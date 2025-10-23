Tucker Carlson’dan Şok İddia: Bitcoin’i CIA Yaratmış Olabilir!

Amerikalı muhafazakâr yorumcu Tucker Carlson, Bitcoin’in gizemli yaratıcısı Satoshi Nakamoto’nun ABD istihbarat teşkilatlarıyla bağlantılı olabileceği yönünde dikkat çekici bir iddia ortaya attı.

Carlson, geçtiğimiz günlerde aktivist Charlie Kirk’ün anısına düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Bitcoin’in finansal elitler ve politikacılar tarafından kurgulanmış bir “dolandırıcılık” (scam) olabileceği yönündeki korkusunu dile getirdi.

Carlson, dinleyicilere hitaben, “Ülkemizdeki pek çok şey gibi, bunun da bir tür dolandırıcılık haline gelmesinden korkuyorum. Tüm kazançları elde eden birkaç mali çıkar sahibi ile onların kontrolündeki politikacıların, bunu Amerikan toplumu üzerindeki kontrollerini daha da artırmak için kullanmalarından endişeleniyorum” dedi.

“Altın Alıcısıyım, Gizemli Satoshi’ye Güvenmem”

Kendisini bir “altın alıcısı” olarak tanımlayan Carlson, hiçbir zaman Bitcoin’e güvenmediğini itiraf etti. Yorumcu, yatırımcıların yaratıcısı anonim kalan bir varlığa nasıl güvenebileceğini sorguladı.

Carlson, bu şüphesini şu sözlerle açıkladı:

“Bana kimsenin Satoshi’nin kim olduğunu açıklayamaması çok tuhaf; bu gizemli adam görünüşe göre ortadan kayboldu, ama kim olduğunu kimse bilmiyor. Ben Washington D.C.’de büyüdüm, hükümet bağlantılı bir ailem vardı, bu yüzden tahminim CIA olduğu yönünde. Kanıtlayamam, ama siz bana kurucusu gizemli olan ve kullanılmamış milyarlarca dolarlık Bitcoin’i elinde tutan bir şeye yatırım yapmamı söylüyorsunuz. Bu ne demek?”

İlk merkeziyetsiz dijital para konseptini tanıtan 2008 tarihli teknik raporu (white paper) kaleme alan Satoshi Nakamoto, Bitcoin’in ilk bloğunu (Genesis bloğu) Ocak 2009’da madencilikle üretmiş ve kısa süre sonra ortadan kaybolmuştu. Aradan geçen on beş yılı aşkın süreye rağmen, kimliği internetin en büyük gizemlerinden biri olmaya devam ediyor.

Arkham Intelligence verilerine göre, Satoshi’ye ait olduğu düşünülen cüzdanlarda, güncel fiyatlarla yaklaşık 120 milyar dolar değerinde 1,096 milyon BTC bulunuyor.

Carlson’ın bu yorumları, Bitcoin’in 108.800 dolar civarında işlem gördüğü, kurumsal benimsenmenin ABD onaylı birçok Spot ETF ve büyük finans kuruluşları tarafından desteklendiği bir döneme denk geldi.

Bitcoin Savunucularından Sert Yanıt: “Kodu Denetleyebilirsiniz”

Carlson’ın kuşkuculuğu, kripto topluluğunda hızla tepki topladı. Önde gelen Bitcoin savunucuları ve uzmanları, Carlson’ın temel bir prensibi kaçırdığını belirterek iddiaları geri püskürttü.

Kripto medya kuruluşu TFTC’nin kurucusu Marty Bent, Carlson’ın teorisinin Bitcoin’in temel prensibini göz ardı ettiğini vurguladı:

“Bitcoin’i CIA’in yaratıp yaratmaması önemli değil. Yaratmış olsa bile (ki yaratmadı), herkes kodunu denetleyebilir ve amaçlandığı gibi çalışıp çalışmadığını görebilir. Önemli olan tek şey budur.”

.@TuckerCarlson will come around when he realizes that it doesn't matter if the CIA created bitcoin.



Even if the CIA did (it didn't), anyone who is so driven and capable can audit the code to determine whether it does what it's supposed to do. That's all that matters. https://t.co/2VsBTmVsoW — Marty Bent (@MartyBent) October 23, 2025

Strike CEO’su Jack Mallers da Carlson’ın “Bitcoin’i anlamadığını” belirterek eleştirilere katıldı. Mallers, Bitcoin’in şeffaflığı ve açık kaynaklı (open-source) yapısının, Satoshi’nin kim olduğu fark etmeksizin, merkezi kontrole karşı dirençli olmasını sağladığını vurguladı.

If you think knowing who created Bitcoin matters, you don’t understand it.



Bitcoin is open source. Nobody has special rights, and everyone can verify that. It doesn’t matter who created Bitcoin. Bitcoin is neutral technology, like math.



Who invented math, @TuckerCarlson? https://t.co/SZKzr5F2n8 — Jack Mallers (@jackmallers) October 23, 2025

Bu tartışmaların yanı sıra, Haziran ayında bilinmeyen bir cüzdandan Nakamoto’nun Genesis Blok adresine 20.000 dolar değerinde Bitcoin transfer edilmişti.

Arkham Intelligence analistleri, bu işlemin kazara yapılmış bir borsa çekimi olabileceği gibi, erken dönem bir Bitcoin destekçisi tarafından Nakamoto’ya yapılan kasıtlı bir saygı duruşu da olabileceğini belirtmişti.

Tarihsel veriler, Satoshi’nin cüzdanlarına yıllar içinde binlerce, hatta milyonlarca dolarlık periyodik transferlerin yapıldığını gösteriyor.