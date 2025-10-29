Trump’tan Sürpriz Hamle: Truth Social, Crypto.com ile Ortaklık Kurdu

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Truth Social’ın ana şirketi olan Trump Media and Technology Group (TMTG), sosyal medya platformuna tahmin piyasalarını getirecek olan Crypto.com ile yeni bir ortaklık duyurdu.

Bu hamle, TMTG’yi halka açık olarak işlem gören ve bu teknolojiyi entegre eden dünyanın ilk sosyal medya şirketi olarak konumlandırıyor.

Crypto.com’un ABD iştiraki olan Crypto.com | Derivatives North America (CDNA) üzerinden yapılan iş birliği, Truth Social kullanıcılarının seçimlerden ekonomik verilere, spordan emtialara kadar gerçek dünya olaylarının sonuçları üzerine işlem yapmasına olanak tanıyacak.

Truth Social will become the world’s first social media platform offering prediction markets via exclusive partnership with https://t.co/vCNztATkNg.



Read more 👉 https://t.co/RoZqNeKenl pic.twitter.com/uj2PgYeTgU — Crypto.com (@cryptocom) October 28, 2025

Truth Predict adı verilen yeni özellik, CDNA’nın olay kontratlarını doğrudan Truth Social uygulamasına gömecek. Kullanıcılar, enflasyon oranları, siyasi yarışlar ve spor sonuçları gibi konuları kapsayan gerçek zamanlı tahmin piyasalarına erişebilecek.

Trump’ın Truth Social’i Tahmin Piyasalarını Yeniden Tanımlayacak mı?

Trump Media CEO’su Devin Nunes, bu girişimi “bilgiyi demokratikleştirme ve sıradan Amerikalıları güçlendirme” çabası olarak nitelendirdi.

Nunes, Truth Predict’in kullanıcı etkileşimini piyasa duyarlılığı ile birleştirerek şirketin “eyleme dönüştürülebilir öngörü” dediği şeyi yaratacağını ekledi.

Coming soon: prediction markets via the Trump Media-operated Truth Social platform pic.twitter.com/f5n6jflZ6l — Geoff Zochodne (@GeoffZochodne) October 28, 2025

Olay kontratları, ABD’de federal düzeyde uyumlu bir yapı sağlamak üzere CFTC’ye kayıtlı bir borsa ve takas merkezi olan CDNA aracılığıyla sunulacak. Bu düzenleme, Truth Social’a, bu tür platformlara olan talebin hızla arttığı bir dönemde, yasal olarak düzenlenmiş bir tahmin piyasası çerçevesine erişim imkanı veriyor.

Truth Social Launching Prediction Markets, powered by https://t.co/pFc4Pz9nFR 🔥https://t.co/pFc4Pz9nFR has emerged as the go-to provider of prediction market services with our federally regulated technology stack and industry-leading execution. Integrating prediction markets… https://t.co/XiFcmKyVJm — Kris | Crypto.com (@kris) October 28, 2025

Crypto.com Kurucu Ortağı ve CEO’su Kris Marszalek, ortaklığın şirketin dijital ekosistemler içinde düzenlenmiş finansal ürünleri genişletme hedefiyle uyumlu olduğunu belirtti.

Marszalek, “Tahmin piyasaları, on milyarlarca dolarlık bir endüstri olmaya hazırlanıyor” dedi.

Crypto.com, Vadeli İşlemler, Banka Tüzüğü ve Truth Social Ortaklığı ile ABD’deki Faaliyet Alanını Genişletiyor

Bu ortaklık, her iki firmanın da ABD finansal sistemindeki yerini derinleştirdiği bir dönemde gerçekleşti. Crypto.com, bu ayın başlarında ABD’de vadeli işlem (futures) piyasalarında marjlı türev ürünler sunmak için CFTC’den onay almıştı.

Ayrıca firma, ABD kolu aracılığıyla Ulusal Güven Bankası Yetki Belgesi (National Trust Bank Charter) almak için başvuruda bulunarak federal tanınırlığa sahip birkaç kripto firmasından biri olmayı hedefliyor.

🚀 @cryptocom has applied for a National Trust Bank License from the @USOCC, placing the company alongside other crypto firms pursuing a federal charter. #OCC #License #Crypto https://t.co/WL6erDAsjE — Cryptonews.com (@cryptonews) October 24, 2025

Truth Social entegrasyonu kapsamında, kullanıcılar platformdaki etkileşimleriyle kazandıkları “Truth gems’leri” Crypto.com’un yerel tokenı olan Cronos (CRO)’a dönüştürebilecek ve bu tokenı Truth Predict kontratları satın almak için kullanabilecek.

Bu adım, şirketlerin daha önce CRO odaklı bir dijital varlık hazinesi yönetmek üzere kurdukları Trump Media Group CRO Strategy, Inc. adlı ortak girişimin stratejisini tamamlıyor.

Truth Predict için beta testleri yakında başlayacak ve ABD kullanıcıları için tam lansmanın bu yıl içinde yapılması planlanıyor.

Bu duyuru, küresel tahmin piyasası endüstrisinde ivmenin yenilendiği bir zamanda geldi.

Tahmin Piyasalarında Hacim Patlaması

Dune Analytics verilerine göre, önde gelen platformlardaki haftalık işlem hacimleri, Ekim ortasında yaklaşık 1 milyar dolara ulaştı.

Piyasaya Polymarket ve Kalshi hakim olmaya devam ediyor. Polymarket, haftalık toplam hacmin yaklaşık %79’unu oluşturarak 780 milyon doların üzerinde işlem hacmi kaydetti.

Kurumsal yatırım da hızlandı. New York Borsası’nın ana şirketi olan Intercontinental Exchange (ICE), kısa süre önce Polymarket’e 9 milyar dolar değerleme üzerinden 2 milyar dolar yatırım yaptı.

Rakip Kalshi ise Sequoia Capital ve Andreessen Horowitz gibi büyük risk sermayesi firmalarının desteğiyle 5 milyar dolar değerlemeye ulaştığı 300 milyon dolarlık Seri D finansman turunu tamamladı.

Bu büyüyen pazarı ele geçirme yarışı, artık hem kripto hem de geleneksel finanstan köklü oyuncuları çekiyor.

ABD spor bahis devi DraftKings de, CFTC tarafından düzenlenen Railbird platformunu satın alarak bu alana girdi ve Polymarket’i takas ortağı olarak belirledi.

Limitless Exchange gibi diğer yükselen rakipler de hızlı bir büyüme göstererek bu ay 10 milyon dolarlık tohum yatırımı aldıktan sonra toplam işlem hacminde 500 milyon doları aştı.