World Liberty Financial, Kripto Banka Kartını Piyasaya Sürmeye Hazırlanıyor

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Trump bağlantılı dijital varlık platformu World Liberty Financial (WLF), varlıkları günlük kripto harcamalarıyla buluşturmayı amaçlayan bir kripto debit kartı çıkarmaya hazırlanıyor. Şirket CEO’su Zach Witkoff, bu haftaki Token 2049 etkinliğinde lansman planlarını katılımcılarla paylaştı.

World Liberty Financial Büyüme Hedeflerini Gözden Geçiriyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff’un oğlu Zach Witkoff, WLF’in kurucu ortağı Donald Trump Jr. ile birlikte 1 Ekim’de Singapur’da düzenlenen kripto etkinliğinde duyuruda bulundu:

“Önümüzdeki çeyrekte bir pilot program başlatacağız ve debit kart ya 2025’in son çeyreğinde ya da 2026’nın ilk çeyreğinde kullanıma sunulacak.”

WLF CEO’su ayrıca şirketin gayrimenkul, petrol ve gaz gibi reel varlıkların tokenizasyonu üzerinde “aktif şekilde çalıştığını” belirtti.

World Liberty Financial is taking over Singapore 🇸🇬 at Token 2049. The future of finance is here. 🦅☝️ pic.twitter.com/dOI13wynME — WLFI (@worldlibertyfi) October 1, 2025

Witkoff, “Trump ailesi dünyanın en heyecan verici gayrimenkul portföylerinden birine sahip. Peki size Trump Tower Dubai’nin bir token’ını borsadan alabileceğinizi söylesem?” ifadelerini kullandı.

“Peki neden Class A seviyesindeki gayrimenkullere yatırım yapma imkânınız yok?” diye ekledi. “Şu anda bunu yalnızca bir REIT veya halka açık bir şirket aracılığıyla yapabilirsiniz.”

WLF ve MGX’in 20 Milyar Dolarlık Binance Anlaşması İnceleme Altında

World Liberty Financial’in (WLF) son büyüme girişimlerine dair haberler, şirketin kendi adını taşıyan $WLFI token’ını halka açmasının ardından sadece bir ay geçti. Token, işlem gördüğü ilk günde değer kaybetmişti.

Mart 2025’te WLF, “yeni çağ için ABD doları” olarak nitelendirdiği, dolara sabitlenmiş USD1 stablecoin’ini piyasaya sürdü.

Mayıs ayında ise, devlet destekli Abu Dhabi firması MGX’in, 2 milyar dolar değerinde USD1’i kripto borsası Binance’e yatırmayı planladığı duyuruldu.

Eleştirmenler, söz konusu anlaşmanın ciddi etik ihlalleri barındırdığını öne sürüyor; Senatörler Elizabeth Warren ve Jeff Merkley anlaşmayı “şaşırtıcı bir çıkar çatışması” olarak nitelendirdi.

ABD’li milletvekilleri, “Bu anlaşma, Trump ve Witkoff ailelerinin stablecoin kullanımını yabancı yolsuzluktan kâr sağlama yoluna dönüştürme ihtimalini gündeme getiriyor” ifadelerini kullandı.

Endişelere rağmen WLF’in, tokenizasyon ve kripto ödeme projelerini hayata geçirme konusunda kararlı göründüğü belirtiliyor.