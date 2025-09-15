BTC $115,485.76 0.33%
Cryptonews Bitcoin Haberleri

Strategy 525 BTC Satın Aldı: 60.2 Milyon Dolar Harcadı

Bitcoin Michael Saylor MicroStrategy
Zehra Ahmed
Zehra Ahmed
Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz?

On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Michael Saylor liderliğindeki Strategy (eski adıyla MicroStrategy), bir kez daha Bitcoin (BTC) satın aldı.

15 Eylül 2025 tarihli belgelere göre şirket, 8-14 Eylül tarihleri arasında 60.2 milyon dolarlık harcayarak 525 BTC satın aldı.

Şirket, Bitcoin başına ortalama 114.562 dolar ödedi. Strategy’nin bu son hamlesi, birincil rezerv varlığı olarak Bitcoin’e duyduğu güvenin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Strategy’nin Devasa Bitcoin Hazinesi

Strategy şu anda 47.23 milyar dolar maliyetle satın alınmış 638.985 BTC’ye sahip. Şirketin Bitcoin başına ortalama satın alma fiyatı ise 73.913 dolar.

Strategy’nin Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor, Bitcoin’i dijital altın ve enflasyondan korunma aracı olarak görüyor.

Strategy, Bitcoin Alımları İçin Hisse Programlarından Yararlanıyor

Strategy, Bitcoin alımları için ATM hisse senedi teklifi programları aracılığıyla fon sağlıyor. Strategy, aynı raporlama döneminde yüz binlerce imtiyazlı hisse senedi satarak 68.2 milyon dolar net gelir elde etti.

Strategy, izlediği yaklaşım sayesinde bilançosuna çok fazla yük bindirmeden düzenli olarak Bitcoin satın alabiliyor. Şirket, hisse senedi ihracı ve kripto para alımları arasındaki dengeyi koruyarak operasyonel esnekliği korurken aynı zamanda dijital varlık pozisyonlarını da artırdı.

Bu arada Bitcoin destekçisi Michael Saylor, Bitcoin’i altın gibi bir değer deposu olarak görüyor. Şirketin Bitcoin alımlarını sürdürmesi, modern çağda kurumsal hazinelerin nasıl çeşitlendirildiğine dair önemli bir örnek teşkil ediyor.

Strategy şu anda yaklaşık 639.000 BTC’ye sahip olup, en büyük Bitcoin yatırımcısı konumunda. Dolayısıyla şirketin küresel kripto ekonomisinde eşsiz bir konuma sahip olduğu söylenebilir.

Strategy 525 BTC Satın Aldı: 60.2 Milyon Dolar Harcadı
2025-09-15
WEPE Yakımlarında Rekor: 3,6 Milyar Token Silindi, Solana’ya Güven Artıyor
2025-09-15 21:22:49
Solana’da Rekor! SOL Fiyatı 500 Dolar Olur mu?
Zehra Ahmed
Zehra Ahmed
2025-09-15 21:14:48
Zehra Ahmed
