BTC $112,133.24 0.61%
ETH $4,471.56 3.45%
SOL $209.48 0.94%
PEPE $0.0000099 1.26%
SHIB $0.000012 0.63%
DOGE $0.22 3.09%
XRP $2.86 0.75%
ETH Gas (gwei) gas
Cryptonews Altcoin Haberleri

XRP Balina Alımlarıyla USDT’yi Geride Bıraktı – Yükseliş Sinyalleri Güçleniyor!

XRP
Yazar
Ufuk Toprak
Yazar
Ufuk Toprak
Yazar Profili
Last updated: 
Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz?

On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.
XRP, Balina Alımlarıyla USDT’yi Geride Bıraktı – Yükseliş Sinyalleri Güçleniyor!

Son beş günde kayda değer fon girişleri yaşayan XRP, yükseliş ivmesini koruyor. Yıl başındaki gibi büyük kripto paralara yönelik destek sürerken, analistler altcoinlerde de yeni bir toparlanma dalgasının işaretlerini görüyor.

Yazının hazırlandığı sırada XRP, gün içinde yüzde %2,9 artışla 2,87 dolardan işlem görerek piyasadaki toparlanmaya öncülük ediyor.

XRP, USDT’yi Tekrar Geride Bıraktı

XRP, son yükselişiyle Tether’in USDT’sini geçerek piyasa değeri bakımından üçüncü en büyük kripto varlık konumuna geldi. 171,3 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşan XRP, stablecoin’leri 168 milyar dolarda bıraktı. Son 30 günde kayıplarını azaltan altcoin, uzun vadeli boğa desteğiyle istikrarlı bir toparlanma sergiliyor.

Günlük işlem hacmi de kurumsal ilgiyi artıran ETP sinyalleriyle yüzde 4 yükseldi. Kripto analisti Ali Martinez, olası bir yükseliş trendine dikkat çekerek yatırımcıların 2,70 dolar seviyesini güçlü bir destek olarak koruması gerektiğini belirtiyor. Bu seviyenin altına sarkma halinde piyasa güveninde ciddi bir zayıflama görülebileceği uyarısı yapılıyor.

Yukarı yönlü hareket içinse önce 2,90 doların aşılması, ardından 3 dolar ve 3,72 dolar hedeflerinin test edilmesi bekleniyor. Ancak bu bölgenin, birçok yatırımcı için kâr satışlarının yoğunlaştığı bir alan olduğuna da dikkat çekiliyor. Analistler, olası spot ETF onaylarının ise fiyatı güçlü kurumsal girişlerle destekleyebileceğini vurguluyor.

Balinalar Alımda, “Eylül Laneti” Bozulabilir

Geçtiğimiz aylarda da USDT’yi kısa süreli geride bırakan XRP, son haftalarda yeniden güçlü girişlerle öne çıktı.

Kripto topluluğunda “Kırmızı Eylül” beklentisine karşılık, Santiment verileri balinaların yaklaşık 1 milyar dolarlık XRP biriktirdiğini gösteriyor. Analistlere göre bu yoğun alım baskısı, geleneksel olarak zayıf geçen Eylül döneminde kırılma yaratabilir.

Son 48 saatte büyük yatırımcıların borsalardan çıkışları artırması ve ek alımlar yapması da bu tabloyu destekliyor.

CoinShares’in son raporuna göre, XRP ürünlerine yalnızca son bir haftada 134 milyon dolarlık net giriş oldu. Böylece yılbaşından bu yana toplam girişler 1,3 milyar dolara ulaştı.

En İyi Bitcoin ve Kripto Cüzdanı
Önerilen makaleler
MemeCore Fiyatı Alevlendi, Sırada PepeNode Madencilik Meme Coin Var
2025-09-03 20:31:11
XRP Ledger’da Beklenen Güncelleme Saatler İçinde Aktif Olacak – İşte Detaylar
2025-09-03 17:38:00
XRP Balina Alımlarıyla USDT’yi Geride Bıraktı – Yükseliş Sinyalleri Güçleniyor!
2025-09-03 16:30:48
Bitcoin ETF’leri Yükselirken Ethereum ETF'lerinden Çıkış Hız Kazanıyor - Kurumsallar BTC’ye Geri mi Dönüyor?
2025-09-03 14:19:59
Bitcoin Önümüzdeki 10 Yılda Gerçekten 1 Milyon Dolara Ulaşabilir mi?
2025-09-03 13:45:02
TOKEN6900 Bugün Piyasada, 100 Katlık Fiyat Patlaması Yakın mı?
2025-09-03 13:46:33
Oyun Devinden XRP Ledger Desteği! XRP Fiyatı 10 Dolar Olur mu?
2025-09-03 13:37:02
Daha Fazla Makale Oku

Daha Fazla Makale

Basın Bültenleri
MemeCore Fiyatı Alevlendi, Sırada PepeNode Madencilik Meme Coin Var
2025-09-03 20:31:11
Endüstri Sohbetleri
Kurumsal Yatırımcılar Ethereum Alımlarını Sürdürüyor: ETH Fiyatı Yükselir mi?
Zehra Ahmed
Zehra Ahmed
2025-09-03 19:13:38
Ufuk Toprak
daha fazla oku
Crypto News in numbers
editors
Yazarlar Listeri + 66 Daha Fazla
2M+
Dünya Genelinde Aylık Aktif Kullanıcı
250+
Rehberler ve İnceleme Yazıları
8
Piyasadaki Yıllar
70
Uluslararası Yazar Ekibi