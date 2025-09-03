XRP Balina Alımlarıyla USDT’yi Geride Bıraktı – Yükseliş Sinyalleri Güçleniyor!

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Son beş günde kayda değer fon girişleri yaşayan XRP, yükseliş ivmesini koruyor. Yıl başındaki gibi büyük kripto paralara yönelik destek sürerken, analistler altcoinlerde de yeni bir toparlanma dalgasının işaretlerini görüyor.

Yazının hazırlandığı sırada XRP, gün içinde yüzde %2,9 artışla 2,87 dolardan işlem görerek piyasadaki toparlanmaya öncülük ediyor.

XRP, USDT’yi Tekrar Geride Bıraktı

XRP, son yükselişiyle Tether’in USDT’sini geçerek piyasa değeri bakımından üçüncü en büyük kripto varlık konumuna geldi. 171,3 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşan XRP, stablecoin’leri 168 milyar dolarda bıraktı. Son 30 günde kayıplarını azaltan altcoin, uzun vadeli boğa desteğiyle istikrarlı bir toparlanma sergiliyor.

Günlük işlem hacmi de kurumsal ilgiyi artıran ETP sinyalleriyle yüzde 4 yükseldi. Kripto analisti Ali Martinez, olası bir yükseliş trendine dikkat çekerek yatırımcıların 2,70 dolar seviyesini güçlü bir destek olarak koruması gerektiğini belirtiyor. Bu seviyenin altına sarkma halinde piyasa güveninde ciddi bir zayıflama görülebileceği uyarısı yapılıyor.

Bullish path for $XRP:



– defend $2.70,

– break $2.90,

– then target $3.70. pic.twitter.com/eZbNh3ZP5C — Ali (@ali_charts) September 1, 2025

Yukarı yönlü hareket içinse önce 2,90 doların aşılması, ardından 3 dolar ve 3,72 dolar hedeflerinin test edilmesi bekleniyor. Ancak bu bölgenin, birçok yatırımcı için kâr satışlarının yoğunlaştığı bir alan olduğuna da dikkat çekiliyor. Analistler, olası spot ETF onaylarının ise fiyatı güçlü kurumsal girişlerle destekleyebileceğini vurguluyor.

Balinalar Alımda, “Eylül Laneti” Bozulabilir

Geçtiğimiz aylarda da USDT’yi kısa süreli geride bırakan XRP, son haftalarda yeniden güçlü girişlerle öne çıktı.

Kripto topluluğunda “Kırmızı Eylül” beklentisine karşılık, Santiment verileri balinaların yaklaşık 1 milyar dolarlık XRP biriktirdiğini gösteriyor. Analistlere göre bu yoğun alım baskısı, geleneksel olarak zayıf geçen Eylül döneminde kırılma yaratabilir.

Son 48 saatte büyük yatırımcıların borsalardan çıkışları artırması ve ek alımlar yapması da bu tabloyu destekliyor.

CoinShares’in son raporuna göre, XRP ürünlerine yalnızca son bir haftada 134 milyon dolarlık net giriş oldu. Böylece yılbaşından bu yana toplam girişler 1,3 milyar dolara ulaştı.