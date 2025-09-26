Solana’nın Açık Pozisyonları Rekor Seviyeye Ulaştı: SOL Fiyatı Yükselir mi?

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Solana bir haftada %20 değer kaybederek ilk 100 kripto para arasında en kötü performans gösteren kripto paralardan biri oldu. Analistler, Solana fiyatının daha fazla düşmesini bekliyor.

Ancak Solana’ya yönelik kurumsal yatırımcı ilgisi artıyor. İki şirket Solana alımı yaparken, Solana ağının stablecoin pazarının toplam değeri ise 5 milyar dolardan 12 milyar dolara yükseldi. Meme coin işlemleri %60’tan fazla düşmüş olsa da Solana’nın DEX akışlarındaki liderliği devam ediyor. Solana günlük 4.5 milyar dolar giriş görüyor.

Son 72 saatte yaklaşık 1.5 milyon SOL (315 milyon dolar) satın alındı. Bu durum balinaların ve kurumsal yatırımcıların Solana’ya duyduğu güvenin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Ayrıca Solana’nın açık pozisyonları da rekor seviyeye ulaştı.

Solana Vadeli İşlemlerinin Açık Pozisyonları 17 Milyar Doları Gördü

Solana’nın açık pozisyonları 20 Eylül’de 17.10 milyar dolarla rekor seviyeye ulaşırken, SOL fiyatı ise 250 dolarlık rekor seviyeye yaklaştı.

SOL şu anda 195 doların altında işlem görüyor ancak açık pozisyonlar hala yüksek. Sürekli vadeli işlemlerin fonlama oranları da %0.0042’e yükselerek pozitife döndü.

Bu arada DefiLlama verilerine göre Solana’nın DeFi protokollerindeki kilitli toplam değeri geçen hafta %16 düşüşle 13 milyardan 10 milyara geriledi. Günlük işlem hacmi ise %11 düştü.

Ancak Solana birçok alanda liderliğini koruyor. Solana’nın tokenleştirilmiş hisse hacmi %58, günlük aktif adres sayısı 4 milyon ve yıllık uygulama geliri 1.7 milyar dolar. Tüm bunlar SOL fiyatında belirsizlik yaratırken, teknik göstergeler ise düşüşe işaret ediyor.

Solana Fiyat Tahmini: SOL Büyük Bir Fiyat Hareketine mi Hazırlanıyor?

Solana kısa bir süre önce yükselen kanalın altına düştü. Şu anda izlenmesi gereken kritik destek seviyesi 200 dolar seviyesidir. SOL bu seviyeyi kırarsa 185 dolara doğru düşebilir.

198 dolar bölgesi de büyük öneme sahip. Bu seviye korunursa 255 dolara doğru bir yükseliş gerçekleşebilir ve ardından 330-350 dolar bandı görülebilir.

Bu destek seviyesi kırılırsa 190 dolar ve 174 dolara doğru bir düşüş gerçekleşebilir. Solana’nın 39 seviyesindeki RSI’si, aşırı satışa işaret ediyor ancak bir toparlanma gerçekleşebilir. MACD ise negatif pozisyonda. SOL’un yükselişe geçmesi için 215 doları aşması gerekiyor.

