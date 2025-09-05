XRP Balinasından 700 Milyon Dolarlık Dev Transfer! XRP Fiyatı Ne Olur?

Bir XRP balinası bu hafta yüklü bir transfer gerçekleştirdi. Balina alımlarının devam etmesi, pozitif XRP fiyat tahminlerini destekliyor.

X hesabında 18.000’den fazla takipçisi bulunan kripto yatırımcısı Xaif Crypto, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda söz konusu balina işleminden bahsetti.

🔥 257,105,694 $XRP (~$706.5M) just transferred on-chain! 👀



Whale games or institutional play? pic.twitter.com/TPUYvFnoA0 — Xaif Crypto🇮🇳|🇺🇸 (@Xaif_Crypto) September 2, 2025

Daha sonra blockchain analistleri söz konusu cüzdanın kripto borsası Kraken ile bağlantılı olduğunu ortaya koydu. Bu işlemin soğuk cüzdandan sıcak cüzdana yapılan bir transfer olduğu düşünülüyor. Uzmanlar, borsada belirli bir tokene yönelik talebin artması durumunda bu tür transferlerin gerçekleştirilebileceğini söylüyor.

Söz konusu işlemle soğuk cüzdandan 706 milyon dolar değerinde XRP çekildi.

XRP son 24 saatte %0.3’lük bir gerileme kaydederken, işlem hacimleri ise %12’lik bir artışla 5 milyar dolara yaklaştı. Bu, tokenin dolaşımdaki arzının %3’üne tekabül ediyor.

Kripto yatırımcısı Ali Martinez, son XRP fiyat tahmininde tokenin 2.70 dolardaki kilit destek bölgesini kırması durumunda 2.35 dolara düşebileceğini söyledi.

XRP Fiyat Tahmini: XRP 3 Doların Altına Düştü Ancak Pozitif Görünümünü Koruyor

XRP son zamanlarda yakaladığı düşüş ivmesi nedeniyle 3 dolar eşiğinin altına geriledi. Öte yandan Korku ve Açgözlülük Endeksi ise piyasanın ihtiyatlı bir tutum sergilediğine işaret ediyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası’nın (FED) bu ay faiz indirimine gitmesini beklese de Ethereum ve BNB Coin gibi önde gelen altcoin’lerin yeni rekorlar kırmasının ardından satış baskısı arttı.

XRP’nin günlük fiyat grafiğine bakıldığında düşen üçgen dikkat çekiyor. XRP fiyatı daha önce düşen kamayı kırdı ve sıradaki hamlesine hazırlık olarak konsolide oluyor.

XRP yukarı yönlü bir kırılma gerçekleştirir ve 3.50 dolar direncini aşarsa kısa vadede 5 dolara doğru yükselebilir. Balina transferleri tokene yönelik güçlü bir ilgi olduğunu gösteriyor.

