World Liberty Fi Fiyat Tahmini: Trump Ailesinin DeFi Token’ı Resmen Piyasaya Çıktı – Ne Kadar Yükselebilir?

Yazar Ufuk Toprak Yazar Ufuk Toprak Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Eylül 2, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Trump ailesi tarafından geliştirilen DeFi projesinin yerel token’ı resmi olarak piyasaya sürüldü ve World Liberty Fi (WLFI) için boğa beklentilerini artırdı.

Altcoin artık Binance gibi Tier-1 borsalarda işlem görebiliyor ve erken yatırımcıların satışlarını %20 ile sınırlayan bir vesting takvimi uygulanıyor.



🚀 The $WLFI Lockbox is LIVE.



You can now move your $WLFI into the Lockbox to begin the unlock process.



🔗 Unlock here: https://t.co/QXA44NAffg



⏰ Claiming begins: September 1 @ 8:00 AM ET (20% of your initial allocation).



Thread below with step-by-step screenshots. Only use… — WLFI (@worldlibertyfi) August 25, 2025

WLFI, merkeziyetsiz borsa Hyperliquid üzerinde 0,44 dolardan işlem görmeye başladı. 100 milyar token arzı baz alındığında, tam seyreltme değeri yaklaşık 40 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

Ancak, projenin resmi blog gönderisine göre, lansmanda yalnızca 24,6 milyar token dolaşıma girdi.

WLFI’nin sınırlı spot işlem geçmişine rağmen, Coinglass türev verileri spekülatif talepte büyük bir artış olduğunu gösteriyor. Açık pozisyon (Open Interest) lansman öncesi haftada %240 artarak 914 milyon dolara yükseldi.

WLFI Açık Pozisyon. Kaynak: Coinglass.

Bu türev yatırımcılar yükseliş için pozisyon alıyor gibi görünüyor; Binance’de long/short oranı 4,3, yani yatırımcıların %81’den fazlası fiyat artışı beklentisiyle işlem yapıyor.

World Liberty Fi Fiyat Analizi: WLFI 1.000x Getiri Potansiyeline Sahip mi?

World Liberty Fi (WLFI) fiyatı, düşen kama formasyonunun üst direncini yeniden test ediyor ve bu da 0,33 dolara doğru %40’lık bir hareketin olası olduğunu gösteriyor.

WLFI / USDT 5 dakikalık grafik, düşen kama kırılıma yaklaşıyor. Kaynak: TradingView.

Satış baskısındaki çatlaklar dikkat çekiyor; RSI göstergesi 30’un altındaki aşırı satım bölgesini geçti ve bu genellikle satışların tükenmeye başladığı erken bir dönüş sinyali olarak kabul ediliyor.

Eğer 0,33 dolar destek hâline gelirse, ralli lansman yüksek seviyesi olan 0,48 dolara kadar uzanabilir ve bu potansiyel olarak %90’lık bir kazanç anlamına geliyor.

Ancak riskler de devam ediyor. Token unlock’ları, erken yatırımcı satışlarını tetikleyebilir ve 0,23 dolar kritik destek olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin altına düşülmesi, tarihsel destek bulunmayan tehlikeli bir boşluk alanını açabilir.

Buna ek olarak, Trump ailesinin etkisi kısa vadeli spekülatif işlemleri artırarak volatiliteyi yükseltebilir.

Kısa vadeli fiyat hareketleri kâr realizasyonu ile gölgelenmiş olsa da, uzun vadede 1.000x potansiyeli gündemde. World Liberty Finance platformunun benimsenmesiyle, ekosistemin yönetişim token’ı olarak WLFI’ye olan talep fiyatları yukarı taşıyabilir.

Boğa Piyasasına Hazırlananlar Bu Yeni Self-Custody Çözümünü Tercih Ediyor – İşte Sebebi

Piyasanın birikim yönüne kaymasıyla birlikte, HODL yatırımcıları varlıklarını borsalardan çekerek MetaMask ve Exodus gibi self-custody çözümlerine yöneliyor; son dönemde ise öne çıkan seçenek Best Wallet Token ($BEST).

Platform, boğa piyasalarından maksimum fayda sağlamak için tasarlandı. Öne çıkan özelliklerden biri “Upcoming Tokens”, yatırımcıların çoğunun radarına girmeden erken fırsatları keşfetmesini sağlayan bir kripto tarayıcı.

Alpha doesn’t wait. Neither should you. 🎯



Upcoming Tokens in Best Wallet puts early-stage projects in your hands. 🌐



1️⃣ See what’s trending before the crowd

2️⃣ Learn about each project with in-app info

3️⃣ Buy and track your tokens all in one place



Download Best Wallet today!… pic.twitter.com/SQofs9A6Na — Best Wallet (@BestWalletHQ) July 1, 2025

Bu kullanım alanı, Best Card ile geleneksel debit kartın yerini alarak, Mastercard kabul eden her yerde stablecoin ile sorunsuz gerçek dünya işlemleri yapılmasına da imkân tanıyor.

$BEST utility token için platform, şimdiden 15,3 milyon doların üzerinde başlangıç fonu topladı. Uygulaması hem Google Play hem de App Store’da yer alıyor.

Best Wallet hakkında daha fazla bilgi için resmi X ve Telegram hesaplarını takip edebilir veya web sitesini ziyaret edebilirsiniz.