USA Today’den Dikkat Çeken XRP Yorumu! XRP Fiyatı Yükselir mi?

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Geçtiğimiz hafta yaşadığı gerilemenin ardından toparlanan XRP, şu anda ilk 5 kripto para arasında en iyi performans gösteren kripto para konumunda. XRP’nin son zamanlardaki performansı, uzun vadeli XRP fiyat tahminlerinin pozitife dönmesini sağladı.

XRP yıl başından bu yana %47.7 değer kazandı. Bu arada USA Today, XRP’nin “şu anda 500 dolar ile satın alınabilecek en iyi kripto para” olduğunu söyledi. Bu durum XRP’nin giderek daha fazla ilgi gördüğünü gösteriyor.

XRP is the smartest cryptocurrency to buy with $500 right now https://t.co/yElmDCbUiC — USA TODAY (@USATODAY) August 3, 2025

USA Today’da yayınlanan yazı, Will Ebiefung tarafından kaleme alındı.

Ebiefung, XRP’nin satın alınabilecek en iyi kripto para olmasının sebeplerini açıkladı. Bunlardan ilki, ABD’nin düzenlemelerinin daha önceki dönemlere kıyasla çok daha uygun olmasıdır.

Ayrıca Ebiefung, Ripple USD’nin (RLUSD) piyasaya sürülmesinin, Ripple blok zincirinin uluslararası ödemeler için düşük maliyetli ve uygun bir alternatif olarak benimsenmesine zemin hazırladığını söyledi.

Ebiefung’un makalesi yeterince ilgi görürse XRP’nin işlem hacimleri ve kurumsal yatırımcılardan gördüğü ilgi artabilir.

XRP Fiyat Tahmini: Düşen Üçgen Kırılımı, XRP’nin 4 Dolara Doğru Yükselmesini Sağlayabilir

XRP’nin işlem hacmi son 24 saatte önemli ölçüde artarken fiyatta da %3.1’lik bir artış görüldü.

XRP’nin 4 saatlik grafiğine bakıldığında düşen üçgen formasyonunun dışında çıktığı görülüyor. Bu genellikle olumlu bir trend dönüşü sinyali olarak değerlendirilir.

XRP fiyatı yeniden 3 dolar seviyesini gördü ve kısa bir süre önce oluşturduğu alçak tepenin üzerine çıktı. Bu, yeni bir yükseliş trendinin şekillendiğinin işareti olabilir.

Bu arada XRP’nin Göreceli Güç Endeksi (RSI) orta hattın üzerine çıktı. RSI’deki bu yükseliş satın alma baskısındaki artışın bir yansımasıdır.

XRP önümüzdeki günlerde 3.30 dolara yükselebilir, ardından önümüzdeki haftalarda 4 doları görebilir ve yılın ilerleyen zamanlarında 10 dolara ulaşabilir.

Bu arada Bitcoin Hyper (HYPER) gibi yılın en iyi ön satış projeleri de yatırımcılardan büyük ilgi görüyor.

Bitcoin Hyper Ön Satışı 7 Milyon Doları Aştı

Bitcoin Hyper (HYPER), Bitcoin için bir katman 2 çözümüdür.

Bitcoin ile Solana ağının hızını ve esnekliğini bir araya getiren Bitcoin Hyper, Bitcoin’in DeFi alanındaki potansiyelini ortaya çıkarmayı hedefliyor.

Projenin geliştirici ekibi, Solana Sanal Makinesi (SVM) ile desteklenen güçlü bir yan zinciri piyasaya sürmeyi hedefliyor.

Bu yan zincir, iki blok zinciri arasında köprü işlevi görecek ve düşük maliyetli ve yüksek hızlı BTC transferlerini mümkün kılacak.

Protokolün piyasaya sürülmesinin ve önde gelen cüzdanlar ve borsalar tarafından benimsenmesinin ardından HYPER tokenin ciddi bir talep görebileceği düşünülüyor.

Bitcoin Hyper’ın web sitesine gidip kripto cüzdanınızı (örn. Best Wallet) bağlayarak indirimli ön satış fiyatından HYPER satın alabilirsiniz.

USDT, BTC ya da banka kartıyla alım yapabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.