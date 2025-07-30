Ünlü Müzisyenin Eşinin 17 Milyon Dolarlık XRP’si Çalındı

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Ünlü country müzik sanatçısı George Jones’un eşi Nancy Jones’un, 17 milyon dolar değerinde XRP’nin çalındığı iddiasıyla dolandırıcılık mağduru olduğu bildirildi.

WKRN’nin haberine göre, Jones’un eski erkek arkadaşı Kirk West, 24 Temmuz Perşembe günü Nashville Uluslararası Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Police arrested a Tennessee man at Nashville airport after he allegedly stole millions in cryptocurrency from George Jones' widow, his ex-girlfriend. https://t.co/L81ZHhCvPt — NewsChannel 5 (@NC5) July 25, 2025

Jones, bir gün önce polise başvurarak evindeki kasadan 400 bin dolar nakit para ile yaklaşık 5,5 milyon adet XRP’nin çalındığını bildirdi.

Şikâyet dilekçesine göre, Jones 28 Haziran’da West’i evden kovdu ve torununu değerli eşyalarını korumak için yardıma çağırdı. Nedeni ise West’in kendisini aldattığını öğrenmesiydi.

Olay sırasında çalınan XRP’lerin büyük bölümü geri alınsa da yaklaşık 400 bin adet token, yani 1,2 milyon dolar değerindeki kısmı hâlâ kayıp.

West, 250 bin dolardan fazla değerde hırsızlık suçlamasıyla Class A düzeyinde ağır bir suçla karşı karşıya. Mahkeme, kendisi için 1 milyon dolar kefalet belirledi.

Kirk West’in Geçmişi Ortaya Çıktı: Daha Önce de Dolandırıcılıktan Suçlu Bulunmuş

Nancy Jones’un eski sevgilisi Kirk West’in dolandırıcılık geçmişi olduğu ortaya çıktı. West, 2026 yılında bankacılık dolandırıcılığı suçunu kabul etmişti. O dönemki dava masraflarını ise Nancy Jones’un karşıladığı belirtiliyor.

İkili, George Jones’un 2013’teki vefatından kısa süre sonra tanıştı. West, Nancy Jones’un satışa çıkardığı evi gezmeye gelmişti. Daha sonra Jones’un, West’in evsiz ve maddi durumunun kötü olduğunu öğrenip Eylül 2013’te evine taşınmasına izin verdiği, ardından da Ekim ayında romantik bir ilişkiye başladıkları bildirildi.

West’in, Jones’a ait nakit para ve kripto varlıkları çaldığı iddiasıyla 23 Ekim’de mahkemeye çıkması bekleniyor.