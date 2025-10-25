Trump, Kripto Yanlısı SEC Danışmanı Michael Selig’i CFTC Başkanlığına Aday Göstermeye Hazırlanıyor

Bloomberg’in isimsiz bir yönetim yetkilisine dayandırdığı habere göre, ABD Başkanı Donald Trump, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) başkanlığına Michael Selig’i aday göstermeye hazırlanıyor.

Bu hamle, Trump’ın önceki aday Brian Quintenz’in adaylığını geri çekme kararının ardından geldi. Quintenz’in adaylığı, siyasi ve sektörden gelen baskılar nedeniyle geri çekilmişti.

Kripto Görev Gücünün Baş Hukukçusu Selig Sektörde Memnuniyet Yarattı

Halen SEC’in kripto görev gücünün baş hukuk danışmanı ve SEC Başkanı Paul Atkins’in kıdemli danışmanı olarak görev yapan Selig, dijital varlıklara yönelik pragmatik yaklaşımıyla tanınıyor.

Sektör analistleri tarafından “kripto yanlısı” olarak nitelendirilen Selig’in potansiyel ataması, piyasa inovasyonu ve düzenleyici netlik için pozitif bir sinyal olarak karşılandı.

CFTC adaylık süreci, Quintenz’in Gemini borsasının kurucu ortakları Tyler ve Cameron Winklevoss gibi kripto sektöründen bazı isimlerin muhalefetiyle karşılaşmasının ardından Eylül ayında durmuştu. Quintenz o zamandan beri özel sektöre döneceğini doğrulamıştı.

Başkan Trump’ın Selig’i aday göstermesi bekleniyor; bu, Beyaz Saray Dijital Varlıklar Çalışma Grubu’nun Temmuz ayında yayımladığı raporda özetlenen, CFTC’nin kripto piyasaları üzerindeki denetimini genişletme yönündeki daha geniş planıyla uyumlu bir adım.

Bu çerçeve, CFTC’nin spot kripto piyasalarını düzenlemesini ve kripto paraların çoğunu emtia olarak sınıflandırmasını önerirken, SEC’in ise tokenleştirilmiş tahvil ve hisse senetleri gibi menkul kıymet tokenleri üzerindeki yetki alanını korumasını öngörüyor.

Eylül ayında SEC ve CFTC, düzenleyici çabaları “uyumlaştırma” sözü veren ortak bir bildiri yayımlamıştı. Hukukçular ve sektör liderleri, bu adımı uyum tutarlılığı açısından hayati önem taşıyan bir gelişme olarak alkışlamıştı. CFTC ayrıca, dijital varlık politikalarının uygulanmasını hızlandırmak amacıyla Ağustos ayında bir “kripto sprinti” girişimi başlatmıştı.

İki kurumun tek bir düzenleyici altında birleşebileceği söylentileri dolaşsa da, SEC Başkanı Atkins bu spekülasyonları reddederek, böyle bir birleşmeyi başlatma yetkisinin yalnızca ABD Başkanı veya Kongre’de olduğunu netleştirmişti.

Onaylanması durumunda, Selig’in atanması, daha net kripto düzenlemesine doğru önemli bir değişime işaret edebilir ve CFTC’nin Amerika’nın gelişen dijital varlık çerçevesinin merkezindeki rolünü potansiyel olarak sağlamlaştırabilir.

CFTC Komiseri Pham, SEC ile “Yetki Savaşının” Bittiğini İlan Etti

CFTC Komiseri Caroline Pham, Eylül ayında, CFTC ile SEC arasında kripto ve finansal piyasa denetimi üzerindeki uzun süredir devam eden “yetki savaşının” resmen sona erdiğini ilan etti.

Pham, 29 Eylül’de düzenlenen ortak bir SEC-CFTC yuvarlak masa toplantısında yaptığı konuşmada, bu iş birliğini “yeni bir gün” olarak nitelendirdi ve birleşik düzenleyici çabalara doğru tarihi bir değişimin sinyalini verdi.

Toplantı, Polymarket’ten Shayne Coplan, Kraken Eş CEO’su Arjun Sethi ve Kalshi Kurucu Ortağı Tarek Mansour gibi kilit sektör figürlerini bir araya getirerek, iki kurum arasındaki düzenleyici uyumlaştırmanın bir sonraki aşamasını tartışmaya açtı.

Pham, piyasa verimliliğini ve inovasyonu artırmak için iş birliğine duyulan ihtiyacı vurguladı. “Finansal piyasalarımız Amerika’nın büyümesini destekliyor,” diyen Pham, düzenleyicilerin ekonomik potansiyeli engelleyen sürtüşmeleri ortadan kaldırmak için birlikte çalışması gerektiğini ekledi.