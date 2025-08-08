Trump’tan Yeni Kripto Hamlesi! XRP Fiyatı 1.000 Dolar Olur mu?

Last updated: Ağustos 8, 2025

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

ABD Başkanı Donald Trump’ın 401 (k) yatırımcılarının kripto paralara yatırım yapmasının önünü açan bir kararname imzalamasının ardından XRP fiyat tahminleri pozitife döndü.

Söz konusu kararname, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) da dahil olmak üzere çeşitli kurumlara, uygulanabilir düzenlemeleri ve yönergeleri revize ederek emeklilik planlarının alternatif varlıklara erişimini sağlamaları talimatı veriyor.

Fact Sheet: President Donald J. Trump Democratizes Access to Alternative Assets for 401(k) Investorshttps://t.co/kBmDeAGNv0 — Karoline Leavitt (@PressSec) August 7, 2025

401 (k) hesapları, yatırımcıların emeklilik yaşları geldiğinde para çekmeye başlayana kadar kazançları üzerinden vergi ödemeden emeklilik birikimi yapmalarına imkan tanıyor.

Investment Company Institute verilerine göre, şu anda bu hesaplarda toplam 8.7 trilyon dolar değerinde varlık bulunuyor.

Öte yandan ABD’nin spot XRP borsa yatırım fonlarına (ETF) onay vermesi ve bu fonların 401 (k) planlarına dahil edilmesi durumunda altcoin’e milyarlarca dolarlık sermaye girişi gerçekleşebilir.

XRP Fiyat Tahmini: XRP’nin Kilit Direnci Kırmasıyla İşlem Hacimleri Fırladı

Bu gelişmelerle birlikte XRP’nin işlem hacmi son 24 saatte %153 oranında artarken, pozitif XRP fiyat tahminleri yeniden gündeme geldi.

Solana (SOL) ve Ethereum (ETH) de dahil olmak üzere diğer altcoin’ler %2’lik fiyat artışları yaşadı ancak bunlar arasında en çok değer kazanan %8’lik fiyat artışıyla XRP oldu.

XRP’nin 4 saatlik grafiğine bakıldığında tokenin 3.3 dolardaki kilit direnci aştığı görülüyor.

Şu anda XRP’nin 3.25 dolara doğru hafif bir gerileme kaydetmesi ve hafta sonu boyunca yükselişini sürdürmesi bekleniyor.

XRP için en yakın hedef 3.65 dolar olabilir. XRP bu seviyeye ulaşırsa daha önce görmediği seviyeleri görebilir.

Şimdilik XRP’nin 1.000 dolara yükselmesi mümkün görünmese de spot XRP ETF’lerinin onaylanması ve tokenin 401 (k) hesaplarına dahil edilmesi halinde 10 dolara ulaşabilir.

XRP gibi önde gelen tokenlere ek olarak Maxi Doge (MAXI) gibi yılın en iyi kripto ön satış projelerinin de iyi performans göstermesi bekleniyor. Maxi Doge, ön satışı başladıktan sonra sadece birkaç gün içinde yaklaşık 500.000 dolar topladı.

Maxi Doge (MAXI) Ön Satışı Başladı

Yeni bir kripto ön satış projesi olan Maxi Doge (MAXI) , şimdiden yatırımcılardan büyük ilgi gördü.

Proje, ön satıştan elde ettiği gelirlerin %25’ini, kripto piyasasındaki en gelecek vadeden varlıklardan yararlanmak için Maxi Fund’a yatıracak.

Maxi Doge’nin web sitesine gidip kripto cüzdanınızı (örn. Best Wallet ) bağlayarak ön satışa katılabilirsiniz. USDT, ETH ya da banka kartıyla alım yapabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.