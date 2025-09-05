WLFI Fiyatı Tehlikede mi? Trump’ın Token’ında Balina Krizi!

Yazar Ufuk Toprak Yazar Ufuk Toprak Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Eylül 5, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Trump ailesiyle bağlantılı World Liberty Financial (WLFI), Tron kurucusu Justin Sun’a ait olduğu iddia edilen büyük bir yatırımcı cüzdanını kara listeye aldı. Bu dramatik adımın ardından WLFI fiyatı sert bir şekilde gerileyerek %18,8 değer kaybetti.

On-chain veriler, kara listeye alınan cüzdanın projeye milyonlarca dolarlık yatırım yaptığını ortaya koyuyor. Bu durum, projenin geleceğine dair soru işaretlerini artırırken, WLFI için düşüş yönlü fiyat tahminlerini güçlendirdi.

🚨 Blacklist of the Decade 🚨



Justin Sun bought around 3B $WLFI tokens at the presale for $0.015 each, investing about $45M USD. He became one of the advisors of the WLFI team.



At launch, he received an unlock of 600M tokens (20%).



He publicly promised on his X account that he… pic.twitter.com/bkvGwWNF8d — Crypto Peak (@CryptoPeakX) September 5, 2025

Kara liste kararı, Sun’ın yaklaşık 9 milyon dolar değerinde WLFI tokenını borsalara aktardığı iddialarının ardından geldi. Bu gelişme, piyasada olası bir “dump” korkusunu tetikledi.

Justin Sun ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, transferlerin yalnızca “yatırma testleri” olduğunu ve piyasayı etkileme amacı taşımadığını savundu.

Kısa süre sonra blockchain analistleri de bu açıklamayı doğruladı ve transferlerin Sun’ın kontrolündeki cüzdanlar arasında gerçekleştiğini, dış borsalara gönderilmediğini belirtti.

Buna rağmen X platformunda bazı kullanıcılar, World Liberty Financial’ın cüzdanı kara listeye almasının arkasında başka motivasyonlar olabileceğini öne sürdü. Bu spekülasyonlar, WLFI’nin geleceğine dair belirsizliği daha da derinleştirdi.

WLFI Fiyat Tahmini – Yükseliş Kırılımı Tersine Dönüşün Başlangıcı Olabilir

Trump ailesiyle bağlantılı World Liberty Financial (WLFI), kritik bir seviyede işlem görüyor. Son saatlik grafiğe göre fiyat, önemli bir trend çizgisi direncini kırarken, bu hareketle birlikte işlem hacimlerinde de belirgin bir artış kaydedildi.

WLFI, son 24 saatte %4 yükselerek toparlanma sinyali verdi. Token’ın günlük işlem hacmi 1,7 milyar dolara ulaştı ve bu rakam dolaşımdaki arzın %36’sına denk geliyor.

Analistlere göre fiyatın 0,21 dolar üzerine çıkması, keskin bir yükseliş hareketini tetikleyebilir ve fiyatı 0,40 dolar seviyelerine taşıyarak boğa momentumunu geri getirebilir. Ancak ABD işlem saatlerinde gelebilecek yeni satış baskısı, fiyatı 0,05 dolar bandına kadar çekebilir.

Öte yandan Tron kurucusu Justin Sun, WLFI’deki dalgalanmalardan endişe duymuyor. Sun’ın tokenları yalnızca 0,015 dolar seviyesinden aldığı bildiriliyor. Bu da onun hâlâ devasa gerçekleşmemiş kazançlara sahip olduğu anlamına geliyor.

Bu tablo, ön satıştan erken giren yatırımcıların sağladığı avantajı bir kez daha öne çıkarıyor. Benzer bir fırsat ise şu sıralar Pepenode (PEPENODE) yatırımcılarına sunuluyor.

Pepenode ($PEPENODE) 600 Bin Dolar Topladı – Madenciliği Meme Coin Oyununa Dönüştürüyor

Yeni nesil meme coin projesi Pepenode ($PEPENODE), ön satışında 600 bin dolar topladı. Proje, klasik madencilik süreçlerini eğlenceli bir Mine-to-Earn (M2E) oyununa dönüştürerek yatırımcıları kendi sanal madencilik tezgâhlarını kurmaya davet ediyor.

Teknik bilgiye ya da pahalı donanıma gerek yok. Yatırımcılar yalnızca $PEPENODE token satın alarak dijital sunucularını kurabiliyor ve kazanç elde etmeye başlıyor. Ne kadar çok “rig” kurulursa, ödüller de o kadar artıyor. En başarılı madenciler yalnızca $PEPENODE değil, topluluk ödül havuzundan $PEPE ve $FARTCOIN gibi viral meme token airdrop’ları da kazanabiliyor.

Tozlu ekran kartları ve gürültülü fanlar olmadan, tamamen zahmetsiz bir madencilik deneyimi sunan Pepenode, oyun ekosisteminin tümünü $PEPENODE üzerine inşa ediyor. Token, her sunucu, rig ve yükseltmenin temel para birimi olacak.

Toplanan ön satış fonları doğrudan oyunun geliştirilmesine aktarılırken, proje kısa sürede topluluk ilgisini üzerine çekmiş durumda. Bu nedenle $PEPENODE, oyuna erişim bileti ve ekosistemin giriş anahtarı olarak görülüyor.

Katılmak isteyenler, resmî Pepenode web sitesinden cüzdanlarını bağlayarak kolayca satın alım yapabiliyor. İşlem için kripto para veya banka kartı kullanılabiliyor.