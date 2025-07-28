TRON, USDT Likiditesinde Ethereum’u Solladı

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Blockchain analiz şirketi CryptoQuant’ın yeni raporuna göre, TRON ağı, USDT (Tether) likiditesinde Ethereum’u geride bırakarak liderliğe yükseldi.

2025 başından bu yana %35’lik bir artış kaydeden TRON, hem USDT arzında hem de kullanıcı işlemlerinde Ethereum’un önüne geçti.

Ethereum lost the stablecoin crown.



TRON now leads in USDT supply, fees and daily transfers.



Join our Space with @trondao on July 30, 10 AM PT to unpack how they pulled it off.



Set your reminder ⤵️https://t.co/Uz25njT1sW — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) July 28, 2025

Rapora göre TRON üzerindeki USDT arzı 80,8 milyar dolara ulaşırken, Ethereum ağındaki arz 73,8 milyar dolarda kaldı. Bu fark, TRON’u stablecoin transferleri için en çok tercih edilen ağ haline getirdi.

USDT İşlemleri TRON’a Kaydı

TRON ağında günlük USDT işlem sayısı 2,3 ila 2,4 milyon arasında değişiyor — bu da Ethereum’un hacminden yaklaşık 6,8 kat daha fazla.

İşlem değeri açısından bakıldığında ise TRON, günde 24,6 milyar doların üzerinde USDT transferi gerçekleştiriyor; CryptoQuant, bu rakam, rakibi Ethereum’un iki katından fazla, diye aktarıyor.

Şirketin verilerine göre, 2025’in ilk yarısında TRON üzerindeki en büyük 10 token transferinin %98’i USDT ile bağlantılıydı ve toplamda 384 milyon işlem yapıldı.

Bu değişim yalnızca işlem hacmindeki büyümeyi değil, aynı zamanda TRON’un dolar endeksli stablecoin işlemleri için giderek daha güvenilir bir altyapı haline geldiğini de ortaya koyuyor.

Ağ Büyümesi ve Gazsız İşlem Benimsenmesi

Mayıs 2025’te TRON, 273 milyon işlemle tarihinin en yüksek ikinci aylık işlem sayısına ulaştı. Haziran ayında ise aktif adres sayısı 28,7 milyona yükseldi — bu rakam, 2023 ortasından bu yana en yüksek seviye oldu.

Bu büyümenin büyük kısmı, TRON’un gazsız işlem modeline bağlanıyor. Bu model, 2023 sonlarında %60 iken, şimdi ağdaki toplam faaliyetlerin %75’ini oluşturuyor. Giriş maliyetlerini ortadan kaldırarak, TRON zincir üzerindeki hizmetlere sorunsuz erişim arayan kullanıcıları çekmeye devam ediyor.

DeFi Ekosistemi SunSwap ve JustLend ile Genişliyor

TRON’un merkeziyetsiz borsası SunSwap, 2025 boyunca istikrarlı bir işlem hacmi yakaladı ve aylık swap hacimleri 3 milyar doların üzerinde seyrederken Mayıs ayında 3,8 milyar dolara kadar yükseldi.

Aylık işlem sayısı da artış göstererek 2024’teki 316 bin seviyesinden 516 bine çıktı. WTRX hâlâ swap hacimlerinde lider olsa da, pazar payı %98’den %70’e geriledi; bu da platformda stablecoin ve diğer varlıkların daha fazla kullanıldığını gösteriyor.

Ödünç verme protokolü JustLend de ivme kazanıyor. Hem mevduat hem de borçlanma hacimleri artarken, USDT ve USDD bu hareketliliğin başını çekiyor. Sadece borçlanma işlemleri 2024’e kıyasla %23 büyüyerek stablecoin teminatlı DeFi kredi talebinin güçlendiğine işaret ediyor.

Ücret Gelirleri Rekor Seviyeye Ulaştı

Ücretsiz işlem sayısındaki artışa rağmen, TRON’un ücret gelirleri Haziran 2025’te 308 milyon dolarla yeni bir rekor kırdı. Bu, özellikle merkeziyetsiz finans (DeFi) alanında gelişmiş ve katma değerli hizmetlerin ağda giderek daha fazla kullanıldığını gösteriyor.

Gazsız işlemlerin yaygınlaşması ve aynı zamanda daha yüksek işlem ücretleri elde edilebilmesi, basit transferlerin ötesinde katmanlı bir faaliyet gösteren olgunlaşan bir ekosisteme işaret ediyor.

TRON’un yükselişi, stablecoin kullanımının ve zincir üstü finansın bir sonraki aşamasını şekillendirmedeki rolünü ortaya koyuyor. Artan likidite, yükselen işlem hacmi ve genişleyen DeFi hizmetleriyle ağ, küresel dijital varlık ekonomisinde uzun vadeli bir rakip olarak konumlanıyor.

Stablecoin Piyasası 252 Milyar Dolara Ulaştı

2025’in ilk yarısı, stablecoinler için yeni bir dönemin habercisi oldu. CertiK verilerine göre, toplam piyasa arzı 204 milyar dolardan 252 milyar dolara yükselirken, aylık işlem hacimleri 1,39 trilyon dolara ulaştı.

USDT, özellikle TRON ağı üzerinde likidite liderliğini sürdürürken, USDC de MiCA lisansı alması, halka arzını tamamlaması ve arzını 61 milyar dolara çıkarmasıyla aradaki farkı kapatıyor.