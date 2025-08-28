SON DAKİKA: Stablecoin Tether (USDT), Bitcoin Blockchain’ine Geliyor

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Dünyanın en büyük dijital varlık şirketlerinden Tether, USDT’yi Bitcoin üzerinde başlatmayı planladığını duyurdu. Bu, Bitcoin’de dijital varlık ihraç etmeye olanak tanıyan RGB protokolü üzerinden gerçekleşecek.

Tether to Launch USD₮ on RGB, Expanding Native Bitcoin Stablecoin Supporthttps://t.co/pige2t9Cc3 — Tether (@Tether_to) August 28, 2025

RGB, 0.11.1 sürümüyle kısa süre önce mainnet’e ulaştı ve Bitcoin’in sadece bir değer saklama aracı olmanın ötesine geçmesini hedefliyor. Protokol, gizli, ölçeklenebilir ve kullanıcı kontrollü varlık ihraç imkânı sunarak stablecoin’lerin Bitcoin blokzincirinde yerel olarak var olmasının yolunu açıyor.

Yerel, Gizli ve Ölçeklenebilir Ödemeler

Tether’in blog paylaşımına göre, bu lansmanla birlikte kullanıcılar USDT’yi Bitcoin ile aynı cüzdanda tutup transfer edebilecek. RGB mimarisi, USDT’nin doğrudan Bitcoin altyapısı üzerinde çalışmasına olanak tanıyacak.

Tether’e göre bu ayrıca çevrimdışı işlemler gibi gelişmiş özelliklere kapı aralayarak kullanıcılara ödeme senaryolarında daha fazla esneklik ve dayanıklılık sağlıyor.

Dünya genelinde milyarlarca kişi için, Bitcoin’in güvenliği ile Tether’in istikrarını birleştirmek, günlük dijital para kullanımına doğru önemli bir adım olarak görülüyor.

Daha Özgür Bir Finansal Gelecek Mümkün Mü?

Tether CEO’su Paolo Ardoino, bu hamlenin önemini şöyle açıklıyor:

“Bitcoin, gerçekten yerel, hafif, gizli ve ölçeklenebilir bir stablecoine layık. RGB ile USDT, Bitcoin üzerinde güçlü yeni bir yol kazanıyor ve Bitcoin’in daha özgür bir finansal geleceğin temeli olduğuna olan inancımızı pekiştiriyor.”

Bu lansman, Tether’in stablecoin inovasyonunu yönlendirmedeki liderliğini ve blockchain ekosistemlerinde desteği genişletme kararlılığını gösteriyor.

USDT’yi RGB aracılığıyla Bitcoin’e yerel hâle getirerek, Tether dünyanın ilk kripto parasının küresel ve merkeziyetsiz finans sisteminin temeli olarak hizmet etmeye devam etmesini sağlıyor.

Tether, Bit2Me’de Azınlık Hissesi Edindi

Bu ayın başlarında Tether, İspanyol kripto platformu Bit2Me’ye yaptığı yeni yatırımla azınlık hissesi aldı.

Anlaşmanın bir parçası olarak Tether, Bit2Me’nin Avrupa ve Latin Amerika’daki genişlemesini desteklemek için 30 milyon euro (yaklaşık 35 milyon dolar) değerinde bir finansman turuna liderlik ediyor. Finansman turunun önümüzdeki haftalarda tamamlanması bekleniyor.

Stablecoin Rezervleri Rekor Seviyeye Ulaştı

CryptoQuant verilerine göre stablecoin likiditesi genişlemeye devam ediyor, ancak büyüme hızı belirgin şekilde yavaşladı.

Stablecoin piyasa değerindeki haftalık artışlar yaklaşık 1,1 milyar dolara geriledi. Bu rakam, 2024 sonlarında gözlenen ve Bitcoin’in sert yükselişini destekleyen haftalık 4–8 milyar dolarlık girişlerle kıyaslandığında oldukça düşük kalıyor.

Dominant stablecoin Tether USDT’nin 60 günlük büyümesi de yavaşlayarak yaklaşık 10 milyar dolarda sabitlendi; önceki döngüde bu rakam 21 milyar doların üzerine çıkmıştı. Rakamlar hâlâ pozitif olsa da, sermaye girişlerinde soğuma eğilimi olduğunu gösteriyor.