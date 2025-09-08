Wall Street’in Ünlü Analisti Dan Ives 250 Milyon Dolarlık Worldcoin Planı İçin Eightco’ya Katıldı

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Wall Street’in önde gelen teknoloji analistlerinden Dan Ives, Eightco Holdings’e başkan olarak katılıyor. Ives, şirketin Sam Altman’ın biyometrik kimlik girişimi World ile bağlantılı kripto varlığı Worldcoin (WLD) üzerine kurulu 250 milyon dolarlık stratejisini yönetecek.

Nasdaq’ta OCTO sembolüyle işlem gören Eightco, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Ives’in yönetim kuruluna başkanlık edeceğini ve Worldcoin’i temel dijital varlık olarak edinmeye odaklanan bir hazine girişimini denetleyeceğini duyurdu. Haberi ilk olarak CNBC bildirdi.

Eightco, 250 Milyon Dolar Fon Toplayacak ve ORBS Ticker’ına Geçecek

Eightco Holdings, 11 Eylül civarında kapanması beklenen 250 milyon dolarlık özel satış turunu açıkladı. Şirket, bu sürecin ardından borsadaki işlem sembolünü “ORBS” olarak değiştirmeyi planlıyor.

Yeni başkan Dan Ives, CNBC’ye yaptığı açıklamada World’ü gelecekte yapay zekâ çağında kimlik doğrulama ve tanımlamada fiili standart olarak gördüğünü belirterek, bunun sadece başka bir kripto girişimi olmadığını vurguladı.

Bu hamle, geleneksel finans dünyasından isimlerin kriptoya yöneldiği yeni trendin bir parçası. Haziran ayında Fundstrat’tan Tom Lee, ETH biriktirmeye odaklanan BitMine Immersion Technologies’e katılmıştı. O tarihten bu yana ETH fiyatı %800’den fazla yükseldi.

Aynı zamanda BitMine, Eightco’ya 20 milyon dolarlık stratejik yatırım yaparak şirketin “Moonshot” adını verdiği, Ethereum ekosistemindeki iddialı projeleri destekleme planının bir parçası oldu.

Ives’in kararı, halka açık şirketlerin sermaye piyasalarını kullanarak bilançolarına kripto eklediği MicroStrategy modeline paralel görülüyor. Ancak yeni oyuncular yalnızca Bitcoin değil, kullanım alanı net olan ve yüksek potansiyel barındıran tokenlara da yöneliyor.

We are pleased to announce Eightco $OCTO is transforming its primary treasury holding to Worldcoin $WLD



– Dan Ives @DivesTech is joining at Chairman of the Board, effectively immediately



– $250 million PIPE investment led by @mozayyx, @BitMNR Bitmine, @worldcoinfnd,… — ORBS Official (@Iamhuman_ORBS) September 8, 2025

2023’te piyasaya çıkan Worldcoin, biyometrik doğrulama üzerinden evrensel bir kimlik sistemi oluşturmayı hedefliyor. Kullanıcılar iris taramasıyla oluşturulan “World ID” alıyor ve katılımları karşılığında WLD tokenleriyle ödüllendiriliyor.

Ives, “Yapay zekâ altyapısı büyüdükçe kimlik doğrulama en kritik sınırlayıcı faktör haline geliyor” diyerek, Worldcoin’in derin sahte (deepfake) ve dijital ajanların hakim olacağı bir gelecekte üstlenebileceği role dikkat çekti.

Şu an itibarıyla Worldcoin’in piyasa değeri yaklaşık 1 milyar dolar, bu rakam Bitcoin’in 2 trilyon dolarlık ve Ethereum’un 518 milyar dolarlık değerinin oldukça altında.

Worldcoin’in World ID Sistemi 100 Milyon Kullanımı Aştı

Sam Altman’ın kimlik odaklı kripto girişimi Worldcoin, önemli bir kilometre taşına ulaştı. Projenin dijital kimlik altyapısı World ID, üçüncü taraf uygulamalarda 100 milyon kullanımı geçti.

Ancak token cephesinde tablo farklı. WLD fiyatı, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 11,74 dolardan %89 düşmüş durumda ve şu sıralar yaklaşık 0,88 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Sam Altman’ın tasarımcı Jony Ive ile yaptığı 6,5 milyar dolarlık iş birliği sonrası kısa süreli bir yükseliş yaşansa da düşüş trendi devam ediyor.

Artan düzenleyici baskılar ve belirsizlikler, projeyi hem World Network adıyla yeniden markalaşmaya hem de NFC pasaport doğrulama gibi yeni, gizlilik dostu kimlik araçlarını hayata geçirmeye zorladı.

Özellikle Almanya’nın GDPR ihlali kararı, geniş çaplı veri silme taleplerine yol açmış ve 2024 Aralık ayında WLD’nin 2 doların altına inmesinde etkili olmuştu.

Bugün itibarıyla Fransa, Portekiz, İspanya, Hong Kong ve Güney Kore, Worldcoin’in veri işleme uygulamalarına yönelik incelemeler yürütüyor.