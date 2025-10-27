Western Union Stablecoin Ödemelerini Test Edecek

Uluslararası ödemeler alanının dev ismi Western Union, stablecoin tabanlı ödeme sistemini test etmeye hazırlanıyor. Western Union’un bu hamlesi blockchain tabanlı ödemeler için atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

200 ülkede 150 milyondan fazla müşteriye hizmet veren ve her çeyrekte yaklaşık 70 milyon para transferi gerçekleştiren şirketin bu hamlesiyle ödeme işlemlerinin modern hale getirilmesi amaçlanıyor.

Blockchain Ödemeleriyle Maliyetler Azaltılabilir

Western Union CEO’su Devin McGranahan, geçen hafta perşembe günü söz konusu projeye ilişkin açıklamalarda bulunarak geleneksel bankacılık ağlarına duyulan ihtiyacı azaltmak için blockchain sisteminin kullanımına odaklanacaklarını söyledi.

McGranahan, “Uyumluluğa ya da tüketici güvenine zarar vermeden yüksek şeffaflık ve düşük maliyetlerle para transferi gerçekleştirmek için harika fırsatlar görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Şirket birkaç aydır dijital varlık entegrasyonunu değerlendiriyor. Western Union ilk olarak bu yılın başlarında stablecoin entegrasyonunu gündeme getirdi ancak volatilite ve düzenlemelerle ilgili endişeler nedeniyle planlarını erteledi.

McGranahan, ABD’nin GENIUS Yasası’na onay vermesiyle birlikte dijital varlıklara yönelik düzenlemelerin netleşmesi nedeniyle şirketin yeniden harekete geçtiğini belirtti.

İşlem sürelerini ve maliyetleri azaltmak isteyen ödeme şirketlerinin stablecoinlere ilgisinde önemli bir artış görüldü.

ABD Hazine Bakanlığı, nisan ayında stablecoin piyasasının 300 milyar doları aştığını ve 2028’e kadar 2 trilyon dolara ulaşabileceğini söyledi. Stablecoin piyasasına yönelik bu tahmin kurumsal yatırımcı ilgisinn arttığının göstergesi olarak değerlendirildi.

Western Union, özellikle enflasyonun yüksek olduğu, ABD doları destekli varlıkların satın alma gücünün korunmasına yardımcı olduğu ülkelerde stablecoinlerin kullanıcılar için faydalı olacağına inanıyor.

Western Union, stablecoin destekli ödemeler gibi inovasyonların para transferlerini modern hale getirme misyonuyla örtüştüğünü söyledi.

Şirketin rakipleri de blockchain çalışmalarını hızlandırıyor. Zelle’nin ana şirketi Early Warning Services, uluslararası ödemeler için stablecoinleri entegre etme planlarını duyurdu.

Ayrıca MoneyGram da yakında Kolombiya’da USDC tabanlı hizmetler ve para transferi uygulaması başlatacak.

Bankalar Stablecoinlere Yöneliyor

Citigroup CEO’su Jane Fraser, ağustos ayında Citi stablecoinini piyasaya sürmeyi planladıklarını, aynı zamanda 7/24 işlem yapmak isteyen kurumsal yatırımcılar için tokenleştirilmiş para yatırma hizmetleri geliştirdiklerini söyledi.

JPMorgan ise haziran ayının başlarında kurumsal blockchain ödemeleri için JPMD tokenlerini piyasa sürdü.

Ayrıca banka, 31 dolarlık halka arz fiyatından bu yana %500’den fazla değerlenen Circle halka arzına da liderlik etti.

Bu arada İngiltere Merkez Bankası ise kişi ve şirketlerin sahip olabileceği stablecoin miktarına sınır getirilmesini önerdi.

Merkez bankası, bireylerin sahip olabileceği stablecoin miktarının 10.000 ile 20.000 sterlin ile sınırlandırılmasını, işletmeleri içinse bu miktarın 10 milyon sterlin olmasını önererek büyük tepki çekti.

Bu arada Crypto.com, doğrudan Cronos ağında stablecoin kredi piyasalarını başlatmak için en büyük ikinci DeFi kredi protokolü olan Morpho’yu platformuna entegre ediyor.

Bu ortaklık, kullanıcıların CDCBTC ve CDCETH yatırmalarına ve Crypto.com platformundan ayrılmadan stablecoin kredileri almalarına imkan tanıyacak.