Trump Ailesiyle Bağlantılı American Bitcoin, Nasdaq’a Girmeye Hazırlanıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın oğulları tarafından desteklenen Bitcoin madencilik şirketi American Bitcoin, Gryphon Digital Mining ile birleşmesinin ardından eylül ayında Nasdaq’da işlem görmeye başlamaya hazırlanıyor.

Reuters’a röportaj veren Hut CEO’su ve American Bitcoin’in %80 ortağı Asher Genoot, şirketin hem kripto odaklı şirketlerden hem de geleneksel kurumsal yatırımcılardan yatırım aldığını söyledi.

Birleşme işlemi tamamlandığında American Bitcoin’in ismi değişmeyecek ve ABTC koduyla işlem görecek.

JUST IN: 🇺🇸 Eric Trump and Donald Trump Jr. backed American Bitcoin to start soon trading on the Nasdaq – Reuters #Bitcoin is taking over Wall Street 🙌 pic.twitter.com/GDrLqvjM3q — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) August 28, 2025

Trump Kardeşler ve Hut 8, American Bitcoin’in Yaklaşık Yarısını Kontrol Edecek

Şirketin kurucu ortakları Eric Trump ve Donald Trump Jr. ile Hut 8, şirketin %98’ini kontrol edecek.

Reuters’a konuşan Genoot, ekibin doğrudan listeleme yerine birleşme işlemini tercih ettiğini söyledi. Genoot, bu yolun finansman sağlamak için daha uygun olduğunu açıkladı. Ayrıca birleşme işlemi, şirketin halihazırda sermaye piyasalarıyla bağlantısı olan mevcut bir işletmeden yararlanmasına imkan tanıyor.

Financial Times, bu ayın başlarıdna American Bitcoin’in Hong Kong ve Japonya’daki satın alma fırsatlarını değerlendirdiğini bildirdi. Genoot, şirketin Asya’daki fırsatları değerlendirdiğini doğruladı.

Görüşmelerin devam ettiğini söyleyen Genoot, henüz bir anlaşmanın yapılmadığını da sözlerine ekledi.

American Bitcoin Nasıl Kuruldu?

American Bitcoin bu yılın başlarında kuruldu. Şirket, Hut 8’in kripto madenciliği şirketinden enerji altyapısı ve veri merkezine dönüşmesiyle ortaya çıktı. Bu yeni şirket, Trump kardeşlerin ortaklığıyla kuruldu. Şu anda global Bitcoin madencilik şirketi olarak konumlanmış olan American Bitcoin, satın alımlar ve ortaklıklar aracılığıyla büyümeyi planlıyor.

American Bitcoin, ABD’de listelenen Bitcoin şirketlerinin stratejilerini izliyor. Bu şirketler genellikle büyümelerini hızlandırmak için hisse senedi finansmanından ve birleşmelerden yararlanıyor.

Genoot, hem kurumsal hem de bireysel yatırımcılar için uygun bir araç geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Ayrıca Genoot, yatırımcıların düzenlemeye tabi borsalar aracılığıyla Bitcoin’e yatırım yapmalarına imkan tanımaya odaklandıklarını da sözlerine ekledi.