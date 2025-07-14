XRP 3 Dolara Dayandı: Yeni Rekor Kapıda mı?

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Ripple’ın yerel token’ı olan XRP, balina destekli güçlü bir ralliyle son bir haftada yaklaşık %30 değer kazandı. 24 saat içinde %10,9 artış gösteren kripto para, haberin yazıldığı sırada 2,97 dolardan işlem görüyor.

Piyasa değeri açısından üçüncü sıraya yükselen XRP’deki ivmenin arkasında artan balina aktivitesi ve ETF onayı beklentisi yatıyor. Analistler, bu gelişmelerin fiyatı daha da yukarı taşıyabileceğini değerlendiriyor.

Cryptonews’e göre, en az 1 milyon XRP tutan balina cüzdanlarının sayısı yeni bir zirve olan 2.743’e ulaştı. Bu cüzdanlar toplamda 47,32 milyar XRP’ye sahip durumda. Hem balina sayısındaki hem de elde tutulan miktardaki artış dikkat çekiyor.

Santiment ise rallinin, “ağ büyümesinde (oluşturulan yeni cüzdanlar) büyük bir artış ve sosyal medyada perakende yatırımcı ilgisinin yükselmesi” ile aynı döneme denk geldiğini bildirdi.

XRP Rallisi Güçleniyor: RLUSD Stablecoin Hamlesi ve Sınır Ötesi Ödeme Entegrasyonları Kurumsal İlgiyi Artırıyor

XRP, pazartesi günü son 24 saatte %6’nın üzerinde değer kazanarak mart ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Günlük bazda güçlü yükseliş trendini sürdüren token, 3 dolara yaklaşmasının ardından 2,95 dolar civarında dengelendi.

Ripple, 12 Temmuz’da yaptığı açıklamada RLUSD stablecoin’inin küresel para transferlerini dönüştürdüğünü belirtti. RLUSD, daha ucuz, hızlı ve şeffaf ödemeler sunarak özellikle bankalar arasında dikkat çekiyor.

Bu kapsamda İsviçre’nin FINMA lisanslı AMINA Bank’ı, RLUSD stablecoin’i için saklama ve alım-satım hizmetlerini entegre ettiğini duyurdu.

Ayrıca Ripple, ABD Para Denetleme Ofisi’ne (OCC) resmi bir bankacılık lisansı başvurusunda bulunarak RLUSD’yi federal denetim altına alma ve kripto hizmetlerini genişletme adımlarını attığını bildirdi. Bu gelişmeler, XRP ekosistemine yönelik kurumsal ilginin hızla arttığını gösteriyor.

📈 @Ripple's RLUSD stablecoin is growing on @ethereum, with supply up ~4x since January. pic.twitter.com/nQ88TYVtnc — Token Terminal 📊 (@tokenterminal) June 28, 2025

Ripple Uzun Vadeli Boğa Sinyali Veriyor: Kurumsal Ortaklıklar ve Teknik Formasyonlar Dikkat Çekiyor

Piyasa analisti EGRAG Crypto’ya göre XRP fiyatındaki son yükselişin arkasındaki güçlü etkenlerden biri, aylık grafikte görülen nadir bir üç mum formasyonu.

Analist, bu formasyonu ilk kez Kasım 2023’te tespit ettiğini belirtti ve bu yapının büyük bir fiyat rallisinden önce tipik olarak konsolidasyon süreciyle birlikte görüldüğünü vurguladı.

#XRP – 0.60c To 10$ Or $50:



When #XRP was 0.60c ( 202 Post 👇)My Targets where the Same.



All #XRPOG's can see the future. When everyone was against us we fought under the shades of spears. #XRPFamily IS THE ONLY FEW 🧠 https://t.co/ZSdqxMiNBY pic.twitter.com/2Y0W1zZ9Ud — EGRAG CRYPTO (@egragcrypto) July 9, 2025

XRP eğitmeni Edoardo Farina ise token’ın bu hafta 4 doların üzerine çıkmasının şaşırtıcı olmayacağını ifade etti.

Kurumsal cephede Ripple Labs, RLUSD stablecoin’i için BNY Mellon gibi önde gelen kurumlarla saklama hizmeti sunmak üzere ortaklık kurdu. Bu kurumsal desteğin artması, XRP’nin fiyatına yönelik ilgiyi ve yukarı yönlü ivmeyi daha da güçlendirdi.