Tayland Turistler İçin Kripto-BAHT Ödeme Sistemini Başlattı

Tayland, 18 Ağustos Pazartesi günü yürürlüğe giren “TouristDigiPay” programını hayata geçirdi. Yeni sistem, yabancı ziyaretçilere kripto paralarını Tayland Baht’ına çevirerek ülke genelinde elektronik ödeme yapma imkânı sağlıyor.

Program, sıkı Müşterini Tanı (KYC) kuralları ve aylık harcama limitleriyle düzenleyici bir sandbox çerçevesinde çalışıyor. Yetkililer, sistemin finansal suçları önlerken turizm gelirlerini artırmayı hedeflediğini belirtiyor.

Hükümet, Dijital Yeniliklerle Turizmi Canlandırmayı Hedefliyor

Yerel haberlere göre Tayland Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Pichai Chunhavajira, programı Maliye Bakanlığı, Sermaye Piyasası Komisyonu (SEC), Kara Para Aklamayı Önleme Ofisi ve Turizm ve Spor Bakanlığı yetkilileriyle birlikte tanıttı.

Bu adım, özellikle Çinli turist sayısındaki düşüş nedeniyle yaşanan bu yılki ciddi turizm yavaşlamasına yanıt olarak öne çıkıyor.

Sistem, turistlerin SEC düzenlemesine tabi dijital varlık şirketleri ve Tayland Merkez Bankası (BoT) tarafından denetlenen elektronik para sağlayıcılarıyla hesap açmasını gerektiriyor. Katılımcılar sıkı müşteri inceleme süreçlerinden geçmeli ve dijital varlıkları yalnızca lisanslı operatörler aracılığıyla bahta çevirebilecek; ödemeler QR kod ve diğer elektronik yöntemlerle yapılacak.

Program, doğrudan nakit çekimlere izin vermiyor ve katılımı yalnızca Tayland’da geçici olarak bulunan yabancı turistlerle sınırlıyor.

SEC, ekonomik ve turizm büyümesini desteklemek için finansal inovasyon ve dijital varlık kullanımı konusundaki kamu danışmanlığını tamamladı; geri bildirim dönemi 13 Ağustos’ta sona erdi.

Regülasyon, Kripto Entegrasyonu Stratejisini Güçlendiriyor

Tayland’ın turistler için geliştirdiği kripto ödeme sistemi, 2025 boyunca atılan düzenleyici temellerin üzerine inşa ediliyor. Haziran ayında Kabine, dijital varlık sermaye kazançları için beş yıllık kişisel gelir vergisi muafiyeti sağladı.

Vergi muafiyeti yalnızca 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2029 tarihleri arasında SEC lisanslı platformlar üzerinden yapılan işlemlere uygulanacak. Amaç, Tayland’ı önde gelen bir dijital varlık merkezi konumuna taşırken, dolaylı ekonomik faaliyet yoluyla 1 milyar bahtın üzerinde ek vergi geliri elde etmek.

🇹🇭 Thailand’s Cabinet has approved a new tax measure to accelerate its ambition of becoming a leading global hub for digital assets.#thailand #taxhttps://t.co/HgLTU3EC35 — Cryptonews.com (@cryptonews) June 17, 2025

Maliye Bakan Yardımcısı Julapun Amornvivat, politikanın yabancı sermaye çekmeyi ve dijital varlık piyasasını canlandırmayı hedeflediğini belirtti.

Buna paralel olarak Tayland, Mayıs ayında Bybit, CoinEx ve OKX dahil olmak üzere beş büyük kripto borsasının lisanssız faaliyet göstermesi nedeniyle erişimini engelleyerek düzenleyici denetimi sıkılaştırdı. SEC, yatırımcı koruması ve kara para aklamanın önlenmesini temel gerekçe olarak gösterdi.

Regülatör ayrıca Mayıs ayında 150 milyon dolarlık “G-token” adı verilen dijital yatırım tokenlarını piyasaya sundu. Bu sayede bireysel yatırımcılar, blockchain tabanlı tokenlar aracılığıyla devlet tahvillerine minimum 3 dolarlık yatırımla erişebiliyor.

Girişim, geçmişte yalnızca kurumsal yatırımcılara açık olan devlet destekli yatırım fırsatlarını genişletiyor.

Asya’da Kripto Turizm Trendleri Hız Kazanıyor

Tayland’ın turistler için kripto ödeme sistemi, Asya genelinde benzer girişimlerin izinden gidiyor. Mayıs ayında Bhutan, dünyanın ilk ulusal düzeyde kripto turizm ödeme sistemini başlatarak öncülük etti.

Bhutan, Binance Pay ve DK Bank ile iş birliği yaparak uçak biletleri, vize ücretleri, otel konaklamaları ve hatta yol kenarındaki meyve tezgahları için 100’ün üzerinde kripto para ile ödeme yapılmasını sağladı.

Sistem, 100’den fazla yerel işletmeyi entegre ederken, işlemleri yerel para biriminde anında ve gas ücreti olmadan tamamlıyor.

Bhutan 🇧🇹 is building forward.



Exploring how crypto payments with #BinancePay can drive inclusion, boost tourism, and fuel economic growth.



With:

🔸 Ugyen Tenzin (DK Bank)

🔸 Damcho Rinzin (Dept. of Tourism)

🔸 Hobeng Lim (GMC Bhutan)



This is how we turn vision into real-world… pic.twitter.com/LLXMoQv70n — Richard Teng (@_RichardTeng) June 30, 2025

Girişim, yüksek işlem ücretleri, döviz maliyetleri ve sınırlı uluslararası kart kabulü gibi turist sorunlarını çözerken, kırsal bölgelerdeki zanaatkarlar ve küçük satıcılar için ödeme altyapısı erişimi sağlıyor.

Benzer şekilde, Fransa’nın Riviera bölgesi de son dönemde Cannes, Nice, Antibes ve Monaco’daki 80’den fazla işletmede Binance Pay ve fintech şirketi Lyzi iş birliğiyle kripto ödemelerini hayata geçirdi. Ziyaretçiler, oteller, restoranlar ve lüks mağazalarda stablecoin ve diğer kripto paralarla QR kod tarayarak ödeme yapabiliyor.

Tayland Turizm Konseyi, istişare sürecinde ekosistem hazırlığı ve paydaş farkındalığı konusunda endişelerini dile getirdi. Başkan Yardımcısı Bhummikitti Ruktaengam, Phuket’te birçok paydaşın sürece dair farkında olmadığını belirtirken, artan yabancı yasa dışı işletmeler nedeniyle kara para aklama risklerinin devam ettiğini vurguladı.

Ülkenin dijital varlık düzenlemeleri, yerel borsalar için listeleme kriterlerinde değişiklik önerilerini de içeriyor. Buna göre, borsa tarafından çıkarılan tokenlarda ilişkili taraf bağlantılarının kamuya açıklanması gerekiyor. SEC, Haziran ayında listeleme standartlarını kullanım alışkanlıkları, teknolojik gelişmeler ve sektör yapısıyla uyumlu hale getirmek için değişiklikleri onayladı.

Tayland, Mayıs ayında Maxbit borsasında Tether’in altına dayalı tokenı XAU₮’yi listeleyerek piyasadaki ilk tokenize fiziksel altın teklifini sundu. Her token, güvenli kasalarda saklanan bir troy ons fiziksel altın mülkiyetini temsil ediyor ve Tayland yatırımcıları için seçenekleri genişletiyor.