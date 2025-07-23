Spot Ethereum ETF’lerine 534 Milyon Dolar Giriş Gerçekleşti

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SoSoValue verilerine göre spot Ethereum borsa yatırım fonları (ETF’ler) 22 Temmuz’da 533.87 milyon dolar net giriş kaydetti. Böylece şimdiye kadarki üçüncü en büyük günlük giriş gerçekleşmiş oldu.

Günlük girişlerdeki bu artış kurumsal yatırımcı ilgisini gösteriyor ve Ethereum’un piyasadaki konumunu güçlendiriyor.

Ethereum ETF’lerinin toplam net girişleri 8.32 milyar dolara ulaştı. Bu arada 22 Temmuz’da 1.97 milyar dolarlık işlem gerçekleşirken, bu kategorinin toplam net varlıkları ise 19.85 milyar dolara yaklaştı. Bu, Ethereum’un toplam piyasa değerinin %4.44’üne tekabül ediyor.

Ethereum ETF Girişlerinin Büyük Bir Kısmını BlackRock ve Grayscale Oluşturdu

BlackRock’ın ETHA fonu 426.22 milyon dolar yeni sermaye çekti. ETHA şimdi 10 milyar dolardan fazla varlık yönetiyor. Bu, Ethereum’un dolaşımdaki arzının %2.24’üne tekabül ediyor.

On July 22, Spot Ethereum ETFs recorded a total net inflow of $534 million, marking the third-highest daily inflow in history. pic.twitter.com/6iMly8AXLP — Wu Blockchain (@WuBlockchain) July 23, 2025

Fidelity’nin FETH fonu 35.01 milyon dolar net giriş kaydetti ve toplam varlıkları 2.36 milyar doları aştı. Grayscale’in ETH fonu ise 72.64 milyon dolar giriş gördü. Öte yandan Franklin Templeton ve Bitwise gibi diğer fonlar ise çok küçük girişler gördü.

Bitcoin ETF’leri 68 Milyon Dolar Çıkış Gördü

Spot Bitcoin ETF’leri 22 Temmuz’da 67.93 milyon dolar çıkış kaydetti. Bu grupta sadece Grayscale’in GBTC fonu giriş kaydetti. GBTC 7.51 milyon dolar giriş gördü. Ark Invest’in ARKB fonu ve Bitwise’ın BITB fonu da dahil olmak üzere diğer büyük fonların büyük bir kısmı 30 milyon dolardan fazla çıkış gördü.

ABD’de listelenen spot Bitcoin ETF’lerinin toplam net varlıkları 154.77 milyar dolar seviyesinde. Bu, Bitcoin’in toplam piyasa değerinin %6.5’ine tekabül ediyor. Bu arada tüm fonların günlük işlem hacmi 4.01 milyar dolara ulaştı.

Kurumsal Yatırımcıların Ethereum ETF’lerine İlgisi Artıyor

ENS Labs COO’su Katherine Wu, fon girişlerinin artan kurumsal yatırımcı ilgisini yansıttığını söyledi. ABD’de listelenen Ethereum ETF’lerinin piyasaya sürülmelerinden bu yana yaklaşık 6.5 milyar dolar net giriş kaydettiğini belirten Wu, sadece geçen hafta 2 milyar dolardan fazla giriş gerçekleştiğini de belirtti. Wu, kurumsal yatırımcıların sadece ilgilenmekle kalmayıp aynı zamanda yatırım yaptıklarını da sözlerine ekledi.

ETF’lerdeki bu ivme büyük ölçüde tokenleştirmeden kaynaklanıyor. Şu anda tokenleştirilmiş varlıkların %55’inden fazlası Ethereum üzerinde bulunuyor. BlackRock, JPMorgan ve Visa gibi şirketler, tokenleştirilmiş hazineler, ticari senetler ve hisse senetleri için blockchain’den yararlanıyor.

Ayrıca Robinhood da Ethereum’un katman 2 ağı Arbitrum üzerinden tokenleştirilmiş hisse senetleri çıkaracağını duyurdu.

Lido DAO’nun Uluslararası İlişkiler Müdürü Kean Gilbert, ETF’lerin önümüzdeki yıl hem staking getirisi sağlayacak hem de itfalar için likiditeyi koruyacak şekilde gelişebileceğini söyledi. Ancak Gilbert, ETF’lere staking işlemlerinin eklenmesinin zor olduğunu da sözlerine ekledi.