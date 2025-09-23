Wall Street Şirketleri Bitcoin Alımlarını Sürdürüyor: BTC Fiyatı Ne Olur?

Bitcoin fiyatı haftaya dalgalı başladı ancak bugün 112.961 dolar civarında tutunuyor. Bitcoin’in günlük işlem hacmi 51.2 milyar dolar seviyesindeyken, piyasa değeri ise 2.25 trilyon doların üzerinde. Son günlerde yaşanan düşüş piyasa duyarlılığını zedelemiş olsa da Wall Street şirketleri Bitcoin alımlarını sürdürüyor.

Kurumsal Yatırımcı Alımları Sürüyor

Bazı şirketler son zamanlarda yeni alımlarını duyurdu. Örneğin Michael Saylor liderliğindeki strateji 99.7 milyon dolar değerinde Bitcoin satın aldı.

Strategy has acquired 850 BTC for ~$99.7 million at ~$117,344 per bitcoin and has achieved BTC Yield of 26.0% YTD 2025. As of 9/21/2025, we hodl 639,835 $BTC acquired for ~$47.33 billion at ~$73,971 per bitcoin. $MSTR $STRC $STRK $STRF $STRD https://t.co/rG5pvryeYL — Michael Saylor (@saylor) September 22, 2025

Öte yandan Japonya merkezli Metaplanet ise 632 milyon dolar değerinde Bitcoin satın alarak toplam varlıklarını 25.555 BTC’ye çıkardı.

Strive ise Semler Scientific ile birleşmesinin ardından 675 milyon dolar değerinde BTC satın aldı. Şirketin şu anda değeri 1.2 milyar dolardan fazla olan 10.900 BTC’si bulunuyor.

Metaplanet has acquired 5419 BTC for ~$632.53 million at ~$116,724 per bitcoin and has achieved BTC Yield of 395.1% YTD 2025. As of 9/22/2025, we hold 25,555 $BTC acquired for ~$2.71 billion at ~$106,065 per bitcoin. $MTPLF pic.twitter.com/CBhZi2X9lE — Simon Gerovich (@gerovich) September 22, 2025

Büyük şirketlerin Bitcoin alımları, kriptoya duyulan güvenin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Bu şirketlerin Bitcoin alımlarının zamanlamasının son derece önemli olduğu söylenebilir. Düzenleyici kurumlar son zamanlarda dijital varlıklara yönelik düzenlemeleri gevşetirken, Wall Street ise kripto tabanlı ürünlere büyük ilgi gösteriyor. Bu ilgi, daha fazla ETF’in onaylanmasına zemin hazırlayabilir.

Bitcoin’de Son Durum: İzlenmesi Gereken Seviyeler

Bitcoin 113.450 dolardaki 200 EMA’nın altında işlem görüyor. Satış baskısının azalması için bu seviyenin aşılması gerekiyor. Bir sonraki kilit seviye 115.500 dolardaki 50 EMA olup, direnç seviyeleri ise 116.150 dolar ve 118.000 dolarda bulunuyor.

Bitcoin fiyat grafiği – Kaynak: Tradingview

36 seviyesindeki göreceli güç endeksi (RSI) aşırı satış koşullarına işaret ediyor. Bitcoin 113.000 doların altında bir kırılma gerçekleştirirse 110.850 dolar vr 108.750 dolarda destek bulabilir. 114.750 dolar seviyesinin aşılması durumunda ise 120.000 dolara doğru bir yükseliş görülebilir.

Yatırımcıların mevcut düşük fiyatlardan yararlanarak birikim yapmaları durumunda Bitcoin’in toparlanabileceği ve uzun vadede güçlü bir yükseliş yaşayabileceği düşünülüyor.

Bitcoin Hyper ($HYPER), Bitcoin’in Güvenliği ile Solana Hızını Bir Araya Getiriyor

Bitcoin Hyper ($HYPER), Bitcoin’in ilk katman 2 ağıdır. Solana Sanal Makinesini (SVM) kullanan Bitcoin Hyper, hızlı ve düşük maliyetli akıllı sözleşmeler, dApp’ler ve meme coin’lerle Bitcoin ekosistemini güçlendirmek üzere tasarlandı.

Bitcoin’in güvenliğiyle Solana’nın performansını bir araya getiren Bitcoin Hyper, birçok yeni kullanım durumu sunuyor.

Bitcoin Hyper ekibi güvene ve ölçeklenebilirliğe büyük önem veriyor. Ayrıca proje Consult’ın denetiminden geçti ve herhangi bir soruna rastlanmadı.

Bu arada projenin ön satışında 17.5 milyon dolardan fazla fon toplandı. HYPER token şu anda 0.012955 dolar fiyatla satılıyor ancak ön satışın ilerleyen zamanlarında fiyat artışı olacak.

Bitcoin Hyper’ın web sitesine gidip kripto ya da banka kartıyla HYPER token satın alabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.