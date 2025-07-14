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Cryptonews Bitcoin Haberleri

Strategy 4.225 BTC Satın Aldı: 472.5 Milyon Dolar Harcadı

Bitcoin Michael Saylor MicroStrategy
Yazar
Zehra Ahmed
Yazar
Zehra Ahmed
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Strategy (eski adıyla MicroStrategy), 472.5 milyon dolar harcayarak Bitcoin başına ortalama 111.827 dolar fiyatla 4.225 BTC satın aldı.

Strategy, 14 Temmuz’da duyurulan bu son alımla birlikte coin başına ortalama 71.268 dolar fiyatla satın alınmış 601.550 BTC’ye sahip.

Şirketin bu alımı, uzun vadeli hazine rezerv varlığı olarak Bitcoin’e bağlılığını doğruluyor.

Bu arada Strategy’nin yıl başından bu yana kaydettiği Bitcoin getirisi %20.2’ye yükseldi.

Strategy’nin Finansman Stratejisi

Strategy, son Bitcoin alımı için fon sağlamak üzere adi hisse senedi (MSTR) ve STRK (Strike), STRF (Strife) ve STRD (Stride) olmak üzere üç ayrı imtiyazlı hisse senedi teklifi dahil olmak üzere ATM hisse senedi teklifi programlarından yararlandı.

Strategy, 7 Temmuz ile 13 Temmuz 2025 tarihleri arasında yaklaşık 2 milyon hisse satarak 472.3 milyon dolar gelir elde etti. Şirket, adi hisse senedi teklifinden 330.9 milyon dolar gelir elde etti.

STRK hisselerinden 57.4 milyon dolar, STRF hisselerinden 44.4 milyon dolar ve STRD hisselerinden 15.8 milyon dolar gelir elde edildi. İmtiyazlı hisse senetlerinin tümü yatırımcılara yıllık %8.00 ila %10.00’luk temettü sağlıyor.

Strategy Şeffaflığa Önem Veriyor

Şeffaflığa önem veren Strategy, www.strategy.com üzerinden Bitcoin alımlarını, toplam varlıklarını, menkul kıymet piyasası verilerini ve önemli finansal metrikleri açıklıyor.

Bitcoin alımlarını hisse senedi teklifleriyle entegre eden Strategy, kendisini hem bir teknoloji şirketi hem de fiili bir Bitcoin ETF’i olarak konumlandırdı.

Bitcoin 123 Bin Doları Aşarak Rekor Kırdı

Bitcoin bugün 123.091 dolara ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Bu arada Binance’in eski CEO’su Changpeng Zhao (CZ), ilerleyen zamanlarda Bitcoin’in bu rekorunun “çok küçük” kalacağını söyledi.

CZ, 2014 yılında Bitcoin satın almasının ardından BTC’nin 1.000 doları görmesinin üç yıl sürdüğünü hatırlatarak, bugün kaydedilen rekor seviyelerin önümüzdeki yıllarda küçük görüleceğini söyledi.

Bitcoin’in Rekor Kırmasıyla 1.3 Milyar Dolar Değerinde Short Pozisyon Tasfiye Oldu

Bitcoin’in 120.000 doları aşıp 121.000 doları görmesiyle birlikte yaklaşık 60 saniye içinde 1.3 milyar dolar değerinde short pozisyon tasfiye oldu.

Bitcoin 2.39 trilyon dolarlık piyasa değeriyle Amazon’un piyasa değerini aştı ve şu anda en değerli beşinci varlık konumunda.

Şu anda kripto piyasasının toplam değeri ise 3.79 trilyon dolar seviyesinde.

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