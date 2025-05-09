Trump’ın XRP Paylaşımıyla İlgili Şok Detay! XRP Fiyatı Ne Olur?

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XRP son 24 saatte %8.7’lik bir artış yaşadı ve şu anda 2.40 dolardan işlem görüyor. Kripto piyasası genelinde yaşanan yükselişle birlikte XRP fiyatının daha fazla değerlenme ihtimali giderek artıyor.

Bu arada Politico‘nun bu hafta yayınlanan bir haberinde XRP, Ripple ve ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili şok iddialar ortaya atıldı.

Söz konusu haberde, Donald Trump’ın X hesabından yayınladığı “kripto rezervi” paylaşımını Ballard Partners adlı bir şirketin hazırlamış olabileceği iddia edildi. Söz konusu şirketin müşterileri arasında Ripple da yer alıyor.

Trump, bu paylaşımda ABD’nin dijital varlık rezervinde yer almayı hak eden kripto paralar arasında XRP, Solana ve Cardano olduğunu söylemişti.

Şimdi Trump’ın Ballard’ın tavsiyesine uyduğu ve daha sonra Ripple ile bağlantısı nedeniyle çıkar çatışması potansiyeli taşıdığının farkına vardığı iddia ediliyor.

XRP Fiyatı Ne Olur?

8 Mayıs Perşembe günü yükselişe geçen XRP, bir kez daha 21 günlük EMA’nın üzerine çıktı ve bugün de yükselişini sürdürdü.

XRP’nin momentum indikatörlerinde de yükseliş görüldü. Göreceli Güç Endeksi (RSI) bir kez daha sinyal çizgisinin üzerine çıkarken, MACD histogramı ise son iki gündür yükseliyor.

Bu noktada izlenmesi gereken en kritik destek seviyesi 200 günlük üstel hareketli ortalama (EMA) seviyesidir. XRP fiyatı bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece pozitif görünümünü koruyacaktır.

Grafikteki düşen kanal XRP’nin bir sonraki hamlesi için fikir veriyor. XRP’nin bir kırılma gerçekleştirmesi durumunda kısa vadeli hedefin 3.20 dolar olacağı düşünülüyor. Bu, mevcut seviyelerden %32.4’lük güçlü bir artış anlamına geliyor.

Peki, XRP fiyatı 1.000 dolar olur mu?

XRP’nin kısa vadede 1.000 doları görmesi mümkün olmasa da son fiyat hareketleri ivmenin güçlü bir şekilde değiştiğine işaret ediyor. Dolayısıyla XRP fiyatının 1.000 dolara ulaşmasa bile güçlü artışlar kaydetme olasılığı var.

Bu arada MIND of Pepe (MIND) gibi yeni kripto projeleri yatırımcılardan ilgi görmeye devam ediyor.

MIND of Pepe (MIND) Ön Satışı 9 Milyon Dolara Yaklaştı

Pepe the Frog markasının popülerliğinden ve yapay zekanın gücünden yararlanan MIND of Pepe (MIND) , X gibi sosyal medya platformlarını kasıp kavurmaya hazırlanıyor.

MIND of Pepe’nin yapay zeka ajanı, X gibi sosyal medya platformlarında tanınmış isimlerle etkileşime girerek değerli bilgiler toplayıp daha sonra bu bilgileri MIND token yatırımcılarına sunmak üzere tasarlandı. Böylece yatırımcılar piyasadaki en cazip fırsatları yakalama imkanına sahip olacak.

Ayrıca yapay zeka ajanı kendi meme coin’lerini çıkarabilecek ve MIND token yatırımcılarına erken erişim imkanı sunacak.

MIND of Pepe’nin web sitesine gidip kripto cüzdanınızı (örn. Best Wallet ) bağlayarak ön satışa katılabilirsiniz.

USDT, ETH ya da banka kartıyla alım yapabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.