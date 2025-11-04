Tasfiyeler 1 Milyar Doları Aştı! Bitcoin Neden Düşüyor?

Kripto piyasasının toplam değeri %3.93 düşüşle 3.45 trilyon dolar seviyesine gerilerken Bitcoin ve altcoinlerde kayda değer kayıplar görüldü.

Peki Bitcoin neden düşüyor?

2 trilyon doların üzerindeki piyasa değeriyle en büyük kripto para konumunda olan Bitcoin 103.000 dolar seviyesine geriledi. Coingecko verilerine göre Bitcoin son 24 saatte %3.5, bir haftada %9.3 ve bir ayda %15.8 oranında değer kaybetmiş durumda.

Bitcoin fiyat grafiği. Kaynak: Coingecko

Bitcoin’in yanı sıra altcoinlerde de ciddi kayıplar görüldü. Piyasa değeriyle en büyük ikinci kripto para olan Ethereum (ETH) son 24 saatte %5.94 oranında değer kaybederek 3.490 dolar seviyesine geriledi.

Yatırımcıların yakından izlediği kripto paralardan biri olan XRP ise son 24 saat içinde %5.48’lik bir düşüş kaydederek 2.27 dolar seviyesine geriledi.

Piyasa değeriyle ilk 10’da yer alan diğer altcoinlerde de büyük kayıplar görüldü. CoinMarketCap verilerine göre piyasa değeri açısından altıncı sırada yer alan Solana (SOL) son 24 saatte %8.40 ve bir haftada %20 değer kaybederek 160 dolar seviyesine geriledi.

Lider meme coin Dogecoin (DOGE) bir günde %4.47 ve bir haftada %17.24 değer kaybederek 0.1655 dolar seviyesine gerilerken, Cardano (ADA) ise bir günde %5.73 ve bir haftada %18.35 değer kaybederek 0.5422 dolar seviyesine geriledi.

Tasfiyeler 1 Milyar Doları Aştı

Kripto piyasasında yaşanan düşüşle birlikte yüklü miktarda kripto pozisyonu tasfiye oldu. Coinglass verilerine göre son 24 saatte 1.36 milyar dolar değerinde kripto pozisyonu tasfiye olurken, bunun 1.22 milyar dolarlık kısmını long pozisyonlar, 147.14 milyon dolarlık kısmını da short pozisyonlar oluşturdu.

Veriler, kripto tasfiyelerinin büyük bir kısmını Bitcoin pozisyonlarının oluşturduğunu gösteriyor. Bitcoin’de toplam 409.53 milyon dolar değerinde pozisyon tasfiye oldu. Bunların 389.32 milyon dolarlık kısmını long pozisyonlar, 20.21 milyon dolarlık kısmını da short pozisyonlar oluşturdu.

Ethereum’da ise 316.53 milyon dolarlık long pozisyon ve 38.60 milyon dolarlık short pozisyon olmak üzere toplam 355.12 milyon dolar değerinde pozisyon tasfiye oldu.

Korku ve Açgözlülük Endeksi “Korku” Bölgesine Geriledi

Kripto piyasasındaki baskın ruh halini değerlendiren bir endeks olan Korku ve Açgözlülük Endeksi 27’ye (korku) geriledi.

Bir ay önce 59, bir hafta önce 42 ve dün 36 seviyesinde olan endeksin düşmeye devam etmesi, kripto fiyatlarındaki düşüşle birlikte yatırımcı güveninin azaldığını gösteriyor.

Korku ve Açgözlülük Endeksindeki bu düşüş, yatırımcıların risk iştahının azaldığının ve ihtiyatlı yaklaşımın devam ettiğinin bir göstergesi olarak değerlendiriyor.

Bitcoin Neden Düştü?

Yatırımcılar, Bitcoin ve altcoinlerdeki düşüşü volatil bir dönemin ardından gerçekleşen konsolidasyon olarak görüyor.

ABD Merkez Bankası’nın (FED) aralık ayında bir kez daha faiz indirimine gideceğine dair beklentilerin azalmasının ardından hisse senetlerinin yükselmesi ve ABD dolarının güçlenmesiyle birlikte yatırımcıların riskten kaçındığı görülüyor. Buna ek olarak veriler kurumsal yatırımcı alımlarının da azaldığını gösteriyor.

Bu arada analistler, ekim ayında yaşanan büyük düşüşle birlikte aşırı kaldıraçlı pozisyonların silindiğini ve piyasanın yeniden yapılanma aşamasına girdiğini düşünüyor.

Yatırımcılar ETF akışlarını ve FED’den gelecek sinyalleri yakından takip ederken kripto piyasasının bir süre yatay seyretmesi bekleniyor.