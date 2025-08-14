Tron Kurucusu Justin Sun, Bloomberg’e ‘Kripto Serveti’ Davası Açtı

Tron’un kurucusu Justin Sun, ABD’nin Delaware Bölge Mahkemesi’nde Bloomberg’e karşı dava açtı. Sun, Bloomberg’in kripto varlıklarına dair “çok hassas” bilgileri yayımlamak istediğini ve bunun özel hayatını ihlal edeceğini, hem kendisini hem de ailesini tehlikeye atacağını söylüyor.

Dava dilekçesine göre Bloomberg, bu yılın başlarında Sun’a ulaşıp onu dünyanın en zengin isimlerinin yer aldığı Billionaires Index listesine eklemek istedi. Sun ise bu bilgilerin kamuya açıklanmasına karşı çıkıyor.

Sun: Kripto Varlıklarım Sadece Toplam Değer Olarak Görünmeliydi

Justin Sun, Bloomberg’le görüşmelerinde kendisine, paylaşacağı tüm varlık bilgilerinin “kesinlikle gizli” tutulacağı garantisinin verildiğini söylüyor. Özellikle kripto varlıklarının bu kapsamda olacağı ve sadece net servetini doğrulamak amacıyla kullanılacağı belirtilmiş.

Kaynak: Sun ve Bloomberg, L.P., 1:25-cv-01007

2017’de Tron’u kuran ve hatırı sayılır miktarda kripto ile diğer varlıklara sahip olan Sun, bu güvenceye dayanarak teklifi kabul ettiğini belirtiyor.

Bloomberg’in servet doğrulama ekibine, güvenli bir kanal üzerinden cüzdan adresleri ve varlık detaylarını ilettiğini, bu bilgilerin profilinde yalnızca toplam değer olarak yer alacağını düşündüğünü ifade ediyor. Token bazında detaylı bir dökümün kesinlikle olmayacağını varsaymış.

Bloomberg ise konuya ilişkin yorum yapmayı reddetti.

Gizlilik Sözleri Taslak Profil ile İhlal Edildi İddiası

Dava dosyasına göre, birden fazla Bloomberg muhabiri Sun’a yazılı olarak gizlilik taahhüdünde bulundu. Verilerin yalnızca şirketin dahili sistemlerinde saklanacağını, sınırlı sayıdaki personele erişim izni verileceğini ve doğrulama sonrası silineceğini söylediler.

Sun’ın ekibi de Mart ayında açık şartlar koydu: Bilgilerin “sadece doğrulama amacıyla” kullanılacağını ve “haber dâhil herhangi bir başka amaç için kullanılmayacağını” net şekilde belirttiler. Dava dosyasında, Bloomberg’in bu koşullara itiraz etmediği belirtiliyor.

Ancak Temmuz sonunda, Sun’ın ekibi bir Bloomberg muhabirinin gizli bilgilerden aldığı rakamları başka bir haber için kullandığını öğrendi.

Aynı dönemde Bloomberg, Sun’a Milyarderler Endeksi için hazırlanan bir taslak profil gönderdi. Sun’a göre bu taslakta “çok sayıda yanlış bilgi” ve en önemlisi, kripto varlıklarının tür ve miktar bazında detaylı bir dökümü yer alıyordu.

Ayrıntılı Kripto Verileri, Cüzdanların İzini Sürmeyi Kolaylaştırabilir

Sun, bu kadar detaylı bir dökümün Bloomberg’in endeksinde nadir görüldüğünü savunuyor. Ayrıca, Coinbase’in Brian Armstrong’u ya da Binance’in Changpeng Zhao’su gibi diğer kripto milyarderleri için yayımlanan bilgilerin ötesine geçtiğini belirtiyor. Ona göre, bu tür veriler ancak kişi bunları zaten kamuya açıklamışsa paylaşılır.

Sun, planlanan bu yayının blockchain izleyicilerinin kendi cüzdanlarını tespit etmesini mümkün kılacağını iddia ediyor. Bu durumun onu bilgisayar korsanları ve hırsızlar için cazip bir hedef hâline getireceğine inanıyor. Hatta olası fiziksel saldırılara bile kapı aralayabileceğini söylüyor.

Dava dilekçesinde, kamuya açık blockchain şeffaflığının, varlık bileşimi bilindiğinde büyük cüzdanları tespit etmeyi oldukça kolaylaştırdığı vurgulanıyor. Ayrıca, geçmişte zengin kripto sahiplerinin kaçırma veya şantaj girişimlerine maruz kaldığı olaylara atıfta bulunuluyor. Dahası, Bloomberg’in bu risklerle ilgili daha önce yaptığı haberlere de referans veriliyor.

Sun: Varlık Dökümü Tek Bir Haberle Sınırlı Kalmayacak Etkilere Yol Açabilir

Sun, “özel bilgilerin kamuya açıklanması” ve “verilen sözlerin tutulmaması” gerekçeleriyle iki ayrı suçlamayla dava açtı. Bloomberg’in planladığı yayının, kendisini verileri paylaşmaya ikna eden güvenceleri açıkça ihlal ettiğini savunuyor. Bu ihlalin hem finansal hem de fiziksel zarar doğurabileceğini söylüyor. Çünkü kripto işlemleri geri alınamıyor ve saldırganlar çalınan fonları hızla başka adreslere aktarabiliyor.

Dava, Bloomberg’in bu dökümü yayımlamasını engelleyecek geçici durdurma kararı ile kalıcı ve ön durdurma kararları talep ediyor. Ayrıca hukuki masrafların karşılanmasını ve jürili duruşma yapılmasını istiyor.

Tron ve diğer girişimlerle adı anılan Sun için bu dava, sadece bir medya haberi meselesi değil. Konu, blockchain verilerinin şeffaflığı ile yüksek değerde varlık sahiplerinin kişisel güvenliği arasındaki temel gerilime dokunuyor. Sun, ayrıntılı varlık bilgilerinin ifşa edilmesinin, tek bir haber profilinin çok ötesine uzanan sonuçlar doğurabileceğini vurguluyor.