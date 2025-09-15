Strategy 525 BTC Satın Aldı: 60.2 Milyon Dolar Harcadı

Michael Saylor liderliğindeki Strategy (eski adıyla MicroStrategy), bir kez daha Bitcoin (BTC) satın aldı.

15 Eylül 2025 tarihli belgelere göre şirket, 8-14 Eylül tarihleri arasında 60.2 milyon dolarlık harcayarak 525 BTC satın aldı.

Strategy has acquired 525 BTC for ~$60.2 million at ~$114,562 per bitcoin and has achieved BTC Yield of 25.9% YTD 2025. As of 9/14/2025, we hodl 638,985 $BTC acquired for ~$47.23 billion at ~$73,913 per bitcoin. $MSTR $STRC $STRK $STRF $STRD https://t.co/hodshO40ma — Strategy (@Strategy) September 15, 2025

Şirket, Bitcoin başına ortalama 114.562 dolar ödedi. Strategy’nin bu son hamlesi, birincil rezerv varlığı olarak Bitcoin’e duyduğu güvenin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Strategy’nin Devasa Bitcoin Hazinesi

Strategy şu anda 47.23 milyar dolar maliyetle satın alınmış 638.985 BTC’ye sahip. Şirketin Bitcoin başına ortalama satın alma fiyatı ise 73.913 dolar.

Strategy’nin Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor, Bitcoin’i dijital altın ve enflasyondan korunma aracı olarak görüyor.

Strategy, Bitcoin Alımları İçin Hisse Programlarından Yararlanıyor

Strategy, Bitcoin alımları için ATM hisse senedi teklifi programları aracılığıyla fon sağlıyor. Strategy, aynı raporlama döneminde yüz binlerce imtiyazlı hisse senedi satarak 68.2 milyon dolar net gelir elde etti.

Strategy, izlediği yaklaşım sayesinde bilançosuna çok fazla yük bindirmeden düzenli olarak Bitcoin satın alabiliyor. Şirket, hisse senedi ihracı ve kripto para alımları arasındaki dengeyi koruyarak operasyonel esnekliği korurken aynı zamanda dijital varlık pozisyonlarını da artırdı.

Bu arada Bitcoin destekçisi Michael Saylor, Bitcoin’i altın gibi bir değer deposu olarak görüyor. Şirketin Bitcoin alımlarını sürdürmesi, modern çağda kurumsal hazinelerin nasıl çeşitlendirildiğine dair önemli bir örnek teşkil ediyor.

Strategy şu anda yaklaşık 639.000 BTC’ye sahip olup, en büyük Bitcoin yatırımcısı konumunda. Dolayısıyla şirketin küresel kripto ekonomisinde eşsiz bir konuma sahip olduğu söylenebilir.