Trump ile Bağlantılı Şirketten Dogecoin Hamlesi!

Trump ailesiyle bağlantılı bir şirket olan Thumzup Media, dünyanın en büyük Dogecoin madenciliği platformunu oluşturmak için Dogehash Technologies’i satın almaya hazırlanıyor.

Nasdaq’da listelenen şirket, Dogehash hissedarlarının tüm varlıklarını 30.7 milyon Thumzup hissesiyle takas edeceklerini duyurdu. Anlaşma sona erdiğinde şirketin adı Dogehash Technologies Holdings olarak değiştirilecek ve XDOG koduyla işlem görecek.

İşlemin yılın dördüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

Dogehash, Kuzey Amerika’da 2.500 Scrypt Madencisi İşletiyor

Dogehash, Kuzey Amerika’da 2.500 Scrypt ASIC madencisi işletiyor. Bu madenciler Dogecoin ve Litecoin üretimine odaklanmış durumda. Şirket, yılın ilerleyen zamanlarda filosunu büyütmeyi ve 2026 yılında çıktı sayısını önemli ölçüde artırmayı planlıyor. Dogehash’in operasyonları yenilenebilir enerji kullanan bir veri merkezinde gerçekleştiriliyor.

$TZUP and Dogehash aim to become the world's leading #Dogecoin mining platform and will leverage Dogecoin Layer-2 infrastructure via staking in DeFi products within the DogeOS ecosystem to enhance miner economics and amplify yield beyond base block rewards. 🚀… — Thumzup Media Corporation (@thumz_up) August 19, 2025

Thumzup ve Dogehash’in güçlerini birleştirerek DogeOS ekosistemi üzerindeki DeFi staking ürünleri aracılığıyla Dogecoin’in katman 2 altyapısından yararlanması bekleniyor.

Yöneticiler, bunun madencilik ekonomisini iyileştireceğini ve standart blok ödüllerinden daha fazla getiri sağlayacağını söylüyor. Performans metrikleri ise birleşme işleminin tamamlanmasının ardından paylaşılacak.

En çok işlem gören kripto paralardan biri olan Dogecoin, hızlı blok süreleri ve düşük işlem ücretleriyle biliniyor. Dogecoin’in enflasyonist ancak öngörülebilir bir arza sahip olması onu yüksek çıktılı ödemeler ve alım satım için uygun bir kripto para haline getiriyor. Ayrıca Dogecoin, piyasa değeri açısından piyasanın önde gelen coin’leri arasında yer alıyor.

Thumzup’ın Alım İşlemi 50 Milyon Dolarlık Fonlama Turunun Ardından Gerçekleştiriliyor

Thumzup CEO’su Robert Steele, bu anlaşmayla birlikte şirketin bir pazarlama platformundan çeşitlendirilmiş dijital varlık altyapısında önemli bir isim haline gelmesinin hızlanacağını söyledi.

Bu arada Dogehash Başkanı Parket Scott, şirketin spekülatif işlemlerden ziyade altyapıya yatırım yaptığını söyledi. Scott, “Nakit paralarını kripto satın almak için kullanan birçok şirketin aksine biz madencilik altyapısına yatırım yaptık. Kendi ASIC filomuzu işleterek doğrudan üretimden gelir elde ediyor ve sürdürülebilir bir Dogecoin kaynağı yaratıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu arada Thumzup, temmuz ayında 50 milyon dolar topladı. Fonlar kripto stratejilerini büyütmek ve daha fazla madencilik cihazı satın almak için ayrıldı. Şirketin yönetim kurulu 250 milyon dolar değerinde dijital varlık satın alınmasına onay verdi. Bunlar arasında Bitcoin, Dogecoin, Litecoin, Solana, XRP, Ether ve USDC yer alıyor.

Thumzup, ocak ayında Bitcoin satın alarak kripto yolculuğuna başladı ve şu anda 19.1 BTC’ye sahip. Madencilik için atılan bu son adım, Los Angeles merkezli şirket için yeni bir dönemin başlangıcına işaret ediyor.

Şirket, ocak ayında ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Donald Trump Jr.’nin yaklaşık 3.3 milyon dolar değerinde 350.000 hisse satın almasıyla birlikte dikkatleri üzerine çekti. Trump ailesi bu satın alımla birlikte Thumzup’ın önde gelen destekçilerinden biri haline geldi.