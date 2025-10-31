Strategy’den Dikkat Çeken Bitcoin Transferi! Satış mı Geliyor?

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Arkham verilerine göre Michael Saylor yönetimindeki Strategy son 9 saat içinde birden fazla cüzdana yaklaşık 2.45 milyar dolar değerinde 22.704 BTC transfer etti.

Strategy’nin Bitcoin transferleri piyasa dinamiklerini etkileme potansiyeli taşıdığı için yatırımcıların dikkatini çekti.

Strategy, üçüncü çeyrekte 2.8 milyar dolar net gelir elde ettiğini bildirdi. Şirket ayrıca 3. çeyrekte hisse başına seyreltilmiş değerin 8.42 dolar olduğunu da bildirdi.

70.28 milyar dolar değerinde 640.808 Bitcoin’e sahip olan şirket, en büyük Bitcoin yatırımcısı konumunda. Şirket üçüncü çeyreğin başlarında 597.325 Bitcoin’e sahipti.

Saylor, Strategy’nin kazanç konferansı sırasında yaptığı konuşmada şirketin Bitcoin alımlarını sürdüreceğini söyledi.

Kaynak: Arkham

Strategy’nin BTC Transferleri Spekülasyonları Tetikledi: Satış mı Geliyor?

Strategy’nin son Bitcoin transferleri piyasa spekülasyonlarını tetikledi. Kripto analisti Emmett Gallic, söz konusu işlemlerin saklama değişikliğiyle ilgili olabileceğini söyledi.

Strategy tested 9 new addresses (other than change addresses).



My guess is that this related to a custody switch.



ScriptHash address types (starting with 3) are the same as Coinbase Prime Deposits but that is not the case here because the test funds were not swept. pic.twitter.com/bbsOQlliz1 — Emmett Gallic (@emmettgallic) October 31, 2025

Büyük yatırımcıların yüklü transferleri genellikle satıştan ziyade saklama değişiklikleri ya da dahili güvenlik iyileştirmeleriyle alakalıdır.

Bu arada Michael Saylor Bitcoin’den umutlu. Saylor, Las Vegas’ta gerçekleştirilen Money 20/20 konferansında CNBC’ye röportaj vererek, “Bitcoin yükselmeye devam edecek. Yıl sonunda 150.000 dolar civarına ulaşmasını bekliyoruz” dedi.

Saylor ayrıca şirketin fiyattan bağımsız olarak alım yapmaya devam edeceğini de yineledi.

Strategy’nin son transferlerinin satıştan ziyade dahili yapılanmayla alakalı olduğu düşünülüyor. Bu arada Strategy’nin 2025 yılı için BTC getirisi %26’ya ulaştı.

Strategy’nin CFO’su Andrew Kang, şirketin yıl başından bu yana elde ettiği BTC getirisinin %26’ya ve BTC karnını 13 milyar dolara ulaştığını söyledi.