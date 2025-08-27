Standard Chartered Yöneticisi, Ethereum’un ‘Ucuz’ Olduğunu Söyledi

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Standard Chartered’ın Dijital Varlıklar Araştırmaları Müdürü Geoffrey Kendrick, Ethereum (ETH) ve ilgili kurumsal hazinelerin değerlerinin altında kaldığını düşünüyor.

Kendrick, kısa bir süre önce yaşanan iki günlük düşüşün yatırımcılar için harika bir giriş noktası sunduğunu söyledi. Ayrıca Kendrick, ETH’nin yıl sonuna kadar 7.500 dolara ulaşacağına dair tahminin yineledi. ETH’nin bu seviyeye yükselmesi güncel fiyatına kıyasla %68’lik bir artış anlamına geliyor.

Kendrick, ETH ve ETH hazine şirketlerinin mevcut seviyelerde “ucuz” olduğunu söyleyerek hazine şirketlerinin nihayetinde ETH’nin dolaşımdaki arzının %10’una sahip olacağı yönündeki tahminin yineledi.

Kendrick, Ethereum sahibi dijital varlık hazine şirketlerinin haziran ayından bu yana dolaşımdaki Ethereum’ların %2.6’sını satın aldığını söyledi. Bu arada spot borsa yatırım fonları (ETF’ler) ise aynı süreçte dolaşımdaki Ethereum arzının %4.9’unu satın aldı.

Bu durum ETH’nin 24 Ağustos’ta 4.955 dolar ile rekor kırmasını sağladı.

Kendrick, ETH’nin 7.500 Doları Göreceğini Düşünüyor

Ethereum çarşamba günü toparlanmadan önce %5’lik bir düşüş yaşadı. Token son 24 saatte %4.4’lük bir artış kaydederek 4.624 dolara ulaştı. ETH son 24 saatte Bitcoin’den ve kripto piyasasının genelinden daha iyi performans gösterdi.

Tokenin son zamanlarda yaşadığı düşüş, Kendrick’in 7.500 dolar tahminin etkilemedi. Kendrick, ETH’nin 4.500 doların altına düşmesinin dipten alım yapmak isteyenler için iyi bir fırsat olduğunu düşünüyor.

Kendrick, SharpLink Gaming ve Bitmine Immersion gibi ETH hazine şirketlerinin değerlemelerinin Strategy’nin net varlık değeri çarpanlarının altına düştüğünü söyledi.

Ethereum Fiyatı Toparlandı

CoinMarketCap verilerine göre Ethereum bir haftada %10.28’lik bir artış kaydetti ve şu anda 4.609 doların üzerinde işlem görüyor.

Ethereum fiyatının yükselmesinde etkili olan kilit faktörler arasında short pozisyon sıkışması, balina alımları ve pozitif teknik göstergeler yer alıyor.

Ayrıca son 24 saatte CEX’lerden 74.500 ETH (344 milyon dolar) çıktı. Borsalardaki likiditenin azalması arzı sıkıştırırken, Ethereum ETF’leri ise talep yaratıyor.

Ethereum fiyatı 4.630 dolar seviyesinde dirençle karşılaşabilir. 4.720 dolar direnci aşılırsa 4.840 dolar direncine doğru bir yükseliş görülebilir.