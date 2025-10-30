Uzman Analistten Faiz İndirimi Yorumu: SOL ve XRP Fiyatı Kasım Ayında Ne Olur?

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

ABD Merkez Bankası (FED) faiz oranını beklentiler doğrultusunda 25 baz puan indirdi. FED’in faiz kararının ardından Bitcoin fiyatı 109 bin dolar civarına geriledi. Ancak FED başkanının parasal sıkılaşmanın sona ereceğine dair sinyaller vermesi piyasalardaki likiditenin artabileceğini düşündürüyor.

Dolayısıyla bazı kripto paraların performansı hayal kırıklığı yaratmış olsa da yatırımcılar altcoin sezonunun başlamasını bekliyor. Ancak bir kripto analisti, grafiklerin benzer sinyaller vermediğinden bahsetti.

FED’in 2024 yılında ilk faiz indirimini gerçekleştirmesinin ardından kripto piyasasında güçlü bir yükseliş yaşanmıştı. Ancak FED’in bu yılın eylül ayında gerçekleştirdiği faiz indiriminin ardından yükseliş yaşanmış olsa da daha sonra sert bir düşüş görüldü.

Yatırımcılar şimdi FED’in son faiz indiriminin ardından piyasanın yönünün ne olacağını, kripto paraların toparlanıp toparlanamayacağını merak ediyor.

Bitcoin Performansıyla Dikkat Çekiyor

Kaynak: Total3 / TradingView

Piyasadaki tüm yükselişlere ve düşüşlere rağmen Bitcoin istikrarlı bir şekilde değer kazanmaya devam etti. Şu anda altcoinlerin çoğu zayıf performans gösteriyor ve 2021’de kaydedilen rekor seviyeleri aşmakta zorlanıyor.

ETH, SOL ve XRP gibi sektörün en büyük kripto paraları güçlü fiyat artışları yaşadı ancak daha sonra hızla ivme kaybetti. Bu üç altcoinin üçü de rekor seviyelerine kıyasla %40 daha düşük işlem görüyor.

Son zamanlarda yaşanan düşüşlere rağmen piyasanın yeniden toparlanabileceği yönünde tahminler var. Analistler, FED’in faiz indirimlerinin ardından yeniden yükseliş yaşanmasını bekliyor.

SOL ve XRP Fiyatı Kasım 2025’te Ne Olur?

SOL ve XRP’nin fiyat grafiklerine bakıldığında bu altcoinlerin güçlü fiyat artışlarının ardından durulduğu ancak bunun sağlıklı bir düzeltme olduğu görülüyor. CME Group verilerine göre hem SOL hem de XRP vadeli işlemlerindeki açık pozisyonlar 3 milyar dolar civarına ulaştı.

SOL şu anda kilit destek ile direnç seviyeleri arasında tutunuyor. Solana bu seviyeyi kırarsa 210 dolar ile 225 dolara doğru yükselebilir.

XRP’de de benzer bir durum görülüyor. XRP 2.60 dolar civarındaki destek bölgesini testi ediyor. Altcoin bu seviyeyi aşağı yönde kırarsa kısa vadede 2.40 dolara düşebilir. Ancak FED’in faiz indiriminin ardından kripto piyasası genelinde yükseliş yaşanırsa XRP’de de kayda değer fiyat artışları görülebilir.

