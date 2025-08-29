Trump Destekli WLFI Tokeni Dev Kripto Para Borsalarına Geliyor

Kraken, KuCoin ve HTX’in de aralarında bulunduğu büyük kripto borsaları, Donald Trump ve ailesinin desteklediği World Liberty Financial Inc. tarafından çıkarılan WLFI tokeni listeleme planlarını duyurdu.

HTX (eski adıyla Huobi), 29 Ağustos itibarıyla WLFI yatırımlarını kabul etmeye başladı ve 1 Eylül’de işlemlerin açılacağını açıkladı.

KuCoin de benzer bir takvim doğrularken, Kraken token için desteğin “yakında” geleceğini bildirdi ancak net bir tarih paylaşmadı.

Trump Destekli WLFI, TradFi–DeFi Köprüsünde Yönetişim Tokeni Olacak

World Liberty Financial’in yönetişim tokeni olarak tasarlanan WLFI, geleneksel finans (TradFi) ile merkeziyetsiz finans (DeFi) dünyasını birleştirmeyi hedefliyor. Proje, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılara yönelik ürünler sunmayı planlıyor.

Ekosistemde WLFI’nin yanı sıra USD1 adlı, ABD dolarına 1:1 sabitlenmiş bir stablecoin de yer alacak. Stablecoin’in Hazine tahvilleri, nakit ve nakit benzerleriyle desteklendiği bildirildi.

Yılın başında piyasaya çıkan World Liberty Financial, 500 milyon doların üzerinde fon toplayarak dikkat çekmişti. Trump ailesinin projeye katılımı ise siyasi etkiler ve tartışmaların büyümesine yol açtı. Özellikle bu yıl yapılacak kritik yönetişim oylaması öncesinde borsalarda listelenme adımları dikkat çekiyor.

HTX, WLFI listelemesini ilk onaylayan borsa oldu ve 1 Eylül’de işlemleri açmayı planlıyor. Ardından diğer büyük platformlarda da işlem görmeye başlayacak olan token, siyasetin, finansın ve kriptonun kesiştiği yüksek riskli bir alanda önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Ethereum üzerinde inşa edilen token, Lockbox adlı sistem aracılığıyla dağıtılacak. Erken yatırımcılar, 0,015 ve 0,05 dolardan aldıkları tokenlerin %20’sini 1 Eylül itibarıyla talep edebilecek.

Bu miktar toplam arzın %5’ine denk geliyor. Kalan %80 ise topluluk yönetişimine bırakılacak. Kurucu, danışman ve ortak payları ise piyasayı güvence altına almak için kilitli kalacak.

Yatırımcılar, resmi siteye cüzdanlarını bağlayarak WLFI’yi akıllı sözleşmeye aktarıp paylarını 1 Eylül’den itibaren kademeli olarak açabilecek.

Trump Destekli WLFI’ye İlk Değerleme: $0,20

World Liberty Financial, WLFI tokeni için ilk resmi piyasa değerini $0,20 olarak belirledi. Değerleme, ALT5 Sigma Corporation ile yapılan hisse takası anlaşması sonrası geldi.

Trump destekli DeFi girişimi, daha önce fiyat açıklamadan 550 milyon dolarlık WLFI satışı gerçekleştirmişti. Yeni anlaşma kapsamında ALT5, 200.000 hisse ihraç ederken, bunların yarısı WLFI ile takas edilecek.

ALT5 ayrıca stratejik bir dönüşüm duyurarak kripto hazinesi şirketine evrileceğini açıkladı. Şirket, hisse satışından elde edilen gelirle 1,5 milyar dolarlık WLFI alımı planlıyor.

Anlaşmaya kimliği açıklanmayan kurumsal ve VC yatırımcılarının yanı sıra Tron kurucusu Justin Sun da katıldı. Sun’ın 75 milyon dolarlık WLFI aldığı bildirildi.

Temmuz ayında WLFI sahipleri tokenin alınıp satılabilir hale gelmesi yönünde oy kullanmıştı. World Liberty Financial, tokenin Ağustos sonuna kadar işlem görmeye başlayabileceğini duyurmuştu.

Son gelişmeler, şirketin WLFI ve nakit rezervlerini birlikte tutacak halka açık bir hazine şirketi için 1,5 milyar dolar fon arayışına girdiği haberleriyle birleşiyor.