Strategy’den Yeni Bitcoin Alımı: 2.46 Milyar Dolar Harcadı

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Strategy (eski adıyla MicroStrategy) 2.46 milyar dolar değerinde Bitcoin (BTC) satın aldığını duyurdu.

Strategy’nin basın açıklamasında, şirketin 2.46 milyar dolar değerinde 21.021 BTC satın aldığı açıklandı. Bu, Strategy’nin bu yıl gerçekleştirdiği en büyük Bitcoin alımı oldu. Şirket, söz konusu Bitcoin alımının STRC hisselerinin halka arzından elde edilen gelirle gerçekleştirildiğini bildirdi.

Dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcısı olan Strategy, şu anda 46.8 milyar dolara satın alınmış 628.791 BTC’ye sahip.

Ayrıca Strategy’nin yıl başından bu yana elde ettiği BTC getirisi %25’e ulaştı.

Bu arada Strategy, STRC halka arzının brüt gelir açısından bu yıl ABD’de gerçekleştirilen en büyük halka arz olduğunu açıkladı. STRC’nin 30 Temmuz’da Nasdaq’da “STRC” koduyla işlem görmeye başlaması bekleniyor.

Bitcoin’de Son Durum

Lider kripto para Bitcoin (BTC), son 24 saatte %0.2’lik bir düşüş kaydederek 118.280 dolar seviyesine geriledi.

14 Temmuz’da 122.838 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan Bitcoin, şu anda bu rekor seviyeye kıyasla %3.7 daha düşük işlem görüyor.

Bitcoin fiyat grafiği. Kaynak: Coingecko

Coingecko verilerine göre Bitcoin bir ayda %10 ve bir yılda %77 oranında değer kazandı.