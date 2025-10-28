S&P, Bitcoin Devi Strategy’ye “B” Kredi Notu Verdi

S&P Global Ratings, Michael Saylor yönetimindeki Strategy’ye (eski adıyla MicroStrategy) “B” kredi notu verdi. “B” kredi notu önemsiz bir not olarak kabul edilir.

Strategy, Bitcoin‘e yaptığı yüklü yatırımlar, iş çeşitliliğinin az olması ve dolar likiditesinin zayıf olması nedeniyle bu notu aldı. S&P, şirketin görünümünün istikrarlı olduğunu söyledi.

Strategy bu kredi notu ile büyük bir kurumdan resmi kredi notu alan ilk Bitcoin hazine şirketi oldu. Bir zamanlar yazılım şirketiyken daha sonra Bitcoin hazine şirketine dönüşen Strategy, hisse senedi ihracından elde ettiği gelirleri kripto para satın almak için kullanıyor.

Bitcoin Yatırımları Strategy’yi Fiyat Dalgalanmalarına Karşı Savunmasız Hale Getiriyor

S&P, Strategy’nin Bitcoin yatırımlarının şirketi hem güçlendirdiğini hem de savunmasız hale getirdiğini söyledi. Şirketin bilançosunun neredeyse tamamını dijital varlıklar oluşturuyor. Bu durum şirketi piyasa volatilitesine ve düzenlemelerle ilgili değişikliklere karşı savunmasız hale getiriyor.

S&P Global Ratings has assigned Strategy Inc a 'B-' Issuer Credit Rating (Outlook Stable) — the first-ever rating of a Bitcoin Treasury Company by a major credit rating agency. https://t.co/WLMkFqkkCb — Michael Saylor (@saylor) October 27, 2025

S&P, Strategy’nin borç ve hisse senedi yükümlülüklerinin ABD dolarına bağlı olduğuna, varlıklarının büyük bir kısmının ise Bitcoin’de bulunduğuna ve bu nedenle yapısal bir uyumsuzluk olduğuna dikkat çekti.

Haziran 2025 itibariyle Strategy’nin yaklaşık 70 milyar dolar değerinde Bitcoin’i bulunurken, dönüştürülebilir hisse senetleri ise 8 milyar dolar civarındaydı. S&P, Strategy’nin borçlarını sermaye piyasalarına erişim sayesinde yönetebilmesi nedeniyle istikrarlı bir görünüm sergilediğini söyledi.

Analistler Strategy’nin Sermaye Yapısını Değerlendirdi

Analistler, şirketin ayarlanmış sermayesinin negatif olduğuna da dikkat çekti. S&P, ayarlanmış sermayeyi hesaplarken Bitcoin varlıkları ile hisse senetlerini birbirinden ayırdığı için Strategy’nin yüklü kripto yatırımları zayıf bir sermaye tabanıyla sonuçlanıyor.

Şirketin riske göre ayarlanmış sermaye oranı 2025’in oralarında negatif seviyelerdeydi. Bunun nedeni Strategy’nin elde tuttuğu varlıkların volatil ve getiri sağlamayan varlıklar olmasıydı.

Strategy’nin yazılım alanındaki faaliyetleri operasyonel nakit akışlarına çok az katkı sağlıyor. Şirket, 2025’in ilk yarısında operasyonlarından 37 milyon dolar negatif nakit akışı bildirirken, vergilendirilmemiş kazançları ise 8.1 milyar dolardı.

S&P, 80 Milyar Dolarlık Piyasa Değerinin Yatırımcı İştahını Yansıttığını Söyledi

S&P, siber güvenliğin önemli bir risk olduğunu söyledi. Strategy Bitcoin varlıklarını birden fazla kurumsal saklama hizmeti sağlayıcısında tutuyor, ancak varlıklarının sadece küçük bir kısmı sigortalanmış durumda. S&P, özel anahtarların kaybedilmesi ya da saklama hizmetleriyle ilgili herhangi bir sorun yaşanması durumunda şirketin likidite pozisyonunun zarar göreceğini söyledi.

Ancak S&P, Strategy’yi disiplinli borç yönetimi ve sermaye piyasaların erişimiyle kredilendirdi. Strategy’nin piyasa değerinin 80 milyar dolar seviyesinde olması, yatırımcıların Bitcoin iştahının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Strategy İstikrarlı Görünümünü Koruyor

S&P, yıllık olarak 640 milyon doları aşan hisse senedi temettülerinin şirketin likidite profilini baskıladığını söyledi. Ancak temettü ödemelerinin şirketin Bitcoin varlıklarına kıyasla çok küçük bir miktar olduğunu belirtmek gerekiyor.

Şirket bu temettü ödemelerini erteleyebilir ancak bu durumun yönetimle ilgili sonuçları olacaktır.

S&P, önümüzdeki 12 ay içinde kredi notunun yükseltilmesinin pek mümkün olmadığını ancak Strategy’nin dolar likiditesini iyileştirmesi ve dönüştürülebilir tahvillere bağımlılığını azaltması halinde böyle bir durumun söz konusu olabileceğini belirtti. Ayrıca şirketin piyasa erişimini kaybetmesi ya da Bitcoin fiyatında büyük düşüşler olması durumunda kredi notu düşürülebilir.