırdı.

Tüm zamanların en yüksek seviyesine kıyasla %13.7 daha düşük işlem gören XRP şu anda 3.14 dolar seviyesinde seyrediyor. XRP şu anda konsolidasyon aşamasında işlem görüyor ancak devam eden yatırımcı ilgisi, yükseliş ivmesinin devam edeceğini düşündürüyor.

XRP’nin uluslararası işlemleri hızlı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirirken aynı zamanda son derece düşük işlem ücretleri sunması kurumsal yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Buna ek olarak yıllardır devam eden Ripple ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) davasının sona gelmesi de XRP için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor. SEC’in 2025’te davayı sonlandırmasıyla birlikte düzenlemelerle ilgili belirsizlikler ortadan kalktı ve XRP’nin piyasadaki konumu daha da güçlendi.

Düzenlemelerin netleşmesi XRP’nin yeniden ivme kazanmasını sağladı. Altcoin, bir yılda %417 oranında değer kazandı.

XRP’nin göreceli güç endeksi (RSI) 58 seviyesine gerileyerek satış baskısının arttığının sinyallerini vermeye başladı. XRP’nin mevcut durumu, yatırımcıların kar alımları gerçekleştirdiklerine işaret ediyor. Ancak altcoin’in son zamanlarda yaşadığı kayda değer fiyat artışı göz önüne alındığında kar alımlarının gerçekleştirilmesi normal bir durum olarak değerlendiriliyor.

XRP fiyatı son 24 saatte %3.1 düşerken kripto piyasası da %5.2 değer kaybetti. RSI 50 seviyesine yaklaşana kadar düşüş devam edebilir. Ancak 3 dolarda güçlü bir destek bulunduğu için kayıplar sınırlı olabilir.

XRP’nin yılın ilk çeyreğinde bir boğa flaması oluşturması, sonbahara kadar 4 dolara doğru yükselebileceğini düşündürüyor.

Cardano ($ADA): ADA 2025’te Yeni Bir Rekor Kırar mı?

Cardano (ADA) son zamanlarda yeniden ilgi görmeye başladı ve son iki haftada %41 değer kazandı. ADA’nın yükselişinde etkili olan faktörler arasında güçlü teknik indikatörler ve artan kurumsal yatırımcı ilgisi yer alıyor.

2014 yılında Ethereum’un kurucu ortağı Charles Hoskinson tarafından piyasaya sürülen Cardano, araştırma odaklı yaklaşımı ve enerji tasarruflu proof-of-stake (PoS) mekanizmasıyla biliniyor.

ADA şu anda yaklaşık 28.7 milyar dolar piyasa değerine sahip ve Solana’yı geçmesi ve en büyük rakibi olan Ethereum’un hakimiyetini sarsması için üç kat değerlenmesi gerekiyor.

ADA son iki haftada %9 oranında değer kazanarak bu süreçte Bitcoin’den daha iyi performans gösterdi.

ADA’nın yıl sonuna kadar 1.50 dolara kadar yükselebileceğine dair tahminler var. Ayrıca ADA’nın Eylül 2021’de kaydettiği 3.09 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesini yeniden görebileceği düşünülüyor. Cardano’nun bu seviyeye yükselmesi, mevcut fiyatına kıyasla yaklaşık %300’lük bir artış anlamına geliyor.

Bununla birlikte, ADA’nın RSI’sinin 85’ten 56’ya gerilemesi de birçok yatırımcının kar aldığını ve yakında yeni alımların başlayabileceğini düşündürüyor.

ADA şu anda 1.15 dolar civarında dirençle karşılaşıyor. Ayrıca ADA’nın 0.85 dolar ile 0.90 dolar bandında destek bulması bekleniyor.

Shiba Inu ($SHIB): Dogecoin Alternatifi SHIB, 3 Kat Fiyat Artışı Hedefliyor

Shiba Inu ($SHIB) Ağustos 2020’de piyasaya sürüldü ve Dogecoin’den sonra ikinci en büyük meme coin haline geldi.

SHIB son 24 saatte %6’lık bir düşüş kaydetti ve şu anda yaklaşık 0.00001337 dolardan işlem görüyor.

Shiba Inu’nun kasım ve mart aylarında oluşan düşen kama formasyonu ve mayıs ayının ortalarından beri şekillenmekte olan boğa flaması formasyonu, yükselişin devam edeceğine işaret ediyor.

SHIB 0.000022 dolar civarındaki kilit direnci aşarsa yaz sona ermeden önce 0.00003 doları görebilir. Daha büyük bir yükselişin gerçekleşmesi halinde ise SHIB’in yıl sonuna kadar 0.00006 dolar ile 0.00009 dolar bandını görebileceği düşünülüyor.

Snorter ($SNORT) Ön Satışı Devam Ediyor

Piyasaya sürülmeden önce tespit edilen yeni projeler genellikle istisnai kazanç potansiyelleri barındırır. Köklü altcoin’ler piyasada hüküm sürmeye devam etse de yeni projeler de büyüme potansiyeli taşıyor.

Son zamanlarda dikkat çeken kripto projelerinden biri olan Snorter ($SNORT), Solana üzerinde faaliyet gösteren bir meme coin ve alım satım botudur. Telegram’a entegre olan Snorter, kullanıcılara gerçek zamanlı piyasa analizleri sunuyor.

Snorter, %0.85’lik düşük işlem ücretiyle BonkBot, Maestro ve Trojan gibi platformlarla rekabet etmeye hazırlanıyor. Snorter’ın özellikleri arasında MEV’e dirençli takaslar, kopya ticareti (copy trading), rugpull koruması ve limit emirleri yer alıyor.

Snorter yatırımcılardan büyük ilgi gördü ve ön satışında şimdiye kadar 2.5 milyon dolardan fazla fon toplandı. Buna ek olarak, projenin staking programı %166’ya varan APY sunuyor.

Snorter hem deneyimli hem de acemi yatırımcıların kripto piyasasına ayak uydurmalarına yardımcı olmak için son derece kullanışlı bir platform sunuyor.

Snorter’ı X ve Instagram‘dan takip edebilir ya da resmi web sitesine giderek ön satışa katılabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.