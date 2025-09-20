Trump’ın Kripto Projesi ‘World Liberty Financial’, Kuzey Kore ve İran Bağlantılı Cüzdanlara Token Satmakla Suçlandı

Hükümet denetim grubu Accountable.US, yayımladığı “American Sell-Out” başlıklı raporda, ABD Başkanı Donald Trump’ın kripto girişimi World Liberty Financial’ın Kuzey Kore, İran ve yaptırım altındaki kara para aklama platformlarıyla bağlantılı hesaplara token sattığını öne sürdü.

Rapora göre Trump’ın kripto imparatorluğu, bugüne kadar kendisine 1 milyar doların üzerinde kişisel servet kazandırdı. Aynı zamanda Trump ailesinin dijital varlık sektöründeki girişimleri de hızla genişliyor.

Raporda tespit edilen işlemler arasında, Trump’ın göreve başlama günü “Shryder.eth” adlı bir yatırımcının 10 bin dolarlık alımı dikkat çekiyor. Bu hesabın, Hazine Bakanlığı tarafından yaptırım listesine alınan Kuzey Koreli Lazarus Group’a ait cüzdanla 55 farklı işlem gerçekleştirdiği belirlendi.

Ayrıca, İran’ın en büyük kripto borsasında 26 bin dolardan fazla para yatırmış ve sosyal medyada İran yanlısı, ABD karşıtı içerikler paylaşan bir kullanıcıya yaklaşık 3.500 token satışı yapıldığı kaydedildi.

Daha da dikkat çekici bir satış, Ağustos 2025’te ABD tarafından yaptırım uygulanan Rusya merkezli “A7A5” adlı ruble destekli yaptırım kaçırma aracına bağlantılı bir kullanıcıya 10 binin üzerinde token satışı oldu.

Rapor, ayrıca World Liberty Financial’ın, daha önce Tornado Cash kullanan en az 62 kullanıcıya da token sattığını ortaya koydu.

Tornado Cash, Trump’ın Mart 2025’te kaldırdığı Biden dönemi yaptırımları öncesinde 1 milyar doların üzerinde yasa dışı varlığın aklanmasında rol oynamıştı.

Trump’ın Kripto Girişiminde Kuzey Kore ve İran Bağlantılı İşlemler Ortaya Çıktı

Accountable.US tarafından yayımlanan rapor, Trump’ın kripto şirketi World Liberty Financial (WLFI) üzerinden yapılan bazı token satışlarının, ABD’nin başlıca düşmanlarıyla bağlantılı cüzdanlara uzandığını ortaya koydu.

20 Ocak 2025’te “Shryder.eth” adlı kullanıcı, 666.666 WLFI tokenini 10 bin dolara satın aldı. Haziran’daki bir airdrop kampanyasında ise ek olarak 47 dolarlık promosyon tokeni elde etti. Ancak blockchain analizi, Shryder.eth’in daha önce Kuzey Kore destekli Lazarus Group ile bağlantılı, Hazine Bakanlığı tarafından yaptırım uygulanan cüzdanlardan ödemeler aldığına işaret ediyor.

Lazarus Group, 2019’da Trump yönetimi tarafından yaptırıma tabi tutulmuş, 2020’de ise FBI’ın “Siber En Çok Arananlar Listesi”ne eklenmişti. 2022’deki saldırılar sonrası Shryder.eth, Uniswap ve OpenSea gibi ana akım kripto platformlarından engellendi.

Rapor, İran bağlantılı alımları da açığa çıkardı. “0x062” adlı kullanıcı, Ekim 2024’te 3.468 WLFI tokeni satın aldı. Bu hesabın, İran’ın en büyük kripto borsası NoBitex.IR’de 26 bin dolardan fazla mevduatı olduğu belirlendi. ABD yetkililerine göre bu platform, İran Devrim Muhafızları’na bağlı fidye yazılımı operatörleri ve Hamas’la ilişkili ağlar dahil olmak üzere “bir dizi yasa dışı aktöre” hizmet ediyor.

Aynı kullanıcının, X platformunda İran yanlısı içerikler paylaşan ve olası bir ABD-İran çatışmasında Amerikan savaş gemilerinin “okyanus tabanında uyuyacağı” tehdidinde bulunan bir hesapla bağlantılı olduğu da raporda vurgulandı.

Trump’ın Kripto İmparatorluğu Yabancı Bağlantılar Nedeniyle Mercek Altında

World Liberty Financial (WLFI), tartışmalı token satışlarından aylar sonra 5 Eylül 2025’te Tron kurucusu Justin Sun’ın cüzdanı da dahil beş hesabı “yüksek riskli maruziyet” nedeniyle kara listeye aldığını açıkladı. Ancak Lazarus Group bağlantılı Shryder.eth hesabı ancak 31 Ağustos’ta kara listeye girdi.

Bu gecikmeli hamle, Trump’ın kripto girişimlerinin yabancı bağlantıları ve ulusal güvenlik riskleri nedeniyle artan baskıyla karşı karşıya olduğu bir dönemde geldi. Trump’ın mali beyanına göre, sadece WLFI’den 57 milyon doların üzerinde gelir elde etti ve kripto varlıkları artık net servetinin %73’ünü oluşturuyor.

Trump ailesinin dijital imparatorluğu da hızla genişliyor: 12 ayda 60’tan 185 Bitcoin hazine şirketine ulaştı ve büyük ölçüde yabancı borsalarda milyarlarca dolarlık işlem hacmi yarattı.

Senatör Elizabeth Warren, Lazarus Group’un Bybit’e yönelik 1,5 milyar dolarlık siber saldırısının ardından yönetimden yanıt talep ederek, yeni çıkarılan GENIUS Yasası’nın yetersiz güvenlik önlemleriyle “Donald Trump’ın yolsuzluğu için otoyol” yaratabileceğini söyledi.

Trump Media & Technology Group (TMTG) yaklaşık 2 milyar dolar değerinde Bitcoin tutuyor; bu, şirketin piyasa değerinin %40’ına denk geliyor. Ancak hisseler Bitcoin’in performansının gerisinde kaldı: Son altı ayda %47 değer kaybederken, Bitcoin aynı dönemde %10,6 yükseldi.

Öte yandan, Başkan’ın oğlu Eric Trump’ın ortağı olduğu bir Bitcoin madencilik şirketinin hisseleri 3 Eylül’de fırladı ve Eric Trump’ın kağıt üzerindeki serveti 1,5 milyar doların üzerine çıktı.

“Trump's crypto empire is a vehicle for foreign actors to buy influence anonymously and without disclosure.”



Our executive director Tony Carrk reveals how Trump’s crypto venture puts U.S. workers and investors at risk. pic.twitter.com/8phS0blq41 — Accountable.US (@accountable_us) September 19, 2025

Accountable.US Direktörü Tony Carrk, Trump ailesinin “İran bağlantılı yatırımcılardan ve kara para aklama platformlarından” neden para kabul ettiğini sorguladı ve Kongre’yi yabancı etki kanalları ile başkanların dijital varlıklar üzerinden kendilerini zenginleştirmesini sınırlayacak bir soruşturma açmaya çağırdı.