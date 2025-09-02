Trump Ailesinin WLFI Tokeni Sert Düştü!

Trump ailesinin kripto parası World Liberty Financial, piyasadaki ilk işlem gününde sert bir düşüş yaşadı.

Merkezi olmayan finans platformu World Liberty Financial’ın tokeni WLFI, geçen yıl piyasaya sürüldü ancak pazartesi günü işlem görmeye başladı. CoinGecko verilerine göre token 0.30 doların üzerinde işlem görmeye başladı ancak daha sonra 0.24 dolara düştü. Bu, %15’ten fazla kayıp anlamına geliyor.

Piyasa değeri 7 milyar doların altında olan WLFI şu anda 31. en büyük kripto para konumunda. Binance, OKX ve Bybit de dahil olmak üzere dünyanın en büyük borsaları tokeni listeledi.

İlk Yatırımcıların Varlıklarının %20’sini Satmasına İzin Verildi

WLFI tokenlerinin alınıp satılabilmesi için temmuz ayında bir yatırımcı oylaması gerçekleştirildi. O zamana kadar tokenler sadece yönetim araçları olarak işlev görüyor, yatırımcılara projeyle ilgili konularda söz hakkı veriyordu. Şirket, tokenin ilk yatırımcılarının varlıklarının %20’sini satmasına izin verildiğini söyledi.

0.015 dolar ile 0.05 dolarlık ön satış fiyatlarıyla satılan tahmini 3 ila 5 milyar token, büyük bir satış dalgasını tetikledi. Bu durum spekülatif talebe rağmen fiyata baskı uyguladı.

Projenin resmi blog sayfasına göre lansman sırasında 24.6 milyar token mevcuttu.

Trump Faktörü

WLFI’nin spot işlem hacmi 2.25 milyar doları görürken, türevler ise 3-8 milyar dolara yükseldi. Bu durum vadeli işlem platformlarında çok sayıda pozisyon alındığını gösteriyor. Öte yandan WLFI’nin piyasa açılışından önce Hyperliquid ve Binance Futures gibi platformlarda 0.30 dolar ile 0.56 dolar arasında işlem görmesi piyasa çalkantısına işaret ediyor.

World Liberty Financial geçen yıl hayata geçti ve o zamandan bu yana Trump ailesine yaklaşık 500 milyon dolar kazandırdığı söyleniyor. Platform aynı zamanda bir stablecoin ihraç ediyor ve bireysel yatırımcıların merkezi olmayan finans alanına girmeleri için bir köprü işlevi görüyor.

Birçok yatırımcı, tokenin değerinin Trump ismiyle bağlantısı nedeniyle yükseleceğini tahmin ediyordu. Tokenin piyasada işlem görmeye başlaması bu öngörünün test edilmesi için iyi bir fırsat yarattı.

Öte yandan World Liberty birçok eleştiri aldı. Bazı milletvekilleri ve etik uzmanları, Trump ailesinin kripto girişimlerinin çıkar çatışmalarını artırdığı konusunda uyarılarda bulundu.

Fenomenlerin WLFI İşlemleri Spekülatif Çılgınlığı Artırdı

Blockchain analiz platformu Lookonchain, Andrew Tate’nin WLFI’deki long pozisyonunun salı günü 67.500 dolar zararla tasfiye olduğunu bildirdi. Tate, bundan kısa bir süre sonra yeniden long pozisyon açtı.

WLFI’nin lansman sırasındaki dolaşımdaki arzı yaklaşık %4-%6.8 ile sınırlıydı. Bu durum volatiliteyi artırdı. Kısıtlı arz, siyasi bağlar ve gelecekte gerçekleştirilecek token kilit açılımları, güçlü işlem hacimlerine rağmen piyasanın ihtiyatlı bir yaklaşım benimsemesine yol açtı.

WLFI token lansmanı bu yıl yakından izlenen lansmanlardan biri oldu. WLFI’nin ilk işlem seansı, Trump markasının gücünü ve siyasi sermayenin spekülatif piyasayla birleşmesinin risklerini gözler önüne serdi.