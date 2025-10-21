SpaceX’ten Dikkat Çeken Bitcoin Transferi! BTC Fiyatı Ne Olur?

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Bitcoin fiyatı salı günü ivme kaybederek 108.000 doların altına düştü. Bu arada SpaceX’in aylar sonra ilk kez 268 milyon dolar değerinde BTC transfer etmesi kripto piyasasının dikkatini çekti. Yatırımcılar şimdi Bitcoin fiyatının daha fazla düşüp düşmeyeceğini merak ediyor.

SpaceX 268 Milyon Dolar Değerinde BTC Transfer Etti

On-chain verilerine göre SpaceX yaklaşık 268.4 milyon dolar değerinde 2.490 BTC transfer etti. OnchainLens vererine göre Coinbase Prime Custody ile bağlantılı iki adresten birine 1.197 BTC, diğerine ise 1.298 BTC transfer edildi.

Arkham Intelligence’a göre SpaceX’in şu anda 626.9 milyon dolar değerinde 5.790 BTC’si bulunuyor. Analistler, söz konusu transferlerin dahili varlık yönetimi ya da varlıkların soğuk depoya aktarılmasıyla bağlantılı olduğunu söylüyor.

Ancak bu tür büyük işlemler genellikle yatırımcıları endişelendirerek kısa vadeli volatiliteye ya da kaldıraçlı pozisyonların silinmesine yol açar.

Bitcoin Fiyat Tahmini: BTC 107.400 Dolar Desteğini Test Ediyor

Bitcoin 107.400 dolar civarında işlem görüyor. BTC’nin mevcut fiyat hareketleri satın alma işlemlerinde hafif bir artış olduğunu gösteriyor.

BTC’nin ekim ayının ortalarından beri yüksek dipler oluşturması yatırımcıların birikim yapmaya devam ettiğini düşündürüyor. Ancak 110.400 dolar civarındaki yutan boğa mumu tükenişe işaret ediyor. RSI’nin 45 civarında olması trend dönüşünden ziyade konsolidasyon yaşanma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor.

Bitcoin Fiyat Grafiği- Kaynak: Tradingview

BTC 107.400 doların üzerinde tutunursa 111.700 dolar ve 115.900 dolar seviyesini hedefleyebilir. 107.400 dolar seviyesi aşağı yönde kırılırsa 104.400 dolar ve 101.100 dolara doğru düşebilir.

Yükselen kanalın korunması Bitcoin’in pozitif görünümünü korumasını sağlayacaktır.

Bitcoin Hyper ($HYPER), Bitcoin’in Güvenliği ile Solana Hızını Bir Araya Getiriyor

Bitcoin Hyper ($HYPER), Bitcoin’in ilk katman 2 ağıdır. Solana Sanal Makinesini (SVM) kullanan Bitcoin Hyper, hızlı ve düşük maliyetli akıllı sözleşmeler, dApp’ler ve meme coin’lerle Bitcoin ekosistemini güçlendirmek üzere tasarlandı.

Bitcoin’in güvenliğiyle Solana’nın performansını bir araya getiren Bitcoin Hyper, birçok yeni kullanım durumu sunuyor.



Bitcoin Hyper ekibi güvene ve ölçeklenebilirliğe büyük önem veriyor. Ayrıca proje Consult’ın denetiminden geçti ve herhangi bir soruna rastlanmadı.

Projenin ön satışında 24.3 milyon dolardan fazla fon toplandı. HYPER token şu anda 0.013145 dolar fiyatla satılıyor ancak yakında fiyat artışı olacak.

