Ünlü CEO’dan Solana Yorumu! SOL Yükselişin Eşiğinde Olabilir mi?

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Kripto odaklı girişim sermayesi şirketi Pantera Capital’in CEO’su Solana hakkında olumlu açıklamalarda bulundu.

Pantera CEO’su Dan Morehead ve şirketi 2025 yılında önemli adımlar attı. Pantera Circle, Galaxy Digital ve daha önce Helius Medical Technologies olarak bilinen 500 milyon dolarlık Solana hazine şirketi Solana Company’nin halka arzlarına liderlik etti.

If you put $1 in each of the five Pantera-affiliated IPOs this year, you’d have $11 – a 117% return.



Read more: https://t.co/xq1e14bz30 https://t.co/Sjh93owGAw pic.twitter.com/5m7Y2OfNUF — Dan Morehead (@dan_pantera) October 10, 2025

Morehead, kısa süre önce verdiği röportajda kripto piyasasının nihayetinde Bitcoin, Ethereum ve Solana etrafında yoğunlaşacağını, diğer ağların ise unutulacağını söyledi.

Morehead, Bitcoin’in uzun vadede 1 milyon dolara ulaşacağını, Solana’nın tüm ağlar arasında en verimli ağ haline geleceğini ve yüksek performanslı bir Ethereum alternatifi olarak öne çıkacağını tahmin ediyor.

Morehead gibi milyarder fon yöneticilerinin Solana gibi kripto paraları desteklemesiyle birlikte kurumsal yatırımcı farkındalığının artmaya devam etmesi ve uzun vadede piyasanın yükselmesi bekleniyor.

Solana Fiyat Tahmini: SOL Toparlanmaya Devam Ederse %106 Değerlenebilir

Geçen hafta cuma günü piyasada yaşanan düşüşe rağmen Solana’ın yükseliş trendi devam ediyor.

Solana fiyatı 170 dolara düştü ve ardından bu kilit trend desteğinden güçlü bir şekilde sıçrayarak bu bölgenin ilerleyen zamanlarda gerçekleşecek fiyat hareketleri için önemini gözler önüne serdi.

SOL 200 günlük EMA’nın üzerine toparlandı ve kısa vadede 240 dolar bölgesini görebilir.

SOL ivmesini sürdürür ve 250 doları aşarsa bu döngüde 400 doları görebilir. Solana’nın bu seviyeye yükselmesi yaklaşık %106’lık bir değer artışı anlamına geliyor.

Pantera gibi girişim sermayesi şirketlerinin kriptoya ilgisinin giderek artması ön satış projelerinin potansiyelini gözler önüne seriyor.

Kripto piyasasının yeniden toparlanmasıyla birlikte Snorter (SNORT) gibi yılın en iyi ön satış projelerinin de iyi performans gösterebileceği düşünülüyor.

Değerlendirilebilecek Alternatifler

Solana gibi köklü altcoinlerin yanı sıra farklı alternatifleri de değerlendirmek isteyen yatırımcılar piyasadaki daha yeni kripto paralara ve ön satış projelerine göz atabilirler.

Ön satış coinleri genellikle ilk listelemelerini takiben güçlü fiyat artışları yaşama eğilimi gösterir.

Yeni bir kripto projesi olan Snorter (SNORT), piyasaya yeni bir soluk getiriyor.

Snorter, özellikle “sniping” için tasarlanmış bir alım satım botudur. Snorter botun özellikleri arasında limit emirleri, MEV’e karşı dirençli takaslar, kopya ticareti (copy trading) ve rug-pull vakalarından koruma yer alıyor.

Snorter bot ve diğer alım satım botları.

SNORT token ön satışı yatırımcılardan büyük ilgi görüyor ve şimdiye kadar yaklaşık 4.7 milyon dolardan fazla fon toplandı. Ayrıca proje, staking işlemlerinde %110’a varan APY sunuyor.

Snorter’ın (SNORT) resmi web sitesine giderek ön satışa katılabilirsiniz. Ön satışın sona ermesine sadece 5 gün kaldı.

Gelişmelerden haberdar olmak için Snorter’ı X ve Instagram‘dan takip edebilirsiniz.

