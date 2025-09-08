TRON Fiyat Tahmini: TRX, Cardano’yu Geride Bıraktı – Sırada Dogecoin ve XRP mi Var?

Yazar Ufuk Toprak Yazar Ufuk Toprak Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Eylül 8, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Yıl başından bu yana %31 yükseliş kaydeden Tron (TRX), piyasa değeri açısından resmen Cardano’yu geçti. Şimdi ise gözler, son rallide geri planda kalan Dogecoin (DOGE)’de.

Uzmanlar, TRX’in kripto sıralamasında 8. sırayı alma ihtimalinin yükseldiğini ve bunun da önümüzdeki haftalar için boğa yönlü Tron fiyat tahminini desteklediğini belirtiyor.

TRX, son 24 saatte %1,5 değer kazandı ve işlem hacimleri hızla artıyor. Momentumun sürmesi halinde hacmin 1 milyar doların üzerine çıkabileceği öngörülüyor.

Altcoin sezonunun canlı şekilde sürdüğü görülüyor. Ethereum (ETH) 4.000 doların üzerinde tutunurken, Solana (SOL) 210 dolar barajını aşarak güçlü bir ivme sergiledi.

CoinMarketCap’in Altcoin Sezon Endeksi verisi birkaç gündür 50’nin üzerinde seyrediyor, bu da altcoinlerin Bitcoin’e karşı güçlendiğini gösteriyor.

Piyasanın bir diğer katalizörü ise ABD Merkez Bankası’nın (Fed) beklenen faiz indirimi. Uzmanlara göre bu hafta açıklanacak enflasyon verileri, TRX’in DOGE’nin önüne geçmesini sağlayacak en önemli gelişme olabilir.

Tron Fiyat Tahmini – TRX, Kritik Destekten Güç Alarak %140 Ralliye Hazırlanıyor

Günlük grafikte TRX’in 0,30 dolar seviyesindeki trend desteğine dokunduğu ve buradan güçlü bir sıçrama yapabileceği görülüyor.

Token bu seviyeye yaklaşırken işlem hacimlerinde de artış yaşandı, bu da yatırımcıların desteğin önemini dikkate aldığını gösteriyor.

Yukarı yönlü bir senaryoda, fiyatın önce 0,38 doların üzerine çıkması gerekiyor. Bu seviyenin aşılması, boğa yönlü Tron fiyat tahminini teyit edebilir. Böyle bir durumda TRX sırasıyla 0,45 dolar ve ardından 0,80 dolara yükselebilir. Bu da yaklaşık %141’lik potansiyel bir yükseliş anlamına geliyor. Tron’un piyasa değerinin bu noktada 75 milyar dolara çıkarak DOGE’yi ve hatta USDC’yi geride bırakabileceği hesaplanıyor.

XRP’nin 4. sıradaki yerini almak için ise TRX’in yaklaşık 2 dolara yükselmesi gerekiyor ki bu da %500’lük bir sıçrama demek. Ancak böyle bir senaryo, kısa vadede XRP’nin aynı dönemde hiçbir kazanç kaydetmemesini gerektirdiğinden şimdilik pek olası görünmüyor.

Öte yandan analistler, Tron’un yukarı potansiyelinin yanında, Pepenode ($PEPENODE) gibi yeni çıkan projelere de dikkat çekiyor. Mine-to-Earn (M2E) modeliyle öne çıkan bu meme coin projesi, geleneksel madencilik süreçlerini kolaylaştırarak 10X hatta 100X’e varan getiriler sunabileceği iddiasıyla yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Pepenode ($PEPENODE) ile Meme Coin Madenciliği Artık Tam Bir Oyun

Pepenode ($PEPENODE), kendi sanal meme coin madencilik rig’inizi kurmanıza olanak tanıyor – donanım yok, zahmet yok. Bu Mine-to-Earn (M2E) oyun ile oyuncular dijital sunucular konuşlandırıyor, madencilik rig’lerini üst üste koyuyor ve karşılığında $PEPENODE tokenleri kazanıyor.

Daha fazla rig sahibi oldukça kazancınız da artıyor; liderlik tablosunda üst sıralarda yer alırsanız, ödül havuzundan $PEPE ve $FARTCOIN gibi popüler meme coinlerin sürpriz airdroplarını alabiliyorsunuz.

Kablo yok, GPU yok, fan yok – sadece $PEPENODE yükleyin, rig’lerinizi başlatın ve madenciliğe anında başlayın.

Ön satıştan elde edilen fonlar, Pepenode oyununun geliştirilmesine aktarılacak. Oyun piyasaya sürüldüğünde, tokenin talebinin hızla yükselmesi bekleniyor; çünkü $PEPENODE, tüm ekosistemin temelini oluşturuyor.

$PEPENODE’i lansmandan önce almak için resmi Pepenode web sitesini ziyaret edin, cüzdanınızı bağlayın (Best Wallet öneriliyor) ve işlemi saniyeler içinde kripto veya banka kartıyla tamamlayın.