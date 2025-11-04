Wall Street’in Ünlü İsminden Bitcoin Fiyat Tahmini: BTC’de Hedef Seviye Ne?

Bitcoin (BTC) son 24 saatte %3.22’lik bir düşüş kaydetti ve şu anda 103.768 dolar civarında işlem görüyor. Bu arada Bitcoin’in piyasa değeri ise 2.07 trilyon dolar seviyesinde. Son zamanlarda yaşanan düşüşe rağmen Bitcoin’in yeniden yükselişe geçeceğine dair tahminler var. Wall Street’in ünlü isimlerinden Tom Lee, Bitcoin’in yıl sonundan önce rekor seviyelere ulaşabileceğini söyledi.

Tom Lee Bitcoin’in Toparlanmasını Bekliyor

BitMine Immersion Technologies’in (BMNR) Yönetim Kurulu Başkanı Tom Lee, piyasadaki mevcut düzeltmeyi geçen hafta yaşanan volatilitenin ardından sağlık bir düzeltme olarak görüyor. Lee, “Piyasa konsolide oluyor. Ethereum ve Bitcoin her zamankinden daha güçlü; stablecoin hacimleri yükseliyor ve blockchain gelirleri rekor seviyelerde” dedi.

Tom Lee says Bitcoin can still reach $150,000 to $200,000 by end of year. pic.twitter.com/fX27y5xajt — Bitcoin Mindset Daily (@BitcoinsMind) November 3, 2025

Bu arada BitMine da büyümeye devam ediyor. Şirket kısa bir süre önce 294 milyon dolar değerinde 82.353 ETH satın alarak toplam varlıklarını 3.39 milyon ETH’ye çıkardı. BitMine şu anda Ethereum’un dolaşımdaki arzının %2.8’ini elinde bulunduruyor. Güncel fiyatlarla yaklaşık 12.5 milyar dolar değerinde ETH’ye sahip olan BitMine, en büyük kurumsal kripto yatırımcılarından biri olarak öne çıkıyor.

Lee, kurumsal yatırımcı ilgisi ve kripto altyapısına yapılan sermaye yatırımlarının etkisiyle Bitcoin’in 150.000 dolar ile 200.000 dolar bandına, Ethereum’un da 7.000 dolara yükselebileceğini tahmin ediyor.

Bitcoin (BTC/USD) Baskı Altında

Teknik açıdan bakıldığında Bitcoin’in eylül ayının ortalarından beri şekillenmekte olan simetrik üçgen formasyonunu kırdıktan sonra baskı altında olduğu görülüyor. Bitcoin’in simetrik üçgen formasyonunu kırması ve 111.000 doları aşmakta başarısız olması düşüşün devam edebileceğini düşündürüyor.

Bitcoin Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

Bitcoin grafiğindeki mum formasyonları satış baskısına işaret ediyor. Öte yandan 50 günlük EMA’nın 200 günlük EMA’nın altında kalması da olumsuz bir işaret olarak değerlendiriliyor. Bu arada 30 civarındaki RSI aşırı satışa işaret ediyor. RSI’nin henüz olumlu sinyaller vermeye başlamamış olması düşüşün devam edebileceğini düşündürüyor.

Bitcoin’in kilit destek bölgeleri 103.500 dolar ile 100.250 dolarda bulunuyor. Bitcoin günlük kapanışı 103.400 doların altına yaparsa 100.000 dolar seviyesine doğru gerileyebilir.

Bitcoin Fiyatı Daha Fazla Düşer mi?

Bitcoin’in mevcut fiyat seviyeleri alım fırsatı sunsa da yatırımcıların temkinli olması gerekiyor.

Kısa vadeli düşüşe rağmen Bitcoin’in uzun vadede iyi performans göstermesi bekleniyor. Likiditenin iyileşmesi ve kurumsal yatırımcı alımlarının artması Bitcoin’in toparlanmasını sağlayabilir. Bu durumda Lee’nin fiyat tahminlerinin gerçekleşme ihtimali var.

Yatırımcılar mevcut düzeltmenin ardından Bitcoin’in yeniden yükselişe geçebileceği konusunda umutlu.

Bitcoin Hyper (HYPER), Bitcoin’in Güvenliği ile Solana Hızını Bir Araya Getiriyor

Bitcoin Hyper (HYPER), Bitcoin’in ilk katman 2 ağıdır. Solana Sanal Makinesini (SVM) kullanan Bitcoin Hyper, hızlı ve düşük maliyetli akıllı sözleşmeler, dApp’ler ve meme coin’lerle Bitcoin ekosistemini güçlendirmek üzere tasarlandı.

Bitcoin’in güvenliğiyle Solana’nın performansını bir araya getiren Bitcoin Hyper, birçok yeni kullanım durumu sunuyor.

Bitcoin Hyper ekibi güvene ve ölçeklenebilirliğe büyük önem veriyor. Ayrıca proje Consult’ın denetiminden geçti ve herhangi bir soruna rastlanmadı.

Projenin ön satışında 25.7 milyon dolardan fazla fon toplandı. HYPER token şu anda 0.013215 dolar fiyatla satılıyor ancak yakında fiyat artışı olacak.

Bitcoin’e ve BTC tabanlı uygulamalara ilginin artmasıyla birlikte Bitcoin Hyper’ın da yatırımcılardan büyük ilgi görebileceği düşünülüyor.

Bitcoin Hyper’ın web sitesine giderek HYPER token satın alabilirsiniz.

