XRP, Bonk ve Hyperliquid Fiyat Tahmini – 9 Eylül

Kripto piyasasının toplam değeri 4 trilyon dolara ulaşırken, XRP, Bonk ve Hyperliquid’de pozitif fiyat hareketleri sergiliyor.

Bu üç altcoin, piyasa ortalamasının üzerinde performans gösterdi ancak bugün kaydedilen kazançlar sadece başlangıç olabilir.

Peki, XRP, Bonk ve Hyperliquid fiyatı önümüzdeki haftalarda ne olur?

XRP (XRP): XRP Yeni Rekorlar Hedefliyor

Piyasadaki en büyük üçüncü kripto para olan XRP, son 24 saatte %2.5’lik bir artış kaydederek 3 dolar seviyesini gördü.

XRP bir haftada %7 değer kazandı ancak bir ayda %6 oranında değer kaybetmiş durumda.

XRP’nin bugünkü grafiğine bakıldığında indikatörlerinin yükselmeye başladığı ve henüz aşırı alım pozisyonuna girmediği görülüyor.

RSI (sarı) kısa bir süre önce 50’nin üzerine çıkarken, MACD (turuncu, mavi) ise pozitife dönmek üzere.

Önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek FOMC toplantısının piyasada yükselişi tetikleme ihtimali var. Öte yandan Ripple’ın son derece güçlü temellere sahip olduğu göz önüne alındığında, XRP’nin çok yakında yeni rekorlar kırabileceği düşünülüyor.

Ripple bu yıl kayda değer bir büyüme yaşadı. SEC davasının sona ermesi ve Ripple’ın ödemeler alanındaki işinin büyümesi XRP’ye yönelik talebi artırabilir.

Bu nedenle XRP fiyatı bu ayın sonuna kadar 3.50 dolar, yıl sonuna kadar da 5 dolar seviyesini görebilir.

Bonk (BONK): Analistler, Bonk’un Yakında ‘Fiyat Keşfi’ Aşamasına Gireceğini Tahmin Ediyor

0.00002345 dolardan işlem gören BONK, bir günde %6 ve bir haftada %15 değer kazandı.

Bonk bir ayda 12 değer kaybetmiş olsa da toparlanma girişiminde bulunuyor.

Bonk’un fiyat grafiği, yakında yukarı yönlü bir kırılma gerçekleşebileceğine işaret ediyor.

BONK fiyatı boğa flamasını kırarken, RSI ise sadece birkaç gün içinde 40’tan 55’e yükseldi.

Bu trendin devam etme ihtimali var. Ayrıca analistler, tokenin yakında “fiyat keşfi” aşamasına gireceğini tahmin ediyor.

Bu durumda BONK fiyatı 0.00005825 dolarlık rekor seviyesine geri dönmekle kalmayıp çok daha yüksek seviyeleri de görebilir.

Hyperliquid (HYPE): DEX Büyümesi HYPE’ın Rekor Kırmasını Sağlayabilir

Hyperliquid son 24 saatte %6 değer kazandı ve birkaç saat önce 55.04 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Hyperliquid fiyat rekoru kırarak dikkatleri üzerine çekti ve önümüzdeki saatlerde ve günlerde yeni rekorlar görülebileceği düşünülüyor.

Şu anda 53.94 dolardan işlem gören HYPE, bir haftada %21 ve bir ayda %24 değer kazandı. Ayrıca HYPE, geçen yılın kasım ayında 3.81 dolarlık tüm zamanların en düşük seviyesini görmesinden bu yana %1.300 değerlendi.

DEX Hyperliquid’in günden güne büyümesi coin’in güçlenmesinde etkili oldu.

Hyperliquid son haftalarda ve aylarda gelir açısından yeni rekorlar kırdı ve ağustos ayında 106 milyon dolar gelir kaydetti

Öte yandan HYPE’ın teknik indikatörleri de yükseliyor ancak henüz aşırı alım seviyelerinde değiller. Dolayısıyla coin’in daha fazla yükselme ihtimali var.

HYPE fiyatı kasım ayının ortalarında 100 doları ve yıl sonuna doğru 150 doları görebilir.

Bitcoin Hyper Ön Satışında 14.6 Milyon Dolar Toplandı

Yukarıda bahsedilen coin’lerin iyi performans göstermesi beklense de yatırımcılar daha yeni tokenleri de değerlendirmek isteyebilirler.

Değerlendirilebilecek projeler arasında ön satış coinleri de yer alıyor.

Bitcoin için Solana tabanlı bir katman 2 ağı olan Bitcoin Hyper (HYPER) ön satış aşamasındaki başarısıyla dikkatleri üzerine çekti.

The focus is on verifiability—ensuring every state change can be reproduced from the Bitcoin chain without trusting intermediaries.



Efficiency and security must be balanced. Frequent anchoring raises costs; infrequent anchoring weakens trust. Current research points to periodic… — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) September 8, 2025

2025’in en büyük kripto ön satışlarından biri olan Bitcoin Hyper ön satışında 14.6 milyon dolar fon toplandı.

Bitcoin Hyper, Bitcoin için bir katman 2 ağı olup, düşük işlem ücretleri ve hızlı doğrulama süreleri sunuyor.

Proje, Bitcoin’in DeFi alanındaki potansiyelini açığa çıkarabilir. Ayrıca platform, dapp’lerden ve merkezi olmayan alım satım protokollerinden oluşan bir ekosistem geliştirmeyi hedefliyor.

Bitcoin Hyper, hız ve güvenlik için Solana Sanal Makinesini ve sıfır bilgi kanıtı rollup’larını kullanıyor.

Ayrıca işlem ücretlerinin HYPER token ile ödenecek olması, tokenin kayda değer bir talep görmesini sağlayabilir.

Bitcoin Hyper’ın web sitesine gidip MetaMask ya da Best Wallet gibi uyumlu bir kripto cüzdanı bağlayarak HYPER token satın alabilirsiniz.

HYPER şu anda 0.012885 dolardan satılıyor ancak ön satış boyunca fiyat artışı olacak.

