Ünlü İsimden Ethereum Yorumu: ETH’de Hedef 5.000 Dolar mı?

Fundstrat Capital CIO’su Tom Lee, ETH/BTC’nin 0.087 direncini aşması halinde Ethereum‘un 5.000 dolara doğru yükselebileceğini tahmin ediyor.

Lee’ye göre 0.087 seviyesinin aşılması, tıpkı Wall Street’in 20. yüzyılda yeniden şekillenmesi gibi Ethereum’da köklü değişikliklerin yaşanmasını sağlayabilir.

Bitmine Immersion Technologies’in Yönetim Kurulu Başkanı Lee, şirketin önde gelen Ethereum yatırımcılarından biri haline geldiğini söyledi.

$BMNR $ETH



Bitmine buys 203,826K Ethereum over the last week and now own 3.2M total ETH.



Tom Lee:



"The crypto market saw one of its largest deleveraging events ever last week and this put downward pressure on ETH prices. Open interest for ETH sits at the same levels as seen… pic.twitter.com/jJYr3NTUlu — amit (@amitisinvesting) October 20, 2025

Bitmine şu anda 3.24 milyon ETH’ye sahip. Bitmine’ın elinde bulunan ETH miktarı Ethereum arzının yaklaşık %2.7’sine tekabül ediyor. Şirket uzun vadede Ethereum arzının %5’ine sahip olmayı hedefliyor.

Tom Lee, Ethereum’un Bankaları Sollayacağını Söyledi

Bu yılın başlarında Singapur’da gerçekleştirilen Token2049 konferansında konuşan Lee, Ethereum’un Wall Street’in blok zincirine geçişi için finansal altyapı haline geldiğini söyledi.

Lee, “Dünyadaki finansal faaliyetlerin yarısı blok zincirine geçerse bu işlemlerin gerçekleştirildiği ağ tüm bankalardan ya da borsalardan daha büyük olacaktır” dedi.

Lee bu durumu altın standardının sona ermesine benzetti. 1971 yılında altın standardı sona erdiğinde ABD doları dünya çapında baskın para birimi haline geldi.

Tom Lee on Cathie Wood and ARK Invest’s FYI Podcast:



“Ethereum could flip Bitcoin the same way Wall Street flipped gold after 1971. When the dollar went off gold, Wall Street created products that made it dominant. In 2025, everything is becoming tokenized and Ethereum will be… pic.twitter.com/EJgdJt5dOI — Tom Lee Tracker (Not actually Tom) (@TomLeeTracker) October 16, 2025

Lee, küresel finansın yeni çağında Ethereum’un önemli bir role sahip olacağına inanıyor.

Lee, son zamanlarda piyasada yaşanan volatiliteye rağmen mevcut düşük fiyatların kurumsal yatırımcılar için fırsat olduğunu söyledi.

ETH/BTC oranı şu anda 0.03654 seviyesinde. %120’lik bir artış yaşanırsa 0.087 direnci görülebilir.

Düşen trend hattının kırılması Ethereum’un fiyat keşfi aşamasına girerek 5.000 doları aşmasını sağlayabilir.

Lee’nin değerleme modeline göre, Ethereum’un adil değeri 12.000 dolar ile 22.000 dolar arasında.

Bitcoin’in 250.000 dolara ulaşması halinde Ethereum’un da 11.965 dolar ile 21.818 dolar arasında bir fiyattan işlem görmesi gerekiyor.

Bitcoin’in 150.000 dolardan işlem görmesi halinde ise ETH’nin teorik olarak 7.179 dolar ile 13.091 dolar arasında işlem görmesi gerekiyor.

Ethereum Fiyatı Bu Hafta 5.000 Doları Görür mü?

Efsanevi analist ve Bollinger bantları indikatörlerinin yaratıcısı John Bollinger, ETHUSD grafiğinde “W” şekilli ikili dip oluştuğunu, bunun Ethereum’un bu hafta 5.000 doları görmesini sağlayabileceğini söyledi.

NoOnes’ın CEO’su Ray Youssef, Cryptonews’e yaptığı açıklamalarda Ethereum’un yapısal güç ve kısa vadeli belirsizlik arasında kritik bir dönüm noktasında olduğunu söyledi.

Youssef, “Ethereum’un temelde güçlü olduğunu ancak piyasada kısa vadeli zayıflık görüldüğünü” söyledi.

Bu arada staking işlemlerinden çıkmak için sırada bekleyen doğrulayıcı varlıklarının miktarı 2.3 milyon ETH’ye (9 milyar dolar) ulaştı.

📌 Record $10B in Ethereum Awaits Exit as Validators Queue to Cash Out – ETH Price Crash Coming?



A record $10 billion worth of Ethereum (ETH), exactly 2.44 million ETH, is now stuck in Ethereum’s validator exit queue, as stakers line up to withdraw their funds from the network,… pic.twitter.com/BPH8HervUl — Cryptonews.com (@cryptonews) October 8, 2025

Bu arada Ethereum ETF’leri son zamanlarda kayda değer çıkışlar gördü. Örneğin geçen hafta Ethereum ETF’lerinden 310 milyon dolar çıkış gerçekleşti.

CEO, güçlü 3. çeyrek performansının ardından Ethereum’un güncel 3.700-4.000 dolar bandının “durulma aşaması” olduğunu belirtti.

Youssef, DeFi alanının olgunlaşması sayesinde Ethereum’un büyük bir fiyat keşfine hazırlandığını söyledi.

Youssef, “ETH önümüzdeki haftalarda 4.500 dolara doğru yükselirse, piyasa koşullarının iyileşmesi ve makroekonomik faktörlerin risk duyarlılığını baskılamaması halinde hızla 5.000 doları görebilir” dedi.

Youssef, jeopolitik ve makroekonomik belirsizlikler nedeniyle 3.500 dolar desteğinin yeniden test edilmesi durumunda bu seviyede güçlü bir talep görülebileceğini söyledi.